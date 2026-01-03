"פורטלנד לא הפנימה מה שהיא חייבת לגבי דני"

אחרי עוד ערב גדול על הפרקט, דני אבדיה ממשיך להיות אחד השמות החמים בתקשורת האמריקאית, והמחמאות והניתוחים סביבו ממשיכים להגיע. בארצות הברית כבר לא מתייחסים להופעה האחרונה שלו כאל חריגה נקודתית, אלא כחלק ממגמה ברורה של שחקן שעבר שלב, כזה שסוחב קבוצה, מנהל משחק ונראה כמו הפנים החדשות של פורטלנד. הכותרות והפרשנויות מצביעות כולן לאותו כיוון: אבדיה כבר מזמן לא רק “עוד שחקן טוב”, אלא סיפור מרכזי בעונה של הבלייזרס.

ב’בלייזרס אדג’’ נכתב: “כל מי שלא חושב שדני אבדיה הפך העונה לכוכב, צריך לצפות מחדש במשחק הזה. הוא לא היה רק טוב מול ההגנה (החדירה למדי) של הפליקנס, הוא היה כירורגי. זו הייתה אחת ההופעות הטובות שלו מבחינת קבלת החלטות: מתי ללכת לחדירה, מתי לעצור ולזרוק, מתי למסור. כמעט כל פעולה שלו הייתה מושלמת. אבדיה סיים עם 34 נקודות, 11 אסיסטים ו-7 ריבאונדים. לכל אחד מהמספרים האלה הייתה משמעות, שום דבר לא היה מיותר. רק שני איבודים? ערב פשוט מצוין”.

קיילב לאב אמר על ההופעה של אבדיה בסיום: "הוא ראש הנחש שלנו כרגע, הוא עשה מהלכים גדולים לאורך כל העונה". ב-‘ripcityproject’ כתבו: “הבלייזרס עדיין לא הפנימו את מה שהם חייבים להבין לגבי דני אבדיה. הזינוק שלו למעמד של כוכב הוא ההתפתחות המעודדת ביותר של העונה. מחשבה מדאיגה עבור שאר הליגה היא שאבדיה עושה את כל זה למרות שפורטלנד לא הצליחה להקיף אותו בחלקים הנכונים, במיוחד בכל הקשור לקליעה”.

דני אבדיה (רויטרס)

“הבלייזרס חייבים להקיף את אבדיה ביותר קלעים. דני אימץ תפקיד של פורוורד שמנהל משחק, והרים את הרמה בצורה משמעותית כדי לחפות על קו אחורי מדולל שחסר עדיין את סקוט הנדרסון, ג’רו הולידיי ובלייק ווסלי. לשים את הכדור בידיים של השחקן הטוב ביותר שלך לעיתים קרובות זו לא החלטה רעה, ואבדיה מתגמל את הבלייזרס בעונת שיא בקריירה. בפורטלנד בוחרים לחיות עם היתרונות והחסרונות שמגיעים יחד עם כאבי הגדילה של אבדיה בתפקיד החדש”, הוסיפו.

“תוצאות ראשוניות של ההצבעות לאולסטאר מצביעות על כך שאבדיה בדרך להופעה ראשונה בקריירה במשחק הכוכבים. אמנם נהדר שהבלייזרס מצאו סוף סוף אולסטאר מאז ימיו הגדולים של דמיאן לילארד, אבל כעת הם חייבים לבנות סגל שמתאים לפריצה של אבדיה”, הסבירו בארצות הברית.

דני אבדיה (רויטרס)

“בגובה 2.03 מטר, לדני יש שילוב נדיר של גודל ומהירות, שכאשר הוא מצטרף ליכולת כדרור וסיומת, הופך אותו לכלי הרסני כשהוא תוקף את הסל בעוצמה. החיים של שחקני ההגנה היו קשים הרבה יותר אם בזמן חדירה היו לו אופציות אמינות למסירה החוצה לקשת. אבדיה מדורג במקום ה-12 בליגה באסיסטים למשחק, אך היה יכול להיות גבוה משמעותית אם הג’נרל מנג’ר ג’ו קרונין היה מטפל בקיץ בצורך הבולט בקליעה. כמות האסיסטים הפוטנציאליים שלו, 14.5 למשחק, מדורגת במקום החמישי בליגה, אחרי קייד קנינגהאם, ניקולה יוקיץ’, ג’וש גידי וג’יילן ג’ונסון”.

בארה”ב סיכמו: “הבלייזרס צברו נכסים לאורך תהליך הבנייה מחדש שלהם, אך עד כה לא הקדישו מספיק מחשבה לאופן שבו כל החלקים מתחברים יחד. עם היכולת המשופרת של אבדיה, הם צריכים להיכנס לשלב הבא של הבנייה מחדש, לבנות סביב אבן היסוד שלהם ולמצוא קלעים שישלימו את המשחק שלו. נקווה שהם יגיעו לתובנה הזו לפני דדליין הטריידים ב-5 בפברואר”.