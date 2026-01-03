הרכבים וציונים



רועי דוד ושחר רוזן חוגגים (ראובן שוורץ) רועי דוד ושחר רוזן חוגגים (ראובן שוורץ)

שנת 2026 נפתחה וחובבי הכדורגל הישראלי מקבלים חגיגת יום שבת, שממשיכה עם משחק נוסף במסגרת המחזור ה-17 של ליגת העל, כשהפועל פתח תקווה מארחת את נועלת הטבלה, בני ריינה.

עבור המלאבסים, עד כה העונה שונה בתכלית מהפעם הקודמת בה הם בילו בליגת העל. אם לפני שנתיים המארחת בילתה בעיקר מתחת לקו האדום, מה שהוביל בסופו של דבר לירידת ליגה, ניצחון הערב עשוי בקונסטלציה מסוימת לשים אותם במקום השישי, המוביל אל הפלייאוף העליון בסיום העונה הסדירה, גם אם זה באופן זמני.

בצד השני עומדת נועלת הטבלה. מי שכבר הייתה נראית בדרך הבטוחה לרדת ליגה קיבלה חמצן במחזור האחרון, כשהצליחה לנצח את עירוני קריית שמונה בקרב התחתית והתקרבה עד לשש נקודות ממקום המוביל לחוף מבטחים. ניצחון הערב יקרב אותם צעד נוסף אל עבר המטרה לשמה אדהם האדיה חזר אל הקווים.

במפגש הקודם בין הקבוצות העונה הפועל פתח תקווה חגגה עם 1:6 מהדהד לרשתה של ריינה, שאירחה את המשחק וראתה צמדים של צ’יפיוקה סונגה וג’יימס אדניי, כשרועי דוד וקליי הצטרפו כדי לקבוע את התוצאה המרשימה.