כדורגל ישראלי  >> ליגת העל לנוער
לוח תוצאות
ליגת העל לנוער 25-26
3413-2815הפועל ת"א1
3225-4516מכבי נתניה2
3012-3114מכבי חיפה3
2916-3215מכבי ת"א4
2827-2916בית"ר ירושלים5
2721-3015מכבי פ"ת6
2719-2615הפועל ב"ש7
2626-3216הפועל פ"ת8
2315-2015בני יהודה9
2124-2216מ.ס. אשדוד10
1932-2116עירוני ק"ש11
1823-2615הפועל כפ"ס12
1726-2715הפועל רעננה13
1531-1915הפועל ראשל"צ14
1535-1716מכבי הרצליה15
1039-2815הפועל רמה"ש16
1039-1516הפועל חיפה17
443-1815הפועל עכו18

דקה 58: בני יהודה - מכבי חיפה 2:3

ליגת העל לנוער, מחזור 16: וואו. המארחת חזרה מפיגור כפול הודות לשערים של חסאן והרשקוביץ. במקביל: ראשל"צ - הפועל ת"א 2:1, מכבי ת"א - רמה"ש 0:3

|
איילון ברוך מול שחר מזרחי (שחר גרוס)
איילון ברוך מול שחר מזרחי (שחר גרוס)

אחרי שבוע, משחקי ליגת העל לנוער חוזרים עם המחזור ה-16, כשבמוקד מכבי חיפה מתארחת אצל בני יהודה. במשחקים נוספים, הפועל תל אביב יוצאת למשחק חוץ נגד הפועל ראשון לציון ומכבי תל אביב מארחת את עירוני רמת השרון.

בני יהודה - מכבי חיפה 2:2

אחרי שספגה שער שוויון דרמטי ב-3:3 מול מכבי פתח תקווה בשבוע שעבר, הכתומים כעת פוגשים יריבה חזקה נוספת, שחילצה 1:1 ממכבי נתניה גם כן בדקות הסיום. איתי מרדכי וחניכיו רוצים לצלוח את המשוכה על מנת להמשיך להיות בתמונת האליפות ואולי לנצל איבוד נקודות של הפועל תל אביב במקביל כדי לטפס לפסגת הטבלה.

דקה 26, שער! מכבי חיפה עלתה ל-0:1: ניב גבאי פרץ במהירות קדימה, עבר בקלילות את שחקן ההגנה וסיים לרשת.

ניב גבאי כובש (שחר גרוס)ניב גבאי כובש (שחר גרוס)
ניב גבאי חוגג (שחר גרוס)ניב גבאי חוגג (שחר גרוס)
שחקני מכבי חיפה חוגגים (שחר גרוס)שחקני מכבי חיפה חוגגים (שחר גרוס)

דקה 33, שער! מכבי חיפה עלתה ל-0:2: כדור רוחב נכנס מצד ימין, השוער הדף ישר לרגל של נועם אלוק, שסיים פנימה בקלילות.

שחקני מכבי חיפה חוגגים (שחר גרוס)שחקני מכבי חיפה חוגגים (שחר גרוס)
שחקני מכבי חיפה מאושרים (שחר גרוס)שחקני מכבי חיפה מאושרים (שחר גרוס)

ֿדקה 43, שער! בני יהודה צימקה ל-2:1: וואו, איזה גולאסו של אורי חסאן. שחקן ההתקפה קיבל את הכדור בצד שמאל וסובב לפינה הרחוקה באומנות.

אורי חסאן כובש (שחר גרוס)אורי חסאן כובש (שחר גרוס)
אורי חסאן חוגג (שחר גרוס)אורי חסאן חוגג (שחר גרוס)
אורי חסאן בטירוף (שחר גרוס)אורי חסאן בטירוף (שחר גרוס)

הפועל ראשון לציון - הפועל תל אביב 2:1

קבוצה כתומה נוספת שתקווה להפתיע היא החבורה מעיר היין, שפוגשת את מוליכת הטבלה ומקווה לרשום ניצחון שני ברצף כדי לטפס מעט מהחלק העליון של הטבלה. מנגד, האדומים שגם היא הצליחה לחזור למסלול הניצחונות במחזור שעבר, תנסה לשמור על הפסגה גם בסיום.

דקה 27, שער! הפועל תל אביב עלתה ל-0:1: כדור נשלח לאור מסיכה, שבעט עם השמאלית פנימה.

דקה 28, שער, הפועל ראשון לציון השוותה ל-1:1: מהלך נהדר הסתיים בכדור רוחב מצד ימין שהגיע לפלג דואדי, שהעביר את הכדור לרגל ימין וסיים פנימה.

מכבי תל אביב - עירוני רמת השרון 0:3

קרב קצוות נוסף בין הצהובים לקבוצה מהשרון, שהיו הגיבורים הטרגיים של המחזור הקודם עם הפסד 7:5 מטורף להפועל עכו, שהקנה לאחרונה ניצחון בכורה בליגה. המארחת מקווה להמשיך ברצף הניצחונות, העומד על ארבעה, מחזור נוסף כדי להלחיץ את שתי היריבות הגדולות שלה בפסגה.

דקה 13, שער! מכבי תל אביב עלתה ל-0:1: בלם של האורחת איבד כדור במקום שאסור לאבד, איתי זפרני מצא את יואב חוניו שבעט פנימה מול שער חשוף.

דקה 44, שער! מכבי תל אביב עלתה ל-0:2: זה כבר השני של חוניו, שקיבל את הכדור, חתך לאמצע והפציץ לפינה הקרובה.

משחקים שהסתיימו

 

בית”ר ירושלים – מ.ס אשדוד 0:2

הקבוצה מעיר הבירה רשמה ניצחון חשוב מבחינתה על זאת מעיר הנמל, כשגברה עליה בבית הודות לצמד גדול של יצחק כהן במחצית השנייה (64’,85’). האשדודים שיחקו בעשרה שחקנים 45 דקות, אחרי שעמית דנציגר הורחק רגע לפני הירידה להפסקה. במחזור הבא, הירושלמים יצאו למשחק חוץ נגד הפועל כפר סבא.

מכבי הרצליה – הפועל חיפה 0:3

במפגש התחתית הלוהט, מי שלקחה את 3 הנקודות הייתה הקבוצה הביתית, אחרי שהביסה את האדומים מהכרמל. עמית בן קיש כבש ראשון בדקה ה-26, אנסאמאנה סאניאנג הכפיל בדקה ה-65 ונדב לוי קבע את התוצאה בדקה ה-96.

מכבי נתניה – הפועל רעננה 0:1

היהלומים השלימו את המשימה בביתם, כשגברו על האורחת הודות לשער בודד של איתי דוני בדקה ה-57. החניכים של אלכסנדר פלדמן ממשיכים בעונה הנהדרת ומפעילים לחץ על הפועל תל אביב ומכבי חיפה בפסגה.

