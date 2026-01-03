הרכבים וציונים



השנה האזרחית החדשה כבר כאן וכך גם מחזור נוסף בליגת העל, כשעירוני טבריה מארחת בשעה זו באצטדיון בראל בנוף הגליל את מכבי נתניה, במסגרת המחזור ה-17 במפעל הבכיר. שתי קבוצות במומנטומים הפוכים, מי תצא עם שלוש נקודות?

אחרי פתיחת עונה קשוחה, המארחת מעיר הכנרת הפתיעה רבים כשהצליחה להביס את הפועל באר שבע ומחזור אחר כך לקחת נקודה גם ממכבי תל אביב, כדי להתרחק מהתחתית. כעת, אלירן חודדה וחניכיו חולמים להמשיך ביכולת הטובה ולצלוח גם את המבחן מול היהלומים.

מנגד, החבורה של יוסי אבוקסיס סופרת כבר שלושה משחקים ללא ניצחון, וחמש נקודות בלבד מ-18 האחרונות, כשבמחזור האחרון נחלה הפסד להפועל פתח תקווה, שהוריד אותה אל המקום השביעי ערב המחזור. ניצחון עשוי להחזיר אותה אל מקומות המובילים לפלייאוף העליון בסיום העונה הסדירה.

גם למפגש הקודם בין הצדדים היהלומים הגיעו אחרי שלושה משחקים ללא ניצחון, ורשמו חגיגה גדולה במה שבסופו של דבר היה שלוש הנקודות הראשונות שלהם עם 2:5. ווילסון האריס כיכב עם צמד, ואליו הצטרפו הריברטו טבארש, מקסים פלקושצ’נקו ויובל שדה. בצד השני פיטר מייקל ו-והיב חביבאללה מצאו את הרשת.