ליגה סעודית 25-26
3110-3712אל נאסר1
2912-3011אל הילאל2
2813-2711אל טאאוון3
2510-1812אל אהלי4
2112-2011אל קאדיסיה5
2016-2211אל איתיחאד6
1920-1912אל אטיפאק7
1718-1611ניאום8
1521-2612אל חאליג'9
1315-1011אל חאזם10
1215-1111אל פייחה11
1122-1311אל פאתח12
922-1411אל חולוד13
918-1011דאמאק14
816-911אל שבאב15
823-1111אל ריאד16
524-912אל אחדוד17
225-1012אל נג'מה18

"כריסטיאנו הובך", "פתיחה מזעזעת ל-2026"

רונאלדו במוקד בסעודיה אחרי ההפסד הראשון העונה של אל נאסר: "הדברים שאמר חזרו אליו כמו נשק שפגע בו בחזה". אל אהלי לעגה לו בסיום בשני ציוצים

|
כריסטיאנו רונאלדו (IMAGO)
כריסטיאנו רונאלדו (IMAGO)

ההפסד של אל נאסר 3:2 לאל אהלי הפך מיד לאירוע מתוקשר במיוחד, ובתקשורת הסעודית לא חסכו בביקורת ובהתגרויות כלפי כריסטיאנו רונאלדו. בתקשורת המקומית הגדירו זאת כ“פתיחה מזעזעת של 2026”, וציינו כי הכוכב הפורטוגלי רשם הפסד ראשון העונה במשחק שבו “הדברים שאמר חזרו אליו כמו נשק שפגע בו בחזה”.

רונאלדו התקשה מאוד להשפיע על המשחק. בסעודיה נכתב כי “אל אהלי באה להביך את רונאלדו”, וכי הפורטוגלי נראה חסר אונים מול שמירה הדוקה, גם בתוך הרחבה וגם כשנסוג לאחור כדי לנסות לבנות התקפות. עוד נטען כי הוא סבל ממצור מתמשך של שחקני אל אהלי, ולא הצליח לייצר את הדומיננטיות המצופה ממנו במשחק כזה.

בתקשורת הזכירו כי רונאלדו המתין 42 דקות להזדמנות המסוכנת הראשונה שלו, נגיחה שחלפה מעל המשקוף, ומיד לאחר מכן הגיע השוויון של אל נאסר דווקא מראש של שחקן אחר, מה שהעצים את התחושה שהוא לא היה האיש המרכזי בערב הזה.

כריסטיאנו רונאלדו מאוכזב (רויטרס)כריסטיאנו רונאלדו מאוכזב (רויטרס)

גם בצד הסמלי והתקשורתי, אל אהלי לא פספסה הזדמנות לעקוץ. אחרי שרונאלדו זכה לאחרונה בפרס שחקן השנה במזרח התיכון בטקס Globe Soccer, נכתב בסעודיה כי “אל אהלי הגיבה על הפרס הזה במגרש”, ואף תיארו זאת כמעין נקמה ספורטיבית.

לאחר שריקת הסיום, המועדון פרסם ברשתות החברתיות תמונות של הבלם מריח דמיראל במאבקים מול רונאלדו, כולל הרגע שבו כבש את שער הניצחון בנגיחה. בשתי התמונות הודגש הזינוק הגבוה של דמיראל, ובאל אהלי הוסיפו עקיצה ישירה: “איך המצב המנטלי שלך כשאתה משחק עם השחף?”, משפט שנתפס כהתגרות מכוונת באחד מסימני ההיכר הגדולים של רונאלדו, העליונות שלו בכדורי גובה.

אל אהלי מתגרה ברונאלדו (צילום מסך)אל אהלי מתגרה ברונאלדו (צילום מסך)
הציוץ המתגרה של אל אהלי שמאחלת "חלומות נעימים" (צילום מסך)הציוץ המתגרה של אל אהלי שמאחלת "חלומות נעימים" (צילום מסך)

התקשורת הסעודית סיכמה כי זה היה ערב שבו “רונאלדו למד שיעור”, גם מבחינת המשחק עצמו וגם ברמה התדמיתית. אל נאסר נותרה עם 31 נקודות ונמצאת בסכנה לאבד את המקום הראשון, בעוד אל אהלי טיפסה למקום הרביעי והפכה את הניצחון ליותר משלוש נקודות, אלא להצהרה ברורה מול הכוכב הגדול של הליגה.

