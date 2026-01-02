המכשול שהציבה המבורג על עסקת פרץ לאנגליה

המהלך להעברת דניאל פרץ לסאות’המפטון נתקל במכשול, כאשר המבורג אינה ממהרת לאשר את עזיבתו, כך לפי דיווח באתר הגרמני ‘Abendblatt’. פרץ עצמו מעוניין לסיים את ההשאלה, ובאיירן מינכן אף מוכנה לבטל את ההשאלה להמבורג ולהשאילו לאנגלים, אך בהמבורג מציבים תנאי ברור: מבחינתם השוער הישראלי יעזוב רק כאשר יימצא מחליף.

לפי הדיווח, המבורג עובדת במרץ על החתמת שוער חדש שישמש כשוער השני מאחורי דניאל הוייר פרננדס. ברגע שיימצא פתרון לעמדה, תישקל מחדש האפשרות לשחרר את פרץ. במועדון מציינים כי רצונו של פרץ לעזוב אחרי חצי עונה בלבד מוכר להנהלה מזה זמן.

מאמן הקבוצה, מרלין פולצין, התייחס לנושא והבהיר כי הדברים מתנהלים בשקיפות: "העובדה שפרץ רוצה לעזוב אחרי שישה חודשים בלבד ידועה להנהלה כבר תקופה". עם זאת, הוא הדגיש שהמועדון לא יפעל בפזיזות.

דניאל פרץ (IMAGO)

עוד נכתב כי פרץ נעדר מהאימון היום, אבל בקבוצה מבהירים שאין לכך קשר ישיר לרצונו לעבור לאנגליה. "אנחנו מודעים לסיטואציה שבה הוא נמצא ומנהלים שיחות מאוד אינטנסיביות", אמר פולצין, "אבל זה לא קשור להגעה המאוחרת שלו. הטיסה שלו בוטלה".

לסיום, המאמן אף העריך כי פרץ צפוי לחזור ולהתאמן כבר בסוף השבוע במתחם האימונים בוולקספארק: "זו ההנחה לפי המצב כרגע, אבל כולנו יודעים עד כמה עולם הכדורגל דינמי. נראה מה יקרה".