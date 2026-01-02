יום שישי, 02.01.2026 שעה 21:36
כדורגל עולמי  >> ליגה איטלקית
ליגה איטלקית 25-26
3614-3516אינטר1
3513-2716מילאן2
3413-2416נאפולי3
3311-2017רומא4
3215-2317יובנטוס5
2712-2216קומו6
2614-2416בולוניה7
2412-1817לאציו8
2221-2217ססואולו9
2219-2017אטאלנטה10
2228-1817אודינזה11
2120-1817קרמונזה12
2028-1717טורינו13
1824-1917קליארי14
1718-1116פארמה15
1622-1116לצ'ה16
1427-1717גנואה17
1225-1316ורונה18
1124-1217פיזה19
928-1717פיורנטינה20

חבר מועצה יצא נגד החתמת מנור, באיטליה גינו

לאחר המעבר לפיורנטינה, איטליה חצויה. ג’אקופו מדאו ממועצת העיר: "סולומון לא רצוי פה". חברי מועצה גינו: "אמירה דוחה, לא אשמתו שהוא ישראלי"

|
מנור סולומון מוצג בפיורנטינה עם שלומי בן עזרא וגלעד קצב (פרטי)
מנור סולומון מוצג בפיורנטינה עם שלומי בן עזרא וגלעד קצב (פרטי)

לאחר שהחתימה של מנור סולומון בפיורנטינה הפכה לרשמית, הרכש הראשון של המועדון בחלון החורף כבר מעורר סערה גדולה מחוץ לכר הדשא. הקשר הישראלי הצטרף לפיורנטינה בהשאלה מטוטנהאם, עם אופציית רכישה על סך 10 מיליון אירו, אך לצד ההתלהבות הספורטיבית, נוצרה מיידית מחלוקת פוליטית חריפה סביב הגעתו לפירנצה.

סולומון, שהעביר את המחצית הראשונה של העונה בהשאלה בוויאריאל, נמצא לאחרונה במרכז תשומת הלב באיטליה גם בשל עמדות שהביע בעבר בנוגע למלחמה בעזה. בעבר פרסם ברשתות החברתיות התייחסויות לכך, דברים שעוררו בזמנו סערה גדולה בקרב אוהדי ויאריאל, וכעת חזרו לכותרות עם המעבר לפיורנטינה.

מתחת לפוסט הרשמי שפרסמה פיורנטינה עם הגעתו של סולומון לעיר, הופיעו תגובות רבות שכללו את הכיתוב “Free Palestine”, דגלי פלסטין ותגובות מחאה נגד החתמתו. המחלוקת אף גלשה למישור הפוליטי, כאשר ג’אקופו מדאו, מזכיר המחוז של "השמאל האיטלקי" וחבר מועצת העיר ססטו פיורנטינו, כתב בפייסבוק: "אחרון חביב, מי שמעולם לא הסתיר את תמיכתו במדיניות רצח העם של נתניהו אינו רצוי בפירנצה ואינו יכול לייצג את העיר שלנו ואת פיורנטינה".

מנור סולומון (פיורנטינה)מנור סולומון (פיורנטינה)

מנגד, נשמעו גם קולות חריפים נגד הדברים הללו. חבר המועצה מטעם "האחים של איטליה", אלסנדרו דראגי, יחד עם ראש הסיעה סטפנו מנגאטו, השיבו: "להיות אזרח ישראלי זו לא עבירה. איזו אשמה יכולה להיות לצעיר בן 26 למה שקורה בעזה? מלחמה מפלגת, ספורט לעומת זאת מאחד". גם מרקו קראי, יזם ואיש ציבור, הקונסול של ישראל בטוסקנה, אמיליה רומאניה ולומברדיה, יצא נגד הדברים: "אני מוצא את דבריו של ג’אקופו מדאו חמורים ביותר. לקרוא להגעתו של שחקן ישראלי לפיורנטינה לא רצויה זו אמירה דוחה. למרבה המזל, פירנצה היא עיר של שלום ואירוח עם ערכים אוניברסליים גדולים בהרבה מהדברים הללו".

בפן המקצועי, סולומון מגיע לפיורנטינה לאחר תקופה פחות מוצלחת בספרד, שבה רשם 11 הופעות בלבד ו-358 דקות משחק במדי ויאריאל. לפני כן, הוא חווה עונה גדולה בלידס מהצ’מפיונשיפ, עם 10 שערים, 12 בישולים והובלת הקבוצה לעלייה לפרמייר ליג. שחקן הכנף, שנולד ב-1999, נחשב לדמות מרכזית בנבחרת ישראל.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלונגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקום
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */