הרכבים וציונים



שי אליאס ועדן שמיר במאבק (עמרי שטיין) שי אליאס ועדן שמיר במאבק (עמרי שטיין)

אחרי המשחק המוקדם בין הפועל ירושלים למכבי תל אביב, המחזור ה-17 בליגת העל ממשיך בשעה זו עם משחקה של בני סכנין, שמארחת את מוליכת הטבלה הפועל באר שבע.

בבני סכנין חולמים בגדול. למרות ההדחה המפתיעה מגביע המדינה, שרון מימר ושחקניו התאוששו עם 0:2 על הפועל חיפה שמיקם אותם נכון לפתיחת המחזור במקום השישי בטבלה, המוביל בסיום העונה הסדירה לפלייאוף העליון. המארחת תשמח להגדיל את רצף המשחקים ללא ניצחון חוץ של הדרומיים לשלושה כאלו.

מנגד, המוליכה, בהובלת רן קוז’וק, קיבלה בחזרה לשורותיה את קינגס קאנגווה ששב מאליפות אפריקה ואחרי שלושה משחקים בהם התקשו, בין היתר נגד שדרות בגביע, ואף הופתעו בתבוסה לטבריה, שבה האורחת למסלול עם 1:4 מהדהד על הפועל ירושלים. כעת, היא רוצה להגדיל לפחות זמנית את הפער מבית”ר לחמש נקודות.

זה יהיה המפגש השני בין הצדדים העונה, כשבסיבוב הקודם הפועל באר שבע יצאה עם ידה על העליונה כשניצחה 1:3, זאת בזכות שני שערים מוקדמים של אליאל פרץ וקרלו ברוצ’יץ’ (עצמי).