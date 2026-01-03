יום שבת, 03.01.2026 שעה 17:53
יום שבת, 03/01/2026, 17:30אצטדיון דוחאליגת העל Winner - מחזור 17
הפועל ב"ש
דקה 24
0 0
שופט: יואב מזרחי
בני סכנין
ליגת העל Winner 25-26
3816-3816הפועל ב"ש1
3618-3816בית"ר ירושלים2
3319-3617מכבי ת"א3
2516-3116מכבי חיפה4
2520-2916הפועל ת"א5
2319-2116בני סכנין6
2334-2916מכבי נתניה7
2026-2516הפועל פ"ת8
1826-2216הפועל חיפה9
1833-2216מ.ס אשדוד10
1834-1816עירוני טבריה11
1327-1816עירוני ק"ש12
1128-1517הפועל ירושלים13
740-1416מכבי בני ריינה14
דורון בן דור | 03/01/2026 17:30
הרכבים וציונים
 
 
שי אליאס ועדן שמיר במאבק (עמרי שטיין)


אחרי המשחק המוקדם בין הפועל ירושלים למכבי תל אביב, המחזור ה-17 בליגת העל ממשיך בשעה זו עם משחקה של בני סכנין, שמארחת את מוליכת הטבלה הפועל באר שבע.

בבני סכנין חולמים בגדול. למרות ההדחה המפתיעה מגביע המדינה, שרון מימר ושחקניו התאוששו עם 0:2 על הפועל חיפה שמיקם אותם נכון לפתיחת המחזור במקום השישי בטבלה, המוביל בסיום העונה הסדירה לפלייאוף העליון. המארחת תשמח להגדיל את רצף המשחקים ללא ניצחון חוץ של הדרומיים לשלושה כאלו.

מנגד, המוליכה, בהובלת רן קוז’וק, קיבלה בחזרה לשורותיה את קינגס קאנגווה ששב מאליפות אפריקה ואחרי שלושה משחקים בהם התקשו, בין היתר נגד שדרות בגביע, ואף הופתעו בתבוסה לטבריה, שבה האורחת למסלול עם 1:4 מהדהד על הפועל ירושלים. כעת, היא רוצה להגדיל לפחות זמנית את הפער מבית”ר לחמש נקודות.

זה יהיה המפגש השני בין הצדדים העונה, כשבסיבוב הקודם הפועל באר שבע יצאה עם ידה על העליונה כשניצחה 1:3, זאת בזכות שני שערים מוקדמים של אליאל פרץ וקרלו ברוצ’יץ’ (עצמי).

מחצית ראשונה
  • '17
  • החמצה
  • פרץ המשיך להיות מורגש במשחק כששחרר וולה מקצה הרחבה, אבל לרוע מזלו הבעיטה נקלטה בנוחות על ידי אבו ניל
  • '13
  • כרטיס צהוב
  • אליאל פרץ הפיל את מארון גנטוס וספג כרטיס צהוב ראשון במשחק
  • '9
  • החמצה
  • האורחת מתחממת, כשכדור חופשי של ביטון מצא את ראשו של ג'יבריל דיופ ברחבה, אבל האחרון נגח לידיו של מוחמד אבו ניל
  • '6
  • החמצה
  • הזדמנות ראשונה במשחק להפועל באר שבע! כדור קרן תועה הגיע אל דן ביטון, שניסה לכבוש בוולה אבל מי שמנע מהניסיון ללכת למסגרת הוא חברו לקבוצה, לוקאס ונטורה, שעמד בדרכו
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט יואב מזרחי הוציא את ההתמודדות לדרך! הפועל באר שבע תבטיח עוד מחזור בפסגה או שבני סכנין תקלקל לה את התכניות?
