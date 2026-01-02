יום שישי, 02.01.2026 שעה 21:05
ליגה איטלקית
ליגה איטלקית 25-26
3614-3516אינטר1
3513-2716מילאן2
3413-2416נאפולי3
3311-2017רומא4
3215-2317יובנטוס5
2712-2216קומו6
2614-2416בולוניה7
2412-1817לאציו8
2221-2217ססואולו9
2219-2017אטאלנטה10
2228-1817אודינזה11
2120-1817קרמונזה12
2028-1717טורינו13
1824-1917קליארי14
1718-1116פארמה15
1622-1116לצ'ה16
1427-1717גנואה17
1225-1316ורונה18
1124-1217פיזה19
928-1717פיורנטינה20

סולומון: אתגר גדול עבורי, יכולים להשתפר מאוד

הישראלי שיתף בראיון אחרי המעבר לפיורנטינה: "יש סגל מצוין ומאמן מצוין". על החבר משחטאר, דודו: "פגשתי אותו והתרגשתי, הפכנו לחברים טובים"

|
מנור סולומון (צילום מסך)
מנור סולומון (צילום מסך)

מנור סולומון הפך היום רשמית לשחקן פיורנטינה, ועם השלמת המעבר הביע התרגשות גדולה מההגעה למועדון ומהאתגר שמצפה לו. שחקן הכנף הישראלי הצטרף לקבוצה בתקופה מורכבת מבחינה מקצועית, אך שידר ביטחון ורצון להשפיע כבר מהימים הראשונים.

סולומון פתח בדברים אישיים והדגיש את תחושת השמחה שלו מהמעבר: "אני באמת שמח להיות כאן. מהרגע שראיתי את המקום ואת האנשים, ממש התרגשתי, וכשההזדמנות הגיעה אליי, רציתי לבוא מיד כדי לנסות לעזור לקבוצה".

בהמשך התייחס למועדון עצמו ולמה שמשך אותו להגיע: "אני יודע שזה מועדון גדול, המתקנים מדהימים, יש כאן מורשת והיסטוריה נהדרות, ואני ממש מצפה לאתגר הזה".

מנור סולומון (פיורנטינה)מנור סולומון (פיורנטינה)

סולומון לא התעלם מהמצב המקצועי המורכב שבו נמצאת פיורנטינה העונה, ואף התייחס לכך בצורה ישירה: "זה אתגר גדול עבורי באופן אישי וגם עבור הקבוצה. המצב לא פשוט עבור הקבוצה והמועדון, זה לא משהו שהמועדון רגיל אליו, אבל אני בטוח שאנחנו יכולים להשתפר מאוד".

שחקן הכנף הוסיף אמונה בסגל ובצוות המקצועי: "יש כאן סגל מצוין ומאמן מצוין, ואני בטוח שנוכל לעשות את העבודה ולהיראות הרבה יותר טוב".

לקראת סיום, סולומון התעכב גם על המפגש המחודש עם דודו, חברו מתקופת שחטאר: "פגשתי עכשיו את דודו והתרגשתי מאוד. לא ראיתי אותו הרבה זמן, היינו מאוד קרובים בשחטאר. אני חושב שהוא בישל לי את שני השערים הראשונים שלי בליגת האלופות, והפכנו לחברים ממש טובים. אני מצפה מאוד לשתף איתו פעולה על המגרש. הוא בחור מקסים, ואני שמח להיות איתו שוב".

