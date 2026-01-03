יום שבת, 03.01.2026 שעה 13:56
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
77%3395-358130דטרויט פיסטונס
66%3192-342029בוסטון סלטיקס
64%3196-333628ניו יורק ניקס
61%3243-330128פילדלפיה 76'
56%3742-380832קליבלנד קאבלירס
55%3416-349529מיאמי היט
53%3418-342530טורונטו ראפטורס
53%3633-357230שיקגו בולס
48%3369-335829אורלנדו מג'יק
47%3827-381532אטלנטה הוקס
42%3593-348031מילווקי באקס
33%3529-347630שארלוט הורנטס
32%3204-306028ברוקלין נטס
28%3568-329829וושינגטון וויזארדס
16%3743-342431אינדיאנה פייסרס
 מערב 
86%3113-352529אוקלהומה ת'אנדר
71%3196-335528סן אנטוניו ספרס
70%3546-375330דנבר נאגטס
70%3006-327327יוסטון רוקטס
63%3171-313227לוס אנג'לס לייקרס
63%3462-355930מינסוטה טימברוולבס
59%3286-337429פיניקס סאנס
55%3520-358831גולדן סטייט ווריורס
42%3712-361831פורטלנד בלייזרס
40%3518-347030ממפיס גריזליס
38%3668-352229יוטה ג'אז
35%3630-350731דאלאס מאבריקס
34%3251-322229לוס אנג'לס קליפרס
26%3790-344231סקרמנטו קינגס
25%3936-368432ניו אורלינס פליקנס

11 נקודות לדני וולף בהפסד ברוקלין לוושינגטון

האמריקאי-יהודי סיים גם עם 6 ריבאונדים ו-3 אסיסטים וקיבל 35 דקות ב-119:99 המאכזב של הנטס לוויזארדס. בן שרף שותף בהפסד קבוצת הג'י ליג בהארכה

|
דני וולף (רויטרס)
דני וולף (רויטרס)

הערב של ברוקלין הסתיים בהפסד חד וברור בוושינגטון, אבל במרכז הסיפור הישראלי עמד שוב דני וולף, שקיבל קרדיט משמעותי וענה עם שיאי קריירה בדקות, גם אם לא הצליח למנוע תבוסה 119:99 מול הוויזארדס. במקביל, בן שרף רשם הופעה נוספת במדי קבוצת הג’י ליג של הנטס, במשחק דרמטי שנגרר להארכה.

וולף פתח בחמישייה בפעם נוספת ותופקד בעמדה לא שגרתית עבורו, כסמול פורוורד, כחלק מהרכב חסר של ברוקלין. היעדרם של שחקני מפתח בהתקפה הורגש היטב, והנטס התקשו לייצר נקודות לאורך רוב שלבי המשחק. כבר ברבע הראשון נפתח פער דו ספרתי, ובהמשך המשחק היתרון של וושינגטון הלך ותפח, עד לשיא של 28 נקודות ברבע הרביעי.

למרות התוצאה, וולף רשם ערב אישי לא רע. הוא שיחק 35 דקות ו-9 שניות, יותר מכל שחקן אחר על הפרקט, ובכך קבע שיא קריירה בזמן משחק. הוא סיים עם 11 נקודות, 6 ריבאונדים ו-3 אסיסטים, כשהוא קולע 4 מ-10 מהשדה. תרומתו ניכרה בעיקר בצד הפיזי ובנוכחות ההגנתית, בזמן שחבריו התקשו להתמודד עם העליונות של וושינגטון בריבאונד ובמאבק על הכדורים החוזרים.

בצד הקבוצתי, ברוקלין התקשתה במיוחד מחוץ לקשת וסבלה מנחיתות בריבאונד, נתונים שאפשרו לוויזארדס לברוח כבר במחצית הראשונה ולא להביט לאחור. עבור וולף, זה היה משחק נוסף שבו הוא ממשיך לבסס את מעמדו ברוטציה, גם בערב שבו הקבוצה כולה לא הייתה בעניינים.

בזמן המשחק בוושינגטון, בן שרף הופיע במדי לונג איילנד בג’י ליג, במשחק שנגרר להארכה והסתיים בהפסד 131:126. הנטס הצליחו למחוק פיגור משמעותי אחרי מחצית ראשונה חלשה במיוחד, אך לא החזיקו מעמד בדקות הנוספות. שרף סיים את המשחק עם 4 נקודות, 3 ריבאונדים, 5 אסיסטים וחטיפה, והמשיך לצבור דקות וניסיון במסגרת ההתפתחותית של המועדון.

