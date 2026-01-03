יום שבת, 03.01.2026 שעה 21:17
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
21887-106711מכבי ת"א
21904-97212הפועל העמק
20735-92710הפועל ת"א
201019-97612הפועל חולון
18873-93111הפועל ירושלים
181008-106211בני הרצליה
17988-99211עירוני קריית אתא
16968-93511הפועל ב"ש/דימונה
15943-91211עירוני רמת גן
15929-89511מכבי ראשל"צ
14923-84911עירוני נס ציונה
13966-89711מכבי רעננה
13911-78011הפועל גליל עליון
131060-91912אליצור נתניה

רבע 1, 00:38: ראשל"צ - הפועל חולון 19:25

ליגת ווינר סל, מחזור 12: האורחת תנסה להמשיך לשכוח מהתבוסה נגד הפועל ת"א ולצבור מומנטום מהחגיגה נגד העמק. קפלן פוגש את האקסית וינסה לקלקל לה

|
נתנאל ארצי (חגי מיכאלי)
נתנאל ארצי (חגי מיכאלי)

המחזור ה-12 בליגת ווינר סל יצא לו לדרך מוקדם יותר היום, אך הוא נמשך בשעה זו עם המפגש שנועל את יום המשחקים של שבת. בהתמודדות מסקרנת במיוחדת, הפועל חולון תתארח אצל מכבי ראשון לציון, במטרה להמשיך לשכוח מהתבוסה להפועל ת”א.

הסגולים כבר בעצם די שכחו מזה עם ניצחון מלא באופי וחשוב מאוד נגד הפועל העמק בחוץ, וכעת הם רוצים להמשיך את המומנטום ולצבור ניצחון שני ברציפות. בינתיים, יואב שמיר כמובן ימשיך להיות על הקווים במקום דני פרנקו, ולנסות להוכיח שהוא יכול להיות מאמן הקבוצה הזו.

מהצד השני, עומד על הקווים מאמן שעד לפני כמה חודשים היה של חולון, גיא קפלן. אחרי פתיחת עונה לא טובה ופרידה משרון דרוקר, הוא הצליח לייצב את הספינה וראשון לציון עם מאזן של ארבעה ניצחונות ושבעה הפסדים, כשגם לפתע המקום השמיני והגעה לגביע בר השגה.

רבע ראשון:

חמישיית מכבי ראשון לציון: קווי גרנט, אמין סטיבנס, קאליל אמאד, ג’יי ג’יי קפלן ודי ג’יי ברנס.

חמישיית הפועל חולון: דרק וולטון ג’וניור, טוד ווית’רס, עידן זלמנסון, נתנאל ארצי וג’ורדן מקריי.

# 10:00-5:00: הקבוצה מעיר היין פתחה נהדר, כשהגיבה לסל פתיחה של עידן זלמנסון עם ריצת 0:12 שהוביל את יואב שמיר לקחת פסק זמן מוקדם. הכתומים פשוט ריחפו על הפרקט ב-5 הדקות הראשונות.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלונגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקום
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */