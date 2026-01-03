יום שבת, 03.01.2026 שעה 06:21
כדורגל עולמי  >> ליגה איטלקית
ליגה איטלקית 25-26
3813-2817מילאן1
3614-3516אינטר2
3413-2416נאפולי3
3311-2017רומא4
3215-2317יובנטוס5
2712-2216קומו6
2614-2416בולוניה7
2412-1817לאציו8
2221-2217ססואולו9
2219-2017אטאלנטה10
2228-1817אודינזה11
2120-1817קרמונזה12
2028-1717טורינו13
1825-1918קליארי14
1718-1116פארמה15
1622-1116לצ'ה16
1427-1717גנואה17
1225-1316ורונה18
1124-1217פיזה19
928-1717פיורנטינה20

"סולומון עורר סערות בשל עמדותיו הפוליטיות"

בתקשורת האיטלקית ממשיכים לעסוק בציטוטי העבר של הישראלי מזמן המלחמה, אך טוענים לטובתו שיביא עמו שערים וניסיון: "יצירתי, פורח באגף השמאלי"

|
מנור סולומון (פיורנטינה)
מנור סולומון (פיורנטינה)

מנור סולומון הוא הרכש הראשון של פיורנטינה לינואר. שחקן הכנף הישראלי, שהגיע בהשאלה עם אופציית רכישה בסכום של כ-10 מיליון אירו, נחת אמש בנמל התעופה פרטולה. בכתבה מפורטת באחד מאתרי הספורט שמסקרים את הוויולה באיטליה, שכותרתה הייתה “שערים, ניסיון ומחלוקת. מהפריצה באירופה ועד החיכוכים עם האוהדים: דיוקן של סולומון”, סיקרו בהרחבה את המעבר של הישראלי לארץ המגף.

“סולומון מגיע לאיטליה לא רק עם לא מעט ניסיון באמתחתו, אלא גם עם קורות חיים של מי שכבר עשה כותרות בעבר, על המגרש ומחוצה לו. באוקראינה חווה את התקופה הפורייה ביותר בקריירה שלו, עם 22 שערים ותשעה בישולים בכ-100 משחקים, כולל 25 הופעות בליגת האלופות ובליגה האירופית. הניסיון הבין-לאומי הזה הועשר בהמשך בתחנות יוקרתיות בפרמייר ליג, הליגה החשובה והמאתגרת בעולם, אך שם הדברים לא התחברו במלואם ליכולותיו”, כתבו באיטליה.

בתקופתו בפולהאם ובטוטנהאם רשם 24 הופעות בלבד בשתי עונות בליגה הבכירה באנגליה, עם ארבעה שערים ושני בישולים. בעונה שעברה, לעומת זאת, חווה קאמבק מוצלח בלידס, כשהוביל אותה לזכייה בצ’מפיונשיפ ולעלייה לפרמייר ליג עם 10 שערים ו-12 בישולים. התחנה האחרונה שלו בוויאריאל הייתה פחות מוצלחת, עם 11 הופעות בלבד בין הליגה הספרדית, גביע המלך וליגת האלופות.

מנור סולומון (פיורנטינה)מנור סולומון (פיורנטינה)

“קצת דריבליסט של סולו”

באיטליה התייחסו למאפיינים של הקיצוני: “מי שמכירים את סולומון מתארים אותו כשחקן יצירתי שאוהב את המגע עם הכדור. ייתכן שהוא מעט אינדיבידואליסט, ומאמנים שעבדו איתו מתארים אותו כשחקן שפורח באגף שמאל, מקבל את הכדור על הרגל החלשה עם נטייה לחתוך לאמצע וללכת לשער, הקלאסי שבין שחקני הכנף ההפוכים. לא במקרה, על אף ששיחק כמעט בכל תפקיד התקפי, לאורך הקריירה הוא הצטיין בעיקר בעמדה הזו. כך, בלמעלה מ-200 משחקים מקצועניים, מרבית שעריו ובישוליו הגיעו כשהוצב כקיצוני שמאלי, עם 23 שערים ו-16 בישולים. לפי פרופיל השחקן, זה בדיוק מה שפיורנטינה חיפשה בעקשנות, שחקן כנף התקפי שמסוגל לנוע לאורך כל החזית הקדמית, אלמנט שחסר לקבוצה של ואנולי, עד כדי כך שסולומון עשוי לא להיות היחיד מסוגו שיגיע בינואר”.

המחלוקות שנוצרו מחוץ למגרש

באיטליה התייחסו גם למה שקורה מחוץ לכדורגל :”השחקן עורר לא פעם סערות בשל עמדותיו הפוליטיות, בעיקר בעקבות תמיכה גלויה וחוזרת במדינתו בעימות מול הפלסטינים”. באיטליה ציטטו את הפוסטים של סולומון מזמן המלחמה וטענו: “ניתן למנות עוד מקרים דומים, עד כדי כך שחשבון ה-X של Villarreal Report, עמוד אוהדים בולט של הצוללת הצהובה, גינה בחריפות את החתמתו של סולומון בקבוצה רק לפני חודשים ספורים”. 

"מנור סולומון אינו רצוי בוויאריאל ואינו ראוי לאהדת אוהדיה", נכתב אז לאחר הגעתו לספרד. “רצף האירועים הסוערים הללו, ככל הנראה, לא סייע ליחסים בין השחקן לבין אוהדיו לשעבר”, טענו באיטליה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלונגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקום
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */