חבר מועצה יצא נגד החתמת מנור, באיטליה גינו

לאחר שהחתימה של מנור סולומון בפיורנטינה הפכה לרשמית, הרכש הראשון של המועדון בחלון החורף כבר מעורר סערה גדולה מחוץ לכר הדשא. הקשר הישראלי הצטרף לפיורנטינה בהשאלה מטוטנהאם, עם אופציית רכישה על סך 10 מיליון אירו, אך לצד ההתלהבות הספורטיבית, נוצרה מיידית מחלוקת פוליטית חריפה סביב הגעתו לפירנצה.

סולומון, שהעביר את המחצית הראשונה של העונה בהשאלה בוויאריאל, נמצא לאחרונה במרכז תשומת הלב באיטליה גם בשל עמדות שהביע בעבר בנוגע למלחמה בעזה. בעבר פרסם ברשתות החברתיות התייחסויות לכך, דברים שעוררו בזמנו סערה גדולה בקרב אוהדי ויאריאל, וכעת חזרו לכותרות עם המעבר לפיורנטינה.

מתחת לפוסט הרשמי שפרסמה פיורנטינה עם הגעתו של סולומון לעיר, הופיעו תגובות רבות שכללו את הכיתוב “Free Palestine”, דגלי פלסטין ותגובות מחאה נגד החתמתו. המחלוקת אף גלשה למישור הפוליטי, כאשר ג’אקופו מדאו, מזכיר המחוז של "השמאל האיטלקי" וחבר מועצת העיר ססטו פיורנטינו, כתב בפייסבוק: "אחרון חביב, מי שמעולם לא הסתיר את תמיכתו במדיניות רצח העם של נתניהו אינו רצוי בפירנצה ואינו יכול לייצג את העיר שלנו ואת פיורנטינה".

מנור סולומון (פיורנטינה)

מנגד, נשמעו גם קולות חריפים נגד הדברים הללו. חבר המועצה מטעם "האחים של איטליה", אלסנדרו דראגי, יחד עם ראש הסיעה סטפנו מנגאטו, השיבו: "להיות אזרח ישראלי זו לא עבירה. איזו אשמה יכולה להיות לצעיר בן 26 למה שקורה בעזה? מלחמה מפלגת, ספורט לעומת זאת מאחד". גם מרקו קראי, יזם ואיש ציבור, הקונסול של ישראל בטוסקנה, אמיליה רומאניה ולומברדיה, יצא נגד הדברים: "אני מוצא את דבריו של ג’אקופו מדאו חמורים ביותר. לקרוא להגעתו של שחקן ישראלי לפיורנטינה לא רצויה זו אמירה דוחה. למרבה המזל, פירנצה היא עיר של שלום ואירוח עם ערכים אוניברסליים גדולים בהרבה מהדברים הללו".

בפן המקצועי, סולומון מגיע לפיורנטינה לאחר תקופה פחות מוצלחת בספרד, שבה רשם 11 הופעות בלבד ו-358 דקות משחק במדי ויאריאל. לפני כן, הוא חווה עונה גדולה בלידס מהצ’מפיונשיפ, עם 10 שערים, 12 בישולים והובלת הקבוצה לעלייה לפרמייר ליג. שחקן הכנף, שנולד ב-1999, נחשב לדמות מרכזית בנבחרת ישראל.