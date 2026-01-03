יום שבת, 03.01.2026 שעה 14:22
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3816-3816הפועל ב"ש1
3618-3816בית"ר ירושלים2
3018-3316מכבי ת"א3
2516-3116מכבי חיפה4
2520-2916הפועל ת"א5
2319-2116בני סכנין6
2334-2916מכבי נתניה7
2026-2516הפועל פ"ת8
1826-2216הפועל חיפה9
1833-2216מ.ס אשדוד10
1834-1816עירוני טבריה11
1327-1816עירוני ק"ש12
1125-1416הפועל ירושלים13
740-1416מכבי בני ריינה14

בן חמו ואנדרדה בהרכב מכבי ת"א, פרץ לא בסגל

פורסמו ההרכבים לקראת מכבי ת"א נגד הפועל י-ם ב-15:00: מדמון ושלמה ב-11 של לאזטיץ', בליץ' והקפטן לא בסגל. זיו אריה יפתח ללא חוזז, דון ובדש

|
שחקני מכבי תל אביב חוגגים (חגי מיכאלי)
שחקני מכבי תל אביב חוגגים (חגי מיכאלי)

משחקי המחזור ה-17 בליגת העל ייפתחו היום (שבת, 15:00), כאשר המשחק המוקדם ישוחק כשמכבי תל אביב תתארח אצל הפועל ירושלים באצטדיון טדי. הצהובים ירצו לשים בצד את המשבר, הקבוצה מהבירה תחפש לברוח מהקו האדום.

הרכב הפועל ירושלים: נדב זמיר, הראל שלום, יונתן ליש, נועם מלמוד, אופק נדיר, ג’ון אוטומאו, עומר אגבדיש, אווקה אשטה, אוהד אלמגור, איבה רנסום ואנדרו אידוקו.

הרכב מכבי תל אביב: אופק מליקה, טייריס אסאנטה, איתי בן חמו, רז שלמה, רוי רביבו, איסוף סיסוקו, עידו שחר, קרווין אנדרדה, אושר דוידה, הלוי וארלה ואלעד מדמון.

זז'רקו לאזטיץ' וזיו אריה (שחר גרוס)

4 ניצחונות ב-17 משחקים, או 3 ב-11, או 7 נקודות מ-21 אחרונות, זה המאזן בתקופה האחרונה של ז’רקו לאזטיץ’ וחניכיו, כאשר מעמדו של המאמן מעורער והסרבי יודע שהיום הוא חייב יותר מהכל ניצחון, שיחזיר מעט את האלופה למאבק על המקום הראשון, כשכעת הפער הוא שמונה נקודות. הצהובים סופרים ארבעה משחקים ברציפות ללא ניצחון בליגה.

בצד השני של המתרס, הקבוצה מהבירה לא פתחה את העונה כמו שצריך והיא נמצאת במקום ה-13 עם 11 נקודות וכאמור מתחת לקו האדום. זיו אריה וחניכיו מגיעים לאחר 4:1 להפועל באר שבע במחזור הקודם, כשלפני כן הפסידו 1:0 לפועל חיפה וכעת רוצים לחזור לנצח.

המשחק הקודם בסיבוב הראשון סיפק לנו דרמה אדירה, כאשר רוי רביבו ספג כרטיס צהוב שני ואדום, גיא בדש העלה ל-0:1 את הירושלמים, אך מכבי ת”א ניצחה 1:2 בזכות שער של מוחמד עלי קמארה עמוק בתוספת הזמן. בסה”כ, ב-15 המפגשים האחרונים, הצהובים יצאו עם ידם על העליונה עם 13 ניצחונות לעומת שניים בלבד של הקבוצה מהבירה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלונגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקום
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */