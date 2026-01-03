עודד קטש: איבדנו את הכיוון שלנו בחלק ההתקפי

אחרי תשעה ניצחונות רצופים, מכבי תל אביב נעצרה אמש (שישי) מול באיירן מינכן, שהנחילה לצהובים הפסד מפתיע 95:71, כשהם בעצמם, ממעמקי טבלת היורוליג, מנצחים אחרי תשעה משחקים.

מאמן מכבי תל אביב, עודד קטש, סיכם את המשחק: “אני רוצה לברך את באיירן מינכן, הם היו הקבוצה הטובה יותר וראויים לניצחון. מתחילת המשחק, הם היו יותר אגרסיביים מאיתנו וזה היה נראה כאילו הם רוצים את הניצחון יותר מאיתנו. מן הסתם שזה לא ככה, אבל זה לא היה היום שלנו, איבדנו את הכיוון שלנו בחלק ההתקפי. אנחנו צריכים ללמוד מהמשחק הזה. אין משחקים קלים ביורוליג וצריך להיות מוכנים ב-100 אחוז מכל משחק”.

“כשמסתכלים על הרוסטר שלהם הם יותר טובים מהתוצאות שלהם. הם הוציאו אותנו מהקצב ומהשקט שלנו בעיקר, הם גרמו לנו להרבה איבודי כדור, זה השפיע על ההגנה כי למרות שהם לא קבוצת ריצה הכי טובה, מאיבודים הם עשו נקודות קלות. מסוג הימים ששום דבר לא הולך, גם הפציעה של לוני. טי ג’יי ליף נכנס וישר נפצע. מרסיו סנטוס שלא התאמן והיה עם קלקול קיבה. צריך להרים את הראש ולהמשיך קדימה, יש לנו שבוע כפול מטורף בשבוע הבא”.

לוני ווקר (באדיבות המועדון)

על לוני ווקר: “הרופא בדק אותו במחצית והוא היה כאוב. אולי מחר או מחרתיים נדע יותר, נקווה שזה לא רע. לאבד את לוני זה מן הסתם רע, אבל מקווים שהפציעה לא כל כך רעה”.

על המצב בישראל: “מבחינת כדורסל, התגעגענו לזה. היו שנתיים קשות מאוד, ואנחנו שמחים לחזור לשגרה. אנחנו מאוד שמחים שהמלחמה נגמרה, התגעגענו לקהל וזו אחת הסיבות לכך שאנחנו נראים טוב יותר בזמן האחרון”.

טי ג’יי ליף הצטרף: “לא הצלחנו להוציא לפועל את תוכנית המשחק שלנו, בעיקר בצד ההגנתי. היינו צריכים לעקוב אחרי תוכנית המשחק, לפעול בצורה טובה וחזקה יותר, זה הכל. אנחנו צריכים להראות יותר רוח לחימה ורצון”.

טי.ג'יי ליף (IMAGO)

אושיי בריסט דיבר גם כן בסיום: “הם היו יותר קשוחים מאיתנו, אנחנו צריכים לאסוף את עצמנו למשחק הבא וללמוד מהטעויות שלנו”.