בן חמו ואנדרדה בהרכב מכבי ת"א, פרץ לא בסגל

משחקי המחזור ה-17 בליגת העל ייפתחו היום (שבת, 15:00), כאשר המשחק המוקדם ישוחק כשמכבי תל אביב תתארח אצל הפועל ירושלים באצטדיון טדי. הצהובים ירצו לשים בצד את המשבר, הקבוצה מהבירה תחפש לברוח מהקו האדום.

הרכב הפועל ירושלים: נדב זמיר, הראל שלום, יונתן ליש, נועם מלמוד, אופק נדיר, ג’ון אוטומאו, עומר אגבדיש, אווקה אשטה, אוהד אלמגור, איבה רנסום ואנדרו אידוקו.

הרכב מכבי תל אביב: אופק מליקה, טייריס אסאנטה, איתי בן חמו, רז שלמה, רוי רביבו, איסוף סיסוקו, עידו שחר, קרווין אנדרדה, אושר דוידה, הלוי וארלה ואלעד מדמון.

ז'רקו לאזטיץ' וזיו אריה (שחר גרוס)

4 ניצחונות ב-17 משחקים, או 3 ב-11, או 7 נקודות מ-21 אחרונות, זה המאזן בתקופה האחרונה של ז’רקו לאזטיץ’ וחניכיו, כאשר מעמדו של המאמן מעורער והסרבי יודע שהיום הוא חייב יותר מהכל ניצחון, שיחזיר מעט את האלופה למאבק על המקום הראשון, כשכעת הפער הוא שמונה נקודות. הצהובים סופרים ארבעה משחקים ברציפות ללא ניצחון בליגה.

בצד השני של המתרס, הקבוצה מהבירה לא פתחה את העונה כמו שצריך והיא נמצאת במקום ה-13 עם 11 נקודות וכאמור מתחת לקו האדום. זיו אריה וחניכיו מגיעים לאחר 4:1 להפועל באר שבע במחזור הקודם, כשלפני כן הפסידו 1:0 לפועל חיפה וכעת רוצים לחזור לנצח.

המשחק הקודם בסיבוב הראשון סיפק לנו דרמה אדירה, כאשר רוי רביבו ספג כרטיס צהוב שני ואדום, גיא בדש העלה ל-0:1 את הירושלמים, אך מכבי ת”א ניצחה 1:2 בזכות שער של מוחמד עלי קמארה עמוק בתוספת הזמן. בסה”כ, ב-15 המפגשים האחרונים, הצהובים יצאו עם ידם על העליונה עם 13 ניצחונות לעומת שניים בלבד של הקבוצה מהבירה.