רבע 1, 00:38: ראשל"צ - הפועל חולון 19:25

המחזור ה-12 בליגת ווינר סל יצא לו לדרך מוקדם יותר היום, אך הוא נמשך בשעה זו עם המפגש שנועל את יום המשחקים של שבת. בהתמודדות מסקרנת במיוחדת, הפועל חולון תתארח אצל מכבי ראשון לציון, במטרה להמשיך לשכוח מהתבוסה להפועל ת”א.

הסגולים כבר בעצם די שכחו מזה עם ניצחון מלא באופי וחשוב מאוד נגד הפועל העמק בחוץ, וכעת הם רוצים להמשיך את המומנטום ולצבור ניצחון שני ברציפות. בינתיים, יואב שמיר כמובן ימשיך להיות על הקווים במקום דני פרנקו, ולנסות להוכיח שהוא יכול להיות מאמן הקבוצה הזו.

מהצד השני, עומד על הקווים מאמן שעד לפני כמה חודשים היה של חולון, גיא קפלן. אחרי פתיחת עונה לא טובה ופרידה משרון דרוקר, הוא הצליח לייצב את הספינה וראשון לציון עם מאזן של ארבעה ניצחונות ושבעה הפסדים, כשגם לפתע המקום השמיני והגעה לגביע בר השגה.

רבע ראשון:

חמישיית מכבי ראשון לציון: קווי גרנט, אמין סטיבנס, קאליל אמאד, ג’יי ג’יי קפלן ודי ג’יי ברנס.

חמישיית הפועל חולון: דרק וולטון ג’וניור, טוד ווית’רס, עידן זלמנסון, נתנאל ארצי וג’ורדן מקריי.

# 10:00-5:00: הקבוצה מעיר היין פתחה נהדר, כשהגיבה לסל פתיחה של עידן זלמנסון עם ריצת 0:12 שהוביל את יואב שמיר לקחת פסק זמן מוקדם. הכתומים פשוט ריחפו על הפרקט ב-5 הדקות הראשונות.