לברון הוביל את הלייקרס, סל ניצחון גדול ליאניס

גולדן סטייט ווריירס (18:17) אוקלהומה (30:5) 131:94

סטיב קר כנראה ויתר על המשחק מראש והחליט לעלות, ולא בפעם הראשונה מול האלופה העונה, ללא דריימונד גרין, סטף קרי וג’ימי באטלר, ואכן חטף בצורה חלקה מאוד. שבעה שחקנים של האורחת קלעו בספרות כפולות, שיי גילג’ס אלכסנדר מעל כולם עם 30 נק’ בפחות מ-29 דק’, כשצ’ט הולמגן הוסיף 15 נק’ ו-15 ריב’.

מנגד, אף אחד אצל הווריירס לא עבר את רף 13 הנקודות, כששלושה שחקנים נעצרו בדיוק על המספר הזה. כבר במחצית היתרון של הת’אנדר עמד על 19 ומשם הם לא הביטו לאחור, כשרק הגדילו והגדילו אותו בדרך לניצחון קל נוסף העונה.

לוס אנג’לס לייקרס (21:11) – ממפיס גריזליס (15:19) 121:128

מלוקה דונצ’יץ’ אנחנו רגילים למשחק של 34 נקודות, שישה ריבאונדים ושמונה אסיסטים, אבל מלברון ג’יימס אי אפשר שלא להמשיך להתרשם ממה שהוא עושה בגיל 41, גיל אותו חגג ממש לפני מספר ימים. המלך קלע 31 נקודות, הוריד תשעה ריבאונדים וחילק שישה אסיסטים ב-36 דקות על הפרקט, כדי להוביל יחד עם הרכז הסלובני את חבריו.

ג’ייק לרבאיה הוסיף 21 נקודות מכיפה על ההיעדרות של אוסטין ריבס, כשמרקוס סמארט תרם גם 13 נק’, 8 ריב’ ו-7 אס’. מנגד, ג’ארון ג’קסון ג’וניור בלט עם 25 נקודות וקנטביוס קלדוול פופ הוסיף 20 נק’ מול האקסית, אך כל אלו לא הספיקו לממפיס כדי למנוע הפסד שלישי ברציפות.

קליבלנד (16:20) - דנבר (11:23) 108:113

קליבלנד רשמה הלילה ניצחון ביתי על הנאגטס, למרות שנקלעה לפיגור בדקות הסיום, כשהיא מנצלת סגל חסר במיוחד של הנאגטס. דונובן מיטשל הוביל את הקאבס עם 33 נקודות, בעוד דריוס גארלנד הוסיף 18 נקודות ו-8 אסיסטים, כולל שלשה מכריעה כשנותרו קצת יותר מ-2 דקות לסיום, במהלך ריצה של 0:10 שהפכה את המשחק.

דנבר, שהופיעה ללא ניקולה יוקיץ’ הפצוע וללא שחקני מפתח נוספים, קיבלה 34 נקודות מג’מאל מארי, רובן במחצית הראשונה, אך קרסה ברבע האחרון שבו קלעה 11 נקודות בלבד. קליבלנד שלטה בצורה ברורה בריבאונד עם יתרון 32:55, והצליחה לסגור את המשחק בבית, בדרך לניצחון חמישי העונה בהרכב הבכיר של מיטשל, גארלנד, אוון מובלי וג’ארט אלן.

מילווקי (20:15) - שארלוט (23:11) 121:122

מילווקי רשמה הלילה ניצחון דרמטי במיוחד על שארלוט, עם סל ניצחון בשניות האחרונות. יאניס אנטטוקומפו הכריע את המשחק בהטבעה אחרי מסירת לוב מקווין פורטר ג’וניור, 4.7 שניות לסיום, במהלך שחתם רצף מטורף שבו היתרון עבר ידיים שלוש פעמים בעשר השניות האחרונות. לפני כן קייל קוזמה העלה את הבאקס ליתרון בשלשה, מיילס ברידג’ס החזיר את שארלוט להובלה במהלך של סל ועבירה, ואז הגיע המהלך האחרון של יאניס.

אנטטוקומפו סיים עם 30 נקודות, 10 ריבאונדים ו-5 אסיסטים, ובכך רשם את משחקו ה-158 בקריירה עם לפחות 30, 10 ו-5, הכי הרבה בתולדות ה-NBA. ריאן רולינס הוסיף 29 נקודות ו-8 אסיסטים למילווקי ובובי פורטיס תרם 20. בשארלוט בלטו קון קנופל עם 26 נקודות, ברידג’ס עם 25 וברנדון מילר עם 19. זה היה ניצחון מתוק לבאקס, יומיים בלבד אחרי הפסד עם הבאזר, במשחק הבית האחרון שלהם לפני יציאה למסע משחקי חוץ.

אינדיאנה (29:6) - סן אנטוניו (9:25) 123:112

סן אנטוניו רשמה הלילה ניצחון חשוב באינדיאנה, הראשון שלה מאז פציעתו של ויקטור וומבניאמה, והעמיקה את המשבר של הפייסרס עם הפסד 11 ברציפות. דיארון פוקס הוביל את הספרס עם 24 נקודות, דילן הארפר הוסיף 22 וסטפון קאסל תרם 19, במשחק שבו האורחים שלטו ברוב שלביו ושמרו על יתרון גם כשהמארחים ניסו לחזור לעניינים.

וומבניאמה, שנפצע בברכו השמאלית במשחק הקודם, נשאר בסן אנטוניו לצורך שיקום, כשהבדיקות הראו שאין נזק לרצועות. המאמן מיץ’ ג’ונסון ציין שהוא במעקב יומיומי ולא שלל חזרה כבר במשחק הקרוב. אינדיאנה קיבלה 23 נקודות ו-10 ריבאונדים מפסקאל סיאקאם ו-19 מאנדרו נמבהרד, אך התקשתה לעצור את הספרס, שפתחו פער דו ספרתי ברבע השלישי ושמרו על השליטה עד לסיום.

ניו יורק (11:23) - אטלנטה (19:17) 111:99

ההוקס ניצחו במדיסון סקוור גארדן והנחילו לניקס ערב מתסכל, כשהם שולטים במשחק כמעט לכל אורכו. ג’יילן ג’ונסון הוביל עם טריפל דאבל מרשים של 18 נקודות, 11 אסיסטים ו-10 ריבאונדים, השביעי שלו העונה, וניקייל אלכסנדר ווקר ואונייקה אוקונגוו הוסיפו 23 ו-22 נקודות בהתאמה. אחרי פתיחה חזקה של ניו יורק, ההוקס סגרו את הרבע הראשון ביתרון קטן ומאותו רגע לא פיגרו, כשהם פותחים פער דו ספרתי עוד לפני הירידה להפסקה.

ברבע השלישי אטלנטה כבר ברחה ליתרון שיא של 26 נקודות ושמרה על שליטה גם כשניו יורק ניסתה לחזור ברבע האחרון. ג’יילן ברונסון קלע 24 נקודות לניקס, או ג’י אנונובי תרם 19 נקודות ו-10 ריבאונדים ומיקל ברידג’ס הוסיף 18, אך זה לא הספיק. ההוקס, שרשמו ניצחון שני ברציפות אחרי רצף הפסדים ארוך, הפכו לקבוצה הראשונה העונה שמחזיקה את ניו יורק מתחת ל-100 נקודות, במשחק שבו שתי הקבוצות שיחקו שוב ללא כמה שחקני מפתח.

פיניקס (20:14) - סקרמנטו (27:8) 102:129

הסאנס לא התקשו הלילה ורשמו ניצחון חד, בעיקר בזכות רבע ראשון אדיר של דווין בוקר. הכוכב קלע 33 נקודות בסך הכול, מהן 20 כבר ב-12 הדקות הראשונות, והניח את היסודות לבריחה של הסאנס בהמשך. במחצית היתרון עוד היה צנוע יחסית, אך ברבע השלישי פיניקס העלתה הילוך, פתחה פער דו ספרתי משמעותי וסגרה את המשחק הרבה לפני הסיום, עד כדי כך שבוקר וחבריו הבכירים לא שותפו כלל ברבע האחרון.

מעבר לבוקר, דילון ברוקס תרם 18 נקודות ומארק וויליאמס הוסיף 15 נקודות ו-9 ריבאונדים, כשפיניקס ממשיכה בכושר הטוב שלה עם ניצחון חמישי בשישה משחקים. מנגד, סקרמנטו המשיכה להסתבך עם הפסד רביעי ברציפות ושישי רצוף בחוץ. קיגן מארי בלט עם 23 נקודות ו-10 ריבאונדים, ראסל ווסטברוק קלע 17, אך הקינגס לא הצליחו לעמוד בקצב, במיוחד אחרי ההתפרקות במחצית השנייה.

שיקגו (17:17) - אורלנדו (16:19) 114:121

שיקגו רשמה הלילה קאמבק רשים בדרך לניצחון שני ברציפות ולעדכון המאזן ל-17:17. מאטס בוזליס היה האיש של הבולס במחצית השנייה עם 17 מתוך 21 נקודותיו, אליהן הוסיף גם שיא עונתי של 7 אסיסטים ו-9 ריבאונדים. קווין הרטר תרם 20 נקודות, ניקולה ווצ’ביץ’ רשם דאבל דאבל של 17 נקודות ו-10 ריבאונדים ואיו דוסונמו קלע גם הוא 17, כששישה שחקנים שונים של שיקגו מגיעים לספרות כפולות למרות היעדרותם של שני הקלעים המובילים של הקבוצה.

אורלנדו, שהובילה 91:95 לפני הרבע האחרון, קרסה בדקות ההכרעה וספגה רבע רביעי של 30:19. פאולו באנקרו הצטיין עם 31 נקודות במשחק שהיה צמוד במיוחד וכלל 19 חילופי הובלה, ואנתוני בלאק הוסיף 18, אך זה לא הספיק. הבולס הפכו את המשחק עם שלשה קריטית של בוזליס באמצע הרבע הרביעי, שמרו על קור רוח בדקות הסיום וסגרו ניצחון יקר, בעוד המג’יק ממשיכים להסתדר ללא כמה משחקני המפתח שלהם.