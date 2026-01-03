דור פרץ נמצא עם מכבי תל אביב בירושלים

אימון לא שגרתי עבר אתמול על מכבי תל אביב, כאשר רגע לפני תחילתו מוחמד עלי קמארה עזב את המתחם ובהמשך טס לצרפת כדי לשהות לצד אשתו הכורעת ללדת. קצת לאחר מכן עלו השחקנים של ז'רקו לאזטיץ' אל הדשא לאימון המסכם, ממנו נעדר דור פרץ ששהה במתחם אך עבר טיפולים לטענת אנשי המועדון כי סבל מרגישות כלשהי ברגלו. לאחר האימון, עלתה הקבוצה לעיר הבירה לקראת המשחק היום (שבת, 15:00) בטדי מול הפועל ירושלים, כאשר פרץ איתה.

עדיין לא ברור האם פרץ ישחק ולאזטיץ' יצטרך להכריע בנושא, אך הקפטן כן הצטרף עם הקבוצה לבית המלון בירושלים. בכל מקרה, קרווין אנדרדה ואיתמר נוי הם שני השחקנים שנמצאים בכוננות למקרה שהקפטן לא יוכל לשחק בסופו של דבר כאשר איסוף סיסוקו ועידו שחר אמורים לפתוח בקישור של לאזטיץ' לצד מי שיוחלט. על הנייר גם כריסטיאן בליץ' יכול להיות בתמונת ההרכב, אך העובדה שהוא עדיין לא במיטבו עם רצף הפציעות והעובדה שלא חש בטוב ביום חמישי, ללא ספק יושבים בראשו של המאמן.

את מקומו של עלי קמארה ימלא טייריס אסאנטה שחוזר מעונש הרחקה בגין צבירת כרטיסים צהובים. לפני האימון שוחח לאזטיץ' עם שגיב יחזקאל על כר הדשא וגם בעמדת המגן הימני נראה כי כל האפשרויות פתוחות, כולל שילוב של אסאנטה שם ואז מי מבין הייטור, רז שלמה ואיתי בן חמו ירכיבו את צמד הבלמים. באימון המסכם המאמן ניסה כמה שילובים וניכר שכל החיסורים החדשים והספק לגבי שיתופו של פרץ, הובילו אותו להתלבטויות רבות.

טייריס אסאנטה. יחזור להרכב (רדאד ג'בארה)

3,770 כרטיסים נמכרו לטובת אוהדי מכבי תל אביב למשחק ונשאר רק לחכות ולראות כמה מהם יגיעו למשחק. הצהובים מקווים לניצחון שישלח אותם לשבוע הכנות שקט לקראת מה שמחכה להם בשבוע הבא עם המשחקים נגד בני סכנין בליגה והפועל תל אביב בשמינית גמר גביע המדינה. כל תוצאה שאיננה ניצחון, עלולה לשלוח את מכבי ת"א לעבר מהלך של זעזוע על הקווים, בעיקר אם במועדון ירגישו שהשחקנים כבר לא לצידו של לאזטיץ'. ניצחון אמור להוביל לכך שלא יהיה שינוי, כך מעריכים בסביבת המועדון.

הרכב משוער: אופק מליקה, נועם בן הרוש (הייטור), טייריס אסאנטה, רז שלמה, רוי רביבו, איסוף סיסוקו, עידו שחר, איתמר נוי (קרווין אנדרדה\דור פרץ), אושר דוידה, הליו וארלה וסייד אבו פרחי (אלעד מדמון).