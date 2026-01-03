מה היחסים למכבי ת"א נגד הפועל י-ם בטדי?

יום שבת הגיע וזה אומר שיש המון משחקים בארץ ובעולם בשלל הענפים. במוקד, הפועל ירושלים תארח את מכבי ת”א (15:00), בני סכנין תארח את ב”ש (17:30), אספניול תארח את ברצלונה לדרבי לוהט (22:00, שידור חי בערוץ ONE) ובכדורסל הפועל ת”א תארח את הפועל ירושלים (19:05).

נתחיל בטדי. הפועל ירושלים אנדרדוג לפי המומחים עם יחס של פי 7.30 לניצחון שלה על מכבי תל אביב. האלופה של ז’רקו לאזטיץ’, שמעמדו מעורער מאוד, מקבלת יחס של פי 1.30 לשלוש נקודות שלה בבירה. תוצאת תיקו מקבלת יחס של פי 4.90.

ז'רקו לאזטיץ' (חגי מיכאלי)

אחרי זה תעלה על הדשא המוליכה הפועל ב”ש, כאשר גם היא פייבוריטית וזוכה ליחס של פי 1.35 לניצחון שלה. שרון מימר והשחקנים שלו, שבעונה נהדרת, מקבלים יחס של פי 6.40 לאיסוף שלוש נקודות שלהם, כאשר היחס על חלוקת נקודות בין הצדדים עומד על פי 4.70.

רן קוז'וק (רדאד ג'בארה)

נעבור לספרד, שם בארסה תתארח אצל אספניול לדרבי. האלופה עדיפה לפי המומחים עם יחס די נמוך של פי 1.45 לניצחון שלה, כאשר היריבה הצנועה מקבלת יחס של פי 5.40 לשלוש נקודות מפתיעות מאוד שלה במפגש החם. היחס על תיקו הוא פי 4.50.

האנזי פליק (IMAGO)

ולסיום הכדור הכתום. הפועל ת”א והפועל י-ם יעלו לקרב גדול בליגת ווינר סל, כאשר היחס לניצחון של דימיטריס איטודיס ושחקניו בשמונה נקודות ומעלה הוא פי 1.80. היחס לניצחון כלשהו של הקבוצה מהבירה, או הארכה, או הפסד שלה עד שש נקודות הוא פי 1.80, והיחס לניצחון של הפועל ת”א בדיוק בשבע נקודות הוא פי 9.