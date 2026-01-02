יום שישי, 02.01.2026 שעה 23:14
כדורגל עולמי  >> ליגה סעודית
ליגה סעודית 25-26
3110-3712אל נאסר1
2912-3011אל הילאל2
2813-2711אל טאאוון3
2510-1812אל אהלי4
2112-2011אל קאדיסיה5
2016-2211אל איתיחאד6
1920-1912אל אטיפאק7
1718-1611ניאום8
1521-2612אל חאליג'9
1315-1011אל חאזם10
1215-1111אל פייחה11
1122-1311אל פאתח12
922-1411אל חולוד13
918-1011דאמאק14
816-911אל שבאב15
823-1111אל ריאד16
524-912אל אחדוד17
225-1012אל נג'מה18

אל נאסר ורונאלדו ספגו הפסד ראשון העונה

לא כך CR7 קיווה לפתוח את 2026: הפנומן לא מצא את הרשת ב-3:2 לאל אהלי, שנהנתה מצמד של איבן טוני. מוליכת הליגה הסעודית עם מעידה שנייה ברציפות

|
כריסטיאנו רונאלדו מאוכזב (רויטרס)
כריסטיאנו רונאלדו מאוכזב (רויטרס)

אל אהלי רשמה ניצחון יוקרתי במיוחד 2:3 על אל נאסר במחזור ה-13 בליגה הסעודית, והנחילה למוליכה ולכריסטיאנו רונאלדו הפסד ראשון העונה. זהו גם מחזור שני ברציפות שבו אל נאסר לא מצליחה לנצח, אחרי התיקו במחזור הקודם, בעוד אל אהלי התבססה במקום הרביעי עם 25 נקודות, מרחק 6 נקודות בלבד מהפסגה של אל נאסר, שמחזיקה ב-31.

הפתיחה הייתה שייכת כולה לאל אהלי. בדקה ה-7 איבן טוני העלה ל-0:1, ובדקה ה-20 הוא השלים צמד וקבע 0:2. אל נאסר חזרה לעניינים בדקה ה-31, כשעבדולאלה אל-עמרי צימק ל-2:1, ובדקה ה-44 אותו אל-עמרי השלים צמד אישי והשווה ל-2:2, תוצאה שנשמרה גם בירידה למחצית.

המחצית השנייה נפתחה בקצב גבוה, אך השער המכריע הגיע בדקה ה-55. מריח דמיראל כבש את שער הניצחון של אל אהלי וקבע 2:3, תוצאה שנשמרה עד הסיום והעניקה לקבוצה ניצחון משמעותי במיוחד במאבק הצמרת. עמוק בתוספת הזמן נשלפו שני כרטיסים אדומים לנוואף בושאל ועלי מג’רשי משתי הקבוצות. לא ככה CR7 קיווה לפתוח את 2026.

