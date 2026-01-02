סולומון: אתגר גדול עבורי, יכולים להשתפר מאוד

מנור סולומון הפך היום רשמית לשחקן פיורנטינה, ועם השלמת המעבר הביע התרגשות גדולה מההגעה למועדון ומהאתגר שמצפה לו. שחקן הכנף הישראלי הצטרף לקבוצה בתקופה מורכבת מבחינה מקצועית, אך שידר ביטחון ורצון להשפיע כבר מהימים הראשונים.

סולומון פתח בדברים אישיים והדגיש את תחושת השמחה שלו מהמעבר: "אני באמת שמח להיות כאן. מהרגע שראיתי את המקום ואת האנשים, ממש התרגשתי, וכשההזדמנות הגיעה אליי, רציתי לבוא מיד כדי לנסות לעזור לקבוצה".

בהמשך התייחס למועדון עצמו ולמה שמשך אותו להגיע: "אני יודע שזה מועדון גדול, המתקנים מדהימים, יש כאן מורשת והיסטוריה נהדרות, ואני ממש מצפה לאתגר הזה".

סולומון לא התעלם מהמצב המקצועי המורכב שבו נמצאת פיורנטינה העונה, ואף התייחס לכך בצורה ישירה: "זה אתגר גדול עבורי באופן אישי וגם עבור הקבוצה. המצב לא פשוט עבור הקבוצה והמועדון, זה לא משהו שהמועדון רגיל אליו, אבל אני בטוח שאנחנו יכולים להשתפר מאוד".

שחקן הכנף הוסיף אמונה בסגל ובצוות המקצועי: "יש כאן סגל מצוין ומאמן מצוין, ואני בטוח שנוכל לעשות את העבודה ולהיראות הרבה יותר טוב".

לקראת סיום, סולומון התעכב גם על המפגש המחודש עם דודו, חברו מתקופת שחטאר: "פגשתי עכשיו את דודו והתרגשתי מאוד. לא ראיתי אותו הרבה זמן, היינו מאוד קרובים בשחטאר. אני חושב שהוא בישל לי את שני השערים הראשונים שלי בליגת האלופות, והפכנו לחברים ממש טובים. אני מצפה מאוד לשתף איתו פעולה על המגרש. הוא בחור מקסים, ואני שמח להיות איתו שוב".