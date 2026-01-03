איטודיס בסגל חזק: בראיינט ואוטורו נרשמו לי-ם

הפועל תל אביב תרצה להתאושש היום (שבת, 19:05) מהמפגש שלה נגד ז’לגיריס, אך לקבוצה יש משימה קשה במיוחד לפניה. האדומים נכנעו לליטאים במפגש הראשון אי פעם במסגרת היורוליג עבורם בהיכל מנורה מבטחים, והאתגר הבא שלהם היא לא פחות מהפועל ירושלים.

אגב, המשחק הראשון של הפועל תל אביב בהיכל מנורה כמארחת באופן כללי היה בדיוק לפני שעה, בינואר 2025, והיא פגשה את הפועל ירושלים, איך זה נגמר? עם ניצחון מוחץ של יונתן אלון וחניכיו. יתרה מכך, לאחר מכן הקבוצות נפגשו בחצי גמר הפלייאוף, המשחק השלישי במנורה? אותו סל של הארפר.

יתרה מכך, הקבוצות נפגשו העונה בגמר גביע ווינר, איך זה נגמר? ניצחון גדול של הפועל ירושלים. אז אפשר לומר בעדינות שדימיטריס איטודיס מתקשה מאוד נגד יונתן אלון וג’ארד הארפר, ובכל מקרה היווני ינסה לשמור על המאזן המושלם של הקבוצה שלו ולעלות ל-0:11 בליגה המקומית.

מחזיקת היורוקאפ זוכה ללו”ז די נוח, בטח בזכות העובדה שהמפגש נגד פאריס ביום שישי הבא נדחה. האדומים ישחקו נגד הפועל ירושלים, בשלישי נגד דובאי ואז רק בראשון בזיסמן נגד הפועל רמת גן, ולפתע השחקנים זוכים ללא מעט אימונים תחת איטודיס.

בכל מקרה, המאמן היווני בחר את חמשת הזרים למפגש והוא הלך לשם שינוי על הקאדר הבכיר שלו בהתמודדות. ג’ונתן מוטלי, דן אוטורו, אלייז’ה בראיינט, כריס ג’ונס ואנטוניו בלייקני הם הזרים שיתלבשו למפגש הזה, בנוסף לכל הישראלים במועדון.

איטודיס אמר לקראת המפגש הגדול: “נשחק מול יריבה שאנו מאוד מכבדים, בזכות האיכות שלה וההישגים שלה. אנחנו צריכים לחזור לעצמנו אחרי היכולת החלשה שהצגנו בשלושת הרבעים האחרונים מול ז’לגיריס, גם בצד ההגנתי וגם בצד ההתקפי”.