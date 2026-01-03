יום שבת, 03.01.2026 שעה 19:35
יום שבת, 03/01/2026, 18:30אצטדיון בראלליגת העל Winner - מחזור 17
מכבי נתניה
דקה 49
2 0
שופט: דקל צינו
עירוני טבריה
ליגת העל Winner 25-26
4116-4317הפועל ב"ש1
3618-3816בית"ר ירושלים2
3319-3617מכבי ת"א3
2516-3116מכבי חיפה4
2520-2916הפועל ת"א5
2324-2117בני סכנין6
2334-2916מכבי נתניה7
2026-2516הפועל פ"ת8
1826-2216הפועל חיפה9
1833-2216מ.ס אשדוד10
1834-1816עירוני טבריה11
1327-1816עירוני ק"ש12
11 28-1517הפועל ירושלים13
740-1416מכבי בני ריינה14
גיא קופיצ'ינסקי | 03/01/2026 18:30
הרכבים וציונים
 
 
איתמר שבירו (חג'אג' רחאל)
איתמר שבירו (חג'אג' רחאל)

השנה האזרחית החדשה כבר כאן וכך גם מחזור נוסף בליגת העל, כשעירוני טבריה מארחת בשעה זו באצטדיון בראל בנוף הגליל את מכבי נתניה, במסגרת המחזור ה-17 במפעל הבכיר. שתי קבוצות במומנטומים הפוכים, מי תצא עם שלוש נקודות? 

אחרי פתיחת עונה קשוחה, המארחת מעיר הכנרת הפתיעה רבים כשהצליחה להביס את הפועל באר שבע ומחזור אחר כך לקחת נקודה גם ממכבי תל אביב, כדי להתרחק מהתחתית. כעת, אלירן חודדה וחניכיו חולמים להמשיך ביכולת הטובה ולצלוח גם את המבחן מול היהלומים.

מנגד, החבורה של יוסי אבוקסיס סופרת כבר שלושה משחקים ללא ניצחון, וחמש נקודות בלבד מ-18 האחרונות, כשבמחזור האחרון נחלה הפסד להפועל פתח תקווה, שהוריד אותה אל המקום השביעי ערב המחזור. ניצחון עשוי להחזיר אותה אל מקומות המובילים לפלייאוף העליון בסיום העונה הסדירה.

גם למפגש הקודם בין הצדדים היהלומים הגיעו אחרי שלושה משחקים ללא ניצחון, ורשמו חגיגה גדולה במה שבסופו של דבר היה שלוש הנקודות הראשונות שלהם עם 2:5. ווילסון האריס כיכב עם צמד, ואליו הצטרפו הריברטו טבארש, מקסים פלקושצ’נקו ויובל שדה. בצד השני פיטר מייקל ו-והיב חביבאללה מצאו את הרשת.

מחצית ראשונה
איתמר שבירו מחבק את אלי בלילתי (חג'אג' רחאל)איתמר שבירו מחבק את אלי בלילתי (חג'אג' רחאל)
אלי בלילתי שמח (חג'אג' רחאל)אלי בלילתי שמח (חג'אג' רחאל)
אלי בלילתי בטירוף אחרי השני (חג'אג' רחאל)אלי בלילתי בטירוף אחרי השני (חג'אג' רחאל)
אלי בלילתי דוהר אל השער (חג'אג' רחאל)אלי בלילתי דוהר אל השער (חג'אג' רחאל)
  • '38
  • שער
  • שער! עירוני טבריה הכפילה את היתרון ל-0:2: כל שחקני מכבי נתניה היו מרוכזים בכדור חופשי בחצי של טבריה, הצפוניים ניצלו זאת כדי לצאת למתפרצת מהירה כשאלי בלילתי נותר לבד מול תומר צרפתי, ועם צ'יפ גדול הוא שם את הכדור ברשת
  • '36
  • כרטיס צהוב
  • פיראס אבו עקל נכנס לפנקס של השופט
איתמר שבירו חוגג עם הקהל (חג'אג' רחאל)איתמר שבירו חוגג עם הקהל (חג'אג' רחאל)
איתמר שבירו בטירוף (חג'אג' רחאל)איתמר שבירו בטירוף (חג'אג' רחאל)
איתמר שבירו משתיק (חג'אג' רחאל)איתמר שבירו משתיק (חג'אג' רחאל)
איתמר שבירו חוגג את השער (חג'אג' רחאל)איתמר שבירו חוגג את השער (חג'אג' רחאל)
  • '33
  • שער
  • שער! עירוני טבריה עלתה ל-0:1: המארחת יצאה להתקפת מעבר נהדרת, ובתום מבצע קבוצתי מרשים דניאל גולני העביר כדור לאיתמר שבירו שהמשיך לרשת
  • '30
  • אחר
  • המשחק לא מצליח להתעלות לרמה גבוהה כששתי הקבוצות מתקשות להגיע למצבים
דוד קלטינס עם הכדור (חג'אג' רחאל)דוד קלטינס עם הכדור (חג'אג' רחאל)
רותם קלר (חג'אג' רחאל)רותם קלר (חג'אג' רחאל)
  • '16
  • כרטיס צהוב
  • צהוב ראשון במשחק. גיא חדידה ראה את הכרטיס לאחר דיבורים עם השופט
  • '12
  • החמצה
  • הזדמנות ראשונה במשחק. גונטי דיומנדה השלים דאבל פאס עם מאור לוי והניף את רגלו מחוץ לרחבה, אך הכדור פספס את המסגרת ויצא החוצה
  • '1
  • החלטת שופט
  • שריקת הפתיחה! דקל צינו הוציא את ההתמודדות לדרך
אוהדי מכבי נתניה עם הצעיפים (חג'אג' רחאל)אוהדי מכבי נתניה עם הצעיפים (חג'אג' רחאל)
אוהדי עירוני טבריה (חג'אג' רחאל)אוהדי עירוני טבריה (חג'אג' רחאל)
שחקני עירוני טבריה (חג'אג' רחאל)שחקני עירוני טבריה (חג'אג' רחאל)
שחקני מכבי נתניה (חג'אג' רחאל)שחקני מכבי נתניה (חג'אג' רחאל)
