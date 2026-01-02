יום שבת, 03.01.2026 שעה 00:39
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
68%1607-169819ולנסיה1
68%1583-167319הפועל ת"א2
67%1424-147118פנרבחצ'ה3
63%1587-172319מונאקו4
63%1618-166019ברצלונה5
63%1626-167919פנאתינייקוס6
61%1520-159118אולימפיאקוס7
58%1566-163119הכוכב האדום8
58%1609-164219ריאל מדריד9
58%1558-165619ז'לגיריס10
47%1617-160619אולימפיה מילאנו11
47%1580-157919וירטוס בולוניה12
47%1684-165519דובאי13
44%1645-162618מכבי ת"א14
32%1628-153019אנדולו אפס15
32%1748-167019באסקוניה16
32%1663-150619ליון וילרבאן17
32%1764-172019פאריס18
32%1690-152819פרטיזן בלגרד19
28%1522-139518באיירן מינכן20

עצום: אולימפיאקוס גברה 82:87 על פנאתינייקוס

בפעם העשירית ברציפות, האדומים-לבנים חגגו בדרבי של פיראוס במסגרת היורוליג. ניצחון היסטורי לכוכב האדום, פנרבחצ'ה דילגה בקלילות מעל בסקוניה

|
ניקולה מילוטינוב מרוצה (IMAGO)
ניקולה מילוטינוב מרוצה (IMAGO)

המחזור ה-19 ביורוליג ננעל הערב (שישי) עם מספר משחקים. במוקד, אולימפיאקוס גברה 82:87 על פנאתינייקוס בדרבי היווני הלוהט. במשחקים נוספים, הכוכב האדום ניצחה 65:87 את אנדולו אפס ופנרבחצ’ה צלחה את בסקוניה עם 93:108. בנוסף, בדרבי האיטלקי שהתרחש בין וירטוס בולוניה לאולימפיה מילאנו, המארחת ניצחה 85:97 וריאל מדריד ביצעה קאמבק ענק בדרך ל-93:107 על דובאי.

פנאתינייקוס - אולימפיאקוס 87:82

מי שציפה לפחות טירוף מזה, כנראה לא חווה את הדרבי היווני מימיו. האדומים מפיראוס רשמו ניצחון עשירי ברצף בדרבי במסגרת היורוליג, ומנעו מהירוקים של ארגין עתמאן להשתוות בפסגה לוולנסיה והפועל תל אביב. אחרי רבע ראשון בשליטה של האורחת, המארחת הצליחה לחזור מפיגור 15 ולהשתוות לפני הירידה להפסקה. למרות משחק אדיר נוסף של קנדריק נאן (32 נקודות), 24 של סשה וזנקוב (7 ריבאונדים) ו-21 של טיילר דורסי הובילו לחגיגה אדומה-לבנה.

אנדולו אפס - הכוכב האדום 87:65

עם תמונות שלא נראו במשך שנים רבות, הסרבים הצליחו להשיג ניצחון באיסטנבול. כמה זה שנים רבות? 44 שנים ליתר דיוק. למעשה, האורחת שייטה לאורך כל שלבי המשחק כשבמחצית הפער עמד על 18, ומשם המשיך לגדול והגיע לשיאו עם 28 נקודות יתרון, שצומק מעט עד לסיום. ג’ורדן נוורה הניגרי כיכב עם 24 נקודות, כשחברו לקבוצה ולמדינה, צ’ימה מונקה הוסיף 16 והוריד 8 ריבאונדים בדרך לניצחון היסטורי.

בסקוניה - פנרבחצ’ה 108:93

בעקבות ההפסד של פנאתינייקוס, אלופת אירופה הצליחה להשתוות אליה במאזן בטבלה בזכות תצוגת כדורסל התקפית גדולה מצד אקס מכבי תל אביב, ווייד בולדווין, שסיים עם 24 נקודות ונעזר ב-17 של ניקולו מלי שהוסיף גם 7 ריבאונדים, יחד עם 16 מצד טאריק ביברוביץ’ ובונזי קולסון, כל הדרך אל הניצחון.

וירטוס בולוניה - אולימפיה מילאנו 85:97

מפגש כל איטלקי נגמר בניצחון חשוב של המארחת, שהצליחה לעצור רצף של שני הפסדים רצופים ושלחה את האורחת מבירת האופנה לספור הפסד שלישי משלה, ומכה נוספת למאבקי הפליי-אין. מאט מורגן (22) ודריק אלסטון ג’וניור (20) הובילו את רשימת הקלעים במשחק, ואת בולוניה אל הניצחון שהשווה אותה ליריבתה הארצית בטבלה.

ריאל מדריד - דובאי 93:107

סיפור של שתי מחציות שונות בתכלית, בסיומן הבלאנקוס שמרו על הבית עם קאבמק ענק בדרך לניצחון שהוביל גם לשמירה על המקום בפליי-אין. אחרי שהיו בפיגור 14 בהפסקה, הלבנים התעשתו קלעו 65 נקודות בחצי השני כשהם מותירים את הקבוצה מהאמירויות על 35 בלבד, בדרך לניצחון עוצמתי כששישה שחקנים קולעים בספרו כפולות.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלונגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקום
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */