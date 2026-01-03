דקה 58: בני יהודה - מכבי חיפה 2:3

אחרי שבוע, משחקי ליגת העל לנוער חוזרים עם המחזור ה-16, כשבמוקד מכבי חיפה מתארחת אצל בני יהודה. במשחקים נוספים, הפועל תל אביב יוצאת למשחק חוץ נגד הפועל ראשון לציון ומכבי תל אביב מארחת את עירוני רמת השרון.

בני יהודה - מכבי חיפה 2:2

אחרי שספגה שער שוויון דרמטי ב-3:3 מול מכבי פתח תקווה בשבוע שעבר, הכתומים כעת פוגשים יריבה חזקה נוספת, שחילצה 1:1 ממכבי נתניה גם כן בדקות הסיום. איתי מרדכי וחניכיו רוצים לצלוח את המשוכה על מנת להמשיך להיות בתמונת האליפות ואולי לנצל איבוד נקודות של הפועל תל אביב במקביל כדי לטפס לפסגת הטבלה.

דקה 26, שער! מכבי חיפה עלתה ל-0:1: ניב גבאי פרץ במהירות קדימה, עבר בקלילות את שחקן ההגנה וסיים לרשת.

דקה 33, שער! מכבי חיפה עלתה ל-0:2: כדור רוחב נכנס מצד ימין, השוער הדף ישר לרגל של נועם אלוק, שסיים פנימה בקלילות.

ֿדקה 43, שער! בני יהודה צימקה ל-2:1: וואו, איזה גולאסו של אורי חסאן. שחקן ההתקפה קיבל את הכדור בצד שמאל וסובב לפינה הרחוקה באומנות.

הפועל ראשון לציון - הפועל תל אביב 2:1

קבוצה כתומה נוספת שתקווה להפתיע היא החבורה מעיר היין, שפוגשת את מוליכת הטבלה ומקווה לרשום ניצחון שני ברצף כדי לטפס מעט מהחלק העליון של הטבלה. מנגד, האדומים שגם היא הצליחה לחזור למסלול הניצחונות במחזור שעבר, תנסה לשמור על הפסגה גם בסיום.

דקה 27, שער! הפועל תל אביב עלתה ל-0:1: כדור נשלח לאור מסיכה, שבעט עם השמאלית פנימה.

דקה 28, שער, הפועל ראשון לציון השוותה ל-1:1: מהלך נהדר הסתיים בכדור רוחב מצד ימין שהגיע לפלג דואדי, שהעביר את הכדור לרגל ימין וסיים פנימה.

מכבי תל אביב - עירוני רמת השרון 0:3

קרב קצוות נוסף בין הצהובים לקבוצה מהשרון, שהיו הגיבורים הטרגיים של המחזור הקודם עם הפסד 7:5 מטורף להפועל עכו, שהקנה לאחרונה ניצחון בכורה בליגה. המארחת מקווה להמשיך ברצף הניצחונות, העומד על ארבעה, מחזור נוסף כדי להלחיץ את שתי היריבות הגדולות שלה בפסגה.

דקה 13, שער! מכבי תל אביב עלתה ל-0:1: בלם של האורחת איבד כדור במקום שאסור לאבד, איתי זפרני מצא את יואב חוניו שבעט פנימה מול שער חשוף.

דקה 44, שער! מכבי תל אביב עלתה ל-0:2: זה כבר השני של חוניו, שקיבל את הכדור, חתך לאמצע והפציץ לפינה הקרובה.

משחקים שהסתיימו

בית”ר ירושלים – מ.ס אשדוד 0:2

הקבוצה מעיר הבירה רשמה ניצחון חשוב מבחינתה על זאת מעיר הנמל, כשגברה עליה בבית הודות לצמד גדול של יצחק כהן במחצית השנייה (64’,85’). האשדודים שיחקו בעשרה שחקנים 45 דקות, אחרי שעמית דנציגר הורחק רגע לפני הירידה להפסקה. במחזור הבא, הירושלמים יצאו למשחק חוץ נגד הפועל כפר סבא.

מכבי הרצליה – הפועל חיפה 0:3

במפגש התחתית הלוהט, מי שלקחה את 3 הנקודות הייתה הקבוצה הביתית, אחרי שהביסה את האדומים מהכרמל. עמית בן קיש כבש ראשון בדקה ה-26, אנסאמאנה סאניאנג הכפיל בדקה ה-65 ונדב לוי קבע את התוצאה בדקה ה-96.

מכבי נתניה – הפועל רעננה 0:1

היהלומים השלימו את המשימה בביתם, כשגברו על האורחת הודות לשער בודד של איתי דוני בדקה ה-57. החניכים של אלכסנדר פלדמן ממשיכים בעונה הנהדרת ומפעילים לחץ על הפועל תל אביב ומכבי חיפה בפסגה.