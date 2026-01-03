תומר חבז
|
03/01/2026 19:30
רועי דוד ושחר רוזן חוגגים (ראובן שוורץ)
שנת 2026 נפתחה וחובבי הכדורגל הישראלי מקבלים חגיגת יום שבת, שממשיכה עם משחק נוסף במסגרת המחזור ה-17 של ליגת העל, כשהפועל פתח תקווה מארחת את נועלת הטבלה, בני ריינה.
עבור המלאבסים, עד כה העונה שונה בתכלית מהפעם הקודמת בה הם בילו בליגת העל. אם לפני שנתיים המארחת בילתה בעיקר מתחת לקו האדום, מה שהוביל בסופו של דבר לירידת ליגה, ניצחון הערב עשוי בקונסטלציה מסוימת לשים אותם במקום השישי, המוביל אל הפלייאוף העליון בסיום העונה הסדירה, גם אם זה באופן זמני.
בצד השני עומדת נועלת הטבלה. מי שכבר הייתה נראית בדרך הבטוחה לרדת ליגה קיבלה חמצן במחזור האחרון, כשהצליחה לנצח את עירוני קריית שמונה בקרב התחתית והתקרבה עד לשש נקודות ממקום המוביל לחוף מבטחים. ניצחון הערב יקרב אותם צעד נוסף אל עבר המטרה לשמה אדהם האדיה חזר אל הקווים.
במפגש הקודם בין הקבוצות העונה הפועל פתח תקווה חגגה עם 1:6 מהדהד לרשתה של ריינה, שאירחה את המשחק וראתה צמדים של צ’יפיוקה סונגה וג’יימס אדניי, כשרועי דוד וקליי הצטרפו כדי לקבוע את התוצאה המרשימה.
מחצית שניה
-
'63
- שער! הפועל פתח תקווה עלתה ל-1:4: נדב נידם ביצע מהלך נהדר בו הוא כמעט איבד את הכדור, אך הוא שמר עליו ומסר רוחב נהדר לצ'יפיוקה סונגה שבעט אל הרשת
-
'52
- שער! מכבי בני ריינה צימקה ל-3:1: החבורה של האדם האדיה נראתה יותר טוב מפתיחת המחצית השנייה ועילאי אלמקייס שעלה כמחליף, בעט מתוך הרחבה והכניע את עומר כץ
-
'49
- אלכסה פייץ' שעלה כמחליף ראה את הכרטיס הצהוב
-
'46
- בחילוף הנוסף, אסיל כנעני נכנס על חשבונו של אווסו קוובנה
-
'46
- אדהם האדיה בציע חילוף כפול נוסף, כשאלכסה פייץ' עלה במקומו של עידן גורן
מחצית ראשונה
-
'43
- שילוח הוציא צהוב נוסף, הפעם לעברו של קליי שביצע עבירה במרכז המגרש
-
'38
- בחילוף הנוסף, זה טורבו פינה את מקומו ועמנואל בנדה עלה לכר הדשא במקומו
-
'38
- אדהם האדיה ביצע חילוף כפול כבר במחצית הראשונה, בתור התחלה, איהאב גנאים יצא ועילאי אלמקייס עלה במקומו
-
'30
- צהוב נוסף נשלף, הפעם לעברו של אווסו קוובנה
-
'26
- הכרטיס הצהוב הראשון בהתמודדות נשלף לעברו של בוני אמיאן
-
'20
- שער! הפועל פתח תקווה עלתה ל-0:3: החבורה של עומר פרץ לא הורידה את הרגל מהגז, וכך גם רועי דוד שכבש שער נוסף, לאחר שהוא בעט מסף הרחבה בעיטה שטוחה אל הפינה הקרובה, הוא מעורב ישירות בשלושת הגולים הראשונים, נדב נידם בישל
-
'17
- שער! הפועל פתח תקווה עלתה ל-0:2 המארחת יצאה להתקפה מהירה שבסיומה סונגה צ'יפיוקה מסר כדור עומק נהדר לרועי דוד שהכניע את ליאור גליקליך מתוך הרחבה
-
'6
- שער! הפועל פתח תקווה עלתה ליתרון 0:1: לאחר התקפה קבוצתית יפה, הכדור הגיע אל רועי דוד שהקפיץ לתוך הרחבה, שם חיכה שביט מזל שביצע מספרת נהדרת וכבש גול אדיר
-
'1
- לאחר שהמשחק נדחה בשעה, בעקבות הפסקת החשמל באצטדיון, אביעד שילוח שרק לפתיחת ההתמודדות