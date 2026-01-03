השינוי היחיד בבני ריינה: סטבאנוביץ' במקום חבשי

כאשר היא במצב רוח מעודד מאד אחרי הניצחון האחרון מול עירוני קריית שמונה, ניצחון שהשאיר את הקבוצה בחיים בתקווה שתוכל לשרוד בליגת העל, בני ריינה תצא הערב (שבת, 18:30) למשחק סופר קשה מול הפועל פתח תקווה עם רצון להמשיך ולזכות בנקודות.

המאמן אדם האדיה מתכנן שינוי אחד בהרכב, כאשר מילאדין סטבאנוביץ' שחוזר מהשעיה עקב צבירת כרטיסים צהובים יחזור לעמדת הבלם במקומו של עאיד חבשי המוצהב. אגב, חבשי היה אחד הטובים במשחק מול ק"ש.

המאמן האדיה התייחס למשחק ואמר: "המשחק הקודם היה חשוב מאוד וזה הכניס המון ביטחון. חשוב שנבוא שקטים למשחק מול הפועל פ"ת. למרות שאנחנו מול קבוצה בכושר מצוין, אני מאמין בשחקנים שלנו כדי לזכות ניצחון שני".

אדהם האדיה (חג'אג' רחאל)

החלוץ מוחמד שכר שמצוי בכושר נהדר אמר: "אנחנו יוצאים למשחק מול הפועל פ"ת, שכולם יודעים שהיא בכושר טוב. אנחנו מגיעים במטרה לקחת שלוש נקודות ולצמצם את הפער מהקו האדום. זו המטרה. משחק מאוד חשוב ואני מקווה שהקהל שלנו ימשיך לתמוך כדי שניקח את שלוש הנקודות”.

ההרכב המשוער: ליאור גליקליך, איאד חלאילי, איאד חוטבא, מילאדין סטבאנוביץ', ג'וניור פיוס, עבדאללה ג'אבר, איהאב גנאים, עילי אלמקייס, אווסו קוואבנה, אסיל כנעני ומוחמד שכר.