הליגה הספרדית מודל 2026 חזרה אלינו אחרי פגרת חורף קצרה עם משחקי המחזור ה-18 שנפתחו הערב (שישי), כאשר חטאפה הצליחה לחלץ תיקו בתוספת הזמן ב-1:1 מול ראיו וייקאנו.

בהתמודדות שלא התעלתה לרמה גבוהה, מי שהיה בטוח שהכריע את המפגש היה חורחה דה פרוטוס, שקיבל כדור עומק יפהפה מאונאי לופס כדי לשלוח וולה מהאוויר לרשת, תוך עזרה של שוער היריבה דויד סוריה עם שער בתוספת הזמן של המחצית הראשונה.

אלא שכדורגל משחקים תשעים דקות, או במקרה של חטאפה 91 דקות, כשמאורו ארמבארי נגח בעוצמה אל הרשת של אוגוסטו בטאז’ה כדי לקבוע שוויון דרמטי וחלוקת נקודות ששמרה על כך שהמארחת לא תעקוף בטבלה, ותרשום משחק ליגה שמיני ברצף ללא ניצחון.