יום שבת, 03.01.2026 שעה 21:12
יום שבת, 03/01/2026, 19:30אצטדיון שלמה ביטוחליגת העל Winner - מחזור 17
מכבי בני ריינה
דקה 82
4 1
שופט: אביעד שילוח
הפועל פ"ת
ליגת העל Winner 25-26
4116-4317הפועל ב"ש1
3618-3816בית"ר ירושלים2
3319-3617מכבי ת"א3
2516-3116מכבי חיפה4
2520-2916הפועל ת"א5
2324-2117בני סכנין6
2338-2917מכבי נתניה7
2134-2217עירוני טבריה8
2026-2516הפועל פ"ת9
1826-2216הפועל חיפה10
1833-2216מ.ס אשדוד11
1327-1816עירוני ק"ש12
1128-1517הפועל ירושלים13
740-1416מכבי בני ריינה14
תומר חבז | 03/01/2026 19:30
הרכבים וציונים
 
 
רועי דוד ושחר רוזן חוגגים (ראובן שוורץ)
רועי דוד ושחר רוזן חוגגים (ראובן שוורץ)

שנת 2026 נפתחה וחובבי הכדורגל הישראלי מקבלים חגיגת יום שבת, שממשיכה עם משחק נוסף במסגרת המחזור ה-17 של ליגת העל, כשהפועל פתח תקווה מארחת את נועלת הטבלה, בני ריינה.

עבור המלאבסים, עד כה העונה שונה בתכלית מהפעם הקודמת בה הם בילו בליגת העל. אם לפני שנתיים המארחת בילתה בעיקר מתחת לקו האדום, מה שהוביל בסופו של דבר לירידת ליגה, ניצחון הערב עשוי בקונסטלציה מסוימת לשים אותם במקום השישי, המוביל אל הפלייאוף העליון בסיום העונה הסדירה, גם אם זה באופן זמני.

בצד השני עומדת נועלת הטבלה. מי שכבר הייתה נראית בדרך הבטוחה לרדת ליגה קיבלה חמצן במחזור האחרון, כשהצליחה לנצח את עירוני קריית שמונה בקרב התחתית והתקרבה עד לשש נקודות ממקום המוביל לחוף מבטחים. ניצחון הערב יקרב אותם צעד נוסף אל עבר המטרה לשמה אדהם האדיה חזר אל הקווים.

במפגש הקודם בין הקבוצות העונה הפועל פתח תקווה חגגה עם 1:6 מהדהד לרשתה של ריינה, שאירחה את המשחק וראתה צמדים של צ’יפיוקה סונגה וג’יימס אדניי, כשרועי דוד וקליי הצטרפו כדי לקבוע את התוצאה המרשימה.

מחצית שניה
  • '63
  • שער
  • שער! הפועל פתח תקווה עלתה ל-1:4: נדב נידם ביצע מהלך נהדר בו הוא כמעט איבד את הכדור, אך הוא שמר עליו ומסר רוחב נהדר לצ'יפיוקה סונגה שבעט אל הרשת
  • '52
  • שער
  • שער! מכבי בני ריינה צימקה ל-3:1: החבורה של האדם האדיה נראתה יותר טוב מפתיחת המחצית השנייה ועילאי אלמקייס שעלה כמחליף, בעט מתוך הרחבה והכניע את עומר כץ
  • '49
  • כרטיס צהוב
  • אלכסה פייץ' שעלה כמחליף ראה את הכרטיס הצהוב
  • '46
  • חילוף
  • בחילוף הנוסף, אסיל כנעני נכנס על חשבונו של אווסו קוובנה
  • '46
  • חילוף
  • אדהם האדיה בציע חילוף כפול נוסף, כשאלכסה פייץ' עלה במקומו של עידן גורן
מחצית ראשונה
  • '43
  • כרטיס צהוב
  • שילוח הוציא צהוב נוסף, הפעם לעברו של קליי שביצע עבירה במרכז המגרש
עומר פרץ (ראובן שוורץ)עומר פרץ (ראובן שוורץ)
אדהם האדיה (ראובן שוורץ)
  • '38
  • חילוף
  • בחילוף הנוסף, זה טורבו פינה את מקומו ועמנואל בנדה עלה לכר הדשא במקומו
  • '38
  • חילוף
  • אדהם האדיה ביצע חילוף כפול כבר במחצית הראשונה, בתור התחלה, איהאב גנאים יצא ועילאי אלמקייס עלה במקומו
עבדאללה ג'אבר מנסה לחטוף לקליי (ראובן שוורץ)עבדאללה ג'אבר מנסה לחטוף לקליי (ראובן שוורץ)
מתן גושה עולה לנגוח (ראובן שוורץ)
  • '30
  • כרטיס צהוב
  • צהוב נוסף נשלף, הפעם לעברו של אווסו קוובנה
  • '26
  • כרטיס צהוב
  • הכרטיס הצהוב הראשון בהתמודדות נשלף לעברו של בוני אמיאן
שחקני הפועל פתח תקווה מאושרים (ראובן שוורץ)שחקני הפועל פתח תקווה מאושרים (ראובן שוורץ)
רועי דוד מאושר (ראובן שוורץ)
רועי דוד חוגג (ראובן שוורץ)
  • '20
  • שער
  • שער! הפועל פתח תקווה עלתה ל-0:3: החבורה של עומר פרץ לא הורידה את הרגל מהגז, וכך גם רועי דוד שכבש שער נוסף, לאחר שהוא בעט מסף הרחבה בעיטה שטוחה אל הפינה הקרובה, הוא מעורב ישירות בשלושת הגולים הראשונים, נדב נידם בישל
שחקני הפועל פתח תקווה חוגגים (ראובן שוורץ)שחקני הפועל פתח תקווה חוגגים (ראובן שוורץ)
רועי דוד מאושר (ראובן שוורץ)
סונגה צ'יפיוקה ורועי דוד שמחים (ראובן שוורץ)
  • '17
  • שער
  • שער! הפועל פתח תקווה עלתה ל-0:2 המארחת יצאה להתקפה מהירה שבסיומה סונגה צ'יפיוקה מסר כדור עומק נהדר לרועי דוד שהכניע את ליאור גליקליך מתוך הרחבה
שחקני בני ריינה מאוכזבים (ראובן שוורץ)שחקני בני ריינה מאוכזבים (ראובן שוורץ)
שחקני פועל פתח תקווה חוגגים (ראובן שוורץ)
שביט מזל חוגג עם חבריו (ראובן שוורץ)
  • '6
  • שער
  • שער! הפועל פתח תקווה עלתה ליתרון 0:1: לאחר התקפה קבוצתית יפה, הכדור הגיע אל רועי דוד שהקפיץ לתוך הרחבה, שם חיכה שביט מזל שביצע מספרת נהדרת וכבש גול אדיר
  • '1
  • החלטת שופט
  • לאחר שהמשחק נדחה בשעה, בעקבות הפסקת החשמל באצטדיון, אביעד שילוח שרק לפתיחת ההתמודדות
