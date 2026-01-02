יום שישי, 02.01.2026 שעה 23:11
ליגה גרמנית 25-26
4111-5515באיירן מינכן1
3212-2615בורוסיה דורטמונד2
2920-3315באייר לברקוזן3
2919-3015לייפציג4
2720-2915הופנהיים5
2622-2515שטוטגרט6
2530-3015איינטרכט פרנקפורט7
2123-2015אוניון ברלין8
2026-2515פרייבורג9
1728-1815ורדר ברמן10
1624-2215פ.צ. קלן11
1624-1815בורוסיה מנשנגלדבאך12
1625-1615המבורג13
1528-2315וולפסבורג14
1428-1715אוגסבורג15
1226-1315סט. פאולי16
1134-1315היידנהיים17
826-1315מיינץ18

המכשול שהציבה המבורג על עסקת פרץ לאנגליה

הישראלי מעוניין לעבור לסאות'המפטון והעניינים מול באיירן סגורים, אבל המבורג רוצה להחתים שוער לפני שתאפשר לו לעזוב. מאמן הקבוצה התייחס לשוער

|
דניאל פרץ (IMAGO)
דניאל פרץ (IMAGO)

המהלך להעברת דניאל פרץ לסאות’המפטון נתקל במכשול, כאשר המבורג אינה ממהרת לאשר את עזיבתו, כך לפי דיווח באתר הגרמני ‘Abendblatt’. פרץ עצמו מעוניין לסיים את ההשאלה, ובאיירן מינכן אף מוכנה לבטל את ההשאלה להמבורג ולהשאילו לאנגלים, אך בהמבורג מציבים תנאי ברור: מבחינתם השוער הישראלי יעזוב רק כאשר יימצא מחליף.

לפי הדיווח, המבורג עובדת במרץ על החתמת שוער חדש שישמש כשוער השני מאחורי דניאל הוייר פרננדס. ברגע שיימצא פתרון לעמדה, תישקל מחדש האפשרות לשחרר את פרץ. במועדון מציינים כי רצונו של פרץ לעזוב אחרי חצי עונה בלבד מוכר להנהלה מזה זמן.

מאמן הקבוצה, מרלין פולצין, התייחס לנושא והבהיר כי הדברים מתנהלים בשקיפות: "העובדה שפרץ רוצה לעזוב אחרי שישה חודשים בלבד ידועה להנהלה כבר תקופה". עם זאת, הוא הדגיש שהמועדון לא יפעל בפזיזות.

דניאל פרץ (IMAGO)דניאל פרץ (IMAGO)

עוד נכתב כי פרץ נעדר מהאימון היום, אבל בקבוצה מבהירים שאין לכך קשר ישיר לרצונו לעבור לאנגליה. "אנחנו מודעים לסיטואציה שבה הוא נמצא ומנהלים שיחות מאוד אינטנסיביות", אמר פולצין, "אבל זה לא קשור להגעה המאוחרת שלו. הטיסה שלו בוטלה".

לסיום, המאמן אף העריך כי פרץ צפוי לחזור ולהתאמן כבר בסוף השבוע במתחם האימונים בוולקספארק: "זו ההנחה לפי המצב כרגע, אבל כולנו יודעים עד כמה עולם הכדורגל דינמי. נראה מה יקרה".

