אל נאסר ורונאלדו ספגו הפסד ראשון העונה

אל אהלי רשמה ניצחון יוקרתי במיוחד 2:3 על אל נאסר במחזור ה-13 בליגה הסעודית, והנחילה למוליכה ולכריסטיאנו רונאלדו הפסד ראשון העונה. זהו גם מחזור שני ברציפות שבו אל נאסר לא מצליחה לנצח, אחרי התיקו במחזור הקודם, בעוד אל אהלי התבססה במקום הרביעי עם 25 נקודות, מרחק 6 נקודות בלבד מהפסגה של אל נאסר, שמחזיקה ב-31.

הפתיחה הייתה שייכת כולה לאל אהלי. בדקה ה-7 איבן טוני העלה ל-0:1, ובדקה ה-20 הוא השלים צמד וקבע 0:2. אל נאסר חזרה לעניינים בדקה ה-31, כשעבדולאלה אל-עמרי צימק ל-2:1, ובדקה ה-44 אותו אל-עמרי השלים צמד אישי והשווה ל-2:2, תוצאה שנשמרה גם בירידה למחצית.

המחצית השנייה נפתחה בקצב גבוה, אך השער המכריע הגיע בדקה ה-55. מריח דמיראל כבש את שער הניצחון של אל אהלי וקבע 2:3, תוצאה שנשמרה עד הסיום והעניקה לקבוצה ניצחון משמעותי במיוחד במאבק הצמרת. עמוק בתוספת הזמן נשלפו שני כרטיסים אדומים לנוואף בושאל ועלי מג’רשי משתי הקבוצות. לא ככה CR7 קיווה לפתוח את 2026.