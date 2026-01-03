11 נקודות לדני וולף בהפסד ברוקלין לוושינגטון

הערב של ברוקלין הסתיים בהפסד חד וברור בוושינגטון, אבל במרכז הסיפור הישראלי עמד שוב דני וולף, שקיבל קרדיט משמעותי וענה עם שיאי קריירה בדקות, גם אם לא הצליח למנוע תבוסה 119:99 מול הוויזארדס. במקביל, בן שרף רשם הופעה נוספת במדי קבוצת הג’י ליג של הנטס, במשחק דרמטי שנגרר להארכה.

וולף פתח בחמישייה בפעם נוספת ותופקד בעמדה לא שגרתית עבורו, כסמול פורוורד, כחלק מהרכב חסר של ברוקלין. היעדרם של שחקני מפתח בהתקפה הורגש היטב, והנטס התקשו לייצר נקודות לאורך רוב שלבי המשחק. כבר ברבע הראשון נפתח פער דו ספרתי, ובהמשך המשחק היתרון של וושינגטון הלך ותפח, עד לשיא של 28 נקודות ברבע הרביעי.

למרות התוצאה, וולף רשם ערב אישי לא רע. הוא שיחק 35 דקות ו-9 שניות, יותר מכל שחקן אחר על הפרקט, ובכך קבע שיא קריירה בזמן משחק. הוא סיים עם 11 נקודות, 6 ריבאונדים ו-3 אסיסטים, כשהוא קולע 4 מ-10 מהשדה. תרומתו ניכרה בעיקר בצד הפיזי ובנוכחות ההגנתית, בזמן שחבריו התקשו להתמודד עם העליונות של וושינגטון בריבאונד ובמאבק על הכדורים החוזרים.

בצד הקבוצתי, ברוקלין התקשתה במיוחד מחוץ לקשת וסבלה מנחיתות בריבאונד, נתונים שאפשרו לוויזארדס לברוח כבר במחצית הראשונה ולא להביט לאחור. עבור וולף, זה היה משחק נוסף שבו הוא ממשיך לבסס את מעמדו ברוטציה, גם בערב שבו הקבוצה כולה לא הייתה בעניינים.

בזמן המשחק בוושינגטון, בן שרף הופיע במדי לונג איילנד בג’י ליג, במשחק שנגרר להארכה והסתיים בהפסד 131:126. הנטס הצליחו למחוק פיגור משמעותי אחרי מחצית ראשונה חלשה במיוחד, אך לא החזיקו מעמד בדקות הנוספות. שרף סיים את המשחק עם 4 נקודות, 3 ריבאונדים, 5 אסיסטים וחטיפה, והמשיך לצבור דקות וניסיון במסגרת ההתפתחותית של המועדון.