"אתלטיקו מניירו לא הגישה הצעה עבור אסאדי"

מכבי חיפה בדרך לרכש בינואר? לפי מידע שפורסם ב-’ADN Deportes’ בצ’ילה, אוניברסידד דה צ’ילה לא קיבלה הצעה מאתלטיקו מיניירו עבור הקשר לוקאס אסאדי, אך כן זוכה לעניין בו מהירוקים מהכרמל, שמצידם טוענים שלא פנו באופן רשמי.

אסאדי נחשב לאחד הנכסים המרכזיים של אוניברסידד דה צ’ילה בכל הנוגע לאפשרות למכור שחקנים לקראת העונה הבאה. בימים האחרונים עלה שמו בהקשר של עניין מצד אתלטיקו מיניירו, אותה מאמן כיום חורחה סמפאולי, מאמנה לשעבר של הקבוצה הצ’יליאנית.

עם זאת, לפי ‘ADN Deportes’, אף הצעה רשמית לא הגיעה מבלו הוריזונטה למתחם האימונים של אוניברסידד דה צ’ילה עבור הקשר הצעיר. “בניגוד לשמועות מדרום אמריקה, המועדון כן קיבל הצעה מאירופה, אם כי לא מאחת הליגות הבכירות ביבשת”, טענו בצ’ילה. עם זאת, לפי שעה במכבי חיפה עדיין לא הגישו על השחקן הצעה וכרגע רק מתעניינים לגביו.

לוקאס אסאדי (IMAGO)

על פי אותו דיווח, מכבי חיפה כבר הביעה בפני הנהלת אוניברסידד דה צ’ילה את רצונה לצרף לשורותיה את אסאדי בן ה-21.