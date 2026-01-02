יום שישי, 02.01.2026 שעה 23:47
כדורגל עולמי  >> ליגה איטלקית
ליגה איטלקית 25-26
3813-2817מילאן1
3614-3516אינטר2
3413-2416נאפולי3
3311-2017רומא4
3215-2317יובנטוס5
2712-2216קומו6
2614-2416בולוניה7
2412-1817לאציו8
2221-2217ססואולו9
2219-2017אטאלנטה10
2228-1817אודינזה11
2120-1817קרמונזה12
2028-1717טורינו13
1825-1918קליארי14
1718-1116פארמה15
1622-1116לצ'ה16
1427-1717גנואה17
1225-1316ורונה18
1124-1217פיזה19
928-1717פיורנטינה20

לפחות זמנית בפסגה: מילאן גברה 0:1 על קליארי

הרוסונרי נהנו משער ניצחון נהדר של רפאל ליאאו בדקה ה-55, ועקפו את אינטר בשתי נקודות, כאשר לנראזורי משחק חסר. המארחת עלולה להסתבך בתחתית

שחקני מילאן (IMAGO)
שחקני מילאן (IMAGO)

מילאן עלתה הערב (שישי), לפחות זמנית, לפסגת הסרייה א’, לאחר ניצחון 0:1 על קליארי במשחק שפתח את המחזור ה-18 בליגה האיטלקית. שער ניצחון של ראפאל ליאאו בדקה ה-55 הספיק לרוסונרי כדי להשיג שלוש נקודות יקרות ולהפעיל לחץ על הצמרת.

בזכות הניצחון, מילאן הגיעה ל-38 נקודות ותפסה את המקום הראשון בטבלה, שתי נקודות יותר מאינטר, שלה עדיין משחק חסר. עבור מילאן מדובר בהצהרת כוונות חשובה במאבק האליפות, גם אם זמנית בלבד, כשהיא עושה את שלה וממתינה להתפתחויות בהמשך המחזור.

שער הניצחון הגיע במהלך קבוצתי מרשים. ראפאל ליאאו השתחרר בתוך הרחבה לאחר מסירה חכמה של אדריאן ראביו, התקדם צעד אחד ובעט בעוצמה לרשת, ללא סיכוי לשוער אליה קפרילה, כדי לקבוע 0:1 בדקה ה-55.

מילאן שלטה ברוב שלבי המשחק, ידעה לשמור על היתרון עד הסיום ורשמה ניצחון חשוב שממשיך את המומנטום החיובי שלה בליגה. קליארי ניסתה לחזור למשחק בדקות האחרונות, אך התקשתה לייצר מצבים מסוכנים ממשיים.

מנגד, קליארי נותרה במקום ה-14 בטבלה, ותהיה תלויה בתוצאות שאר משחקי המחזור כדי לדעת אם תצליח לשמור על מיקומה או שתידרדר במעט בהמשך הסופ"ש.

