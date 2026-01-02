"נוכחות המשלחת באולימפיאדת החורף בספק"

מביך. סאגת הדרכונים של הספורטאים הישראלים שאמורים להתחרות באולימפיאדת החורף תופסת כותרות גם בעולם. כפי שנחשף בתוכנית "שיחת היום" ב-ONE, שלושה ספורטאים ישראלים כרגע לא רשאים לייצג את מדינת ישראל באולימפיאדת החורף 2026 בגלל שלא קיבלו דרכונים קבועים מהמדינה.

כזכור, בעקבות תקנה שאומרת כי עולה חדש שלא שהה בישראל 36 מתוך 60 חודשים בשנותיו הראשונות בארץ לא רשאי לקבל דרכון קבוע, אלא אם שר הפנים יאשר לו לקבל אותו באופן חריג, פוגעת כרגע במשלחת הישראלית שאמורה להשתתף באירוע במילאנו-קורטינה. מאחורי הקלעים נעשים מאמצים לאפשר להם לקבל את הדרכונים, אך בגלל שאין שר פנים מכהן זה הפך למשימה קשה יותר.

בינתיים, הנושא תפס כותרות גם ברחבי העולם. בעיתון ה'מארקה' הספרדי דווח כי "הבירוקרטיה הפנימית בישראל מסכנת את נוכחותה של המשלחת הישראלית במילאנו-קורטינה, משום שמספר ספורטאים ישראלים ממתינים לקבלת דרכונים קבועים בגלל הליך משפטי שדורש את אישור שר הפנים. כרגע לא מונה אף שר פנים בממשלה, לכן נוכחותה של המשלחת הישראלית באולימפיאדת החורף בספק והמצב לא ברור".

ח"כ משה ארבל. מאז שהתפטר, לא מונה שר פנים (גדעון שרון, לע"מ)

בדיווחים אחרים בתקשורת העולמית צוין כי "ישנם מספר ספורטאים הזקוקים לדרכון קבוע ויש בעיות בהנפקתם. בהיעדר שר פנים מכהן, על פי תקנה משנת 2023, לא ניתן להעניק להם דרכונים משום שהם אינם מתגוררים במדינה רוב השנה. אחת מהספורטאיות הללו היא מריה סניוק, שנבחרה על ידי הוועד האולימפי לשאת את הדגל בטקס הפתיחה באצטדיון סן סירו במילאנו. השתתפותה באירוע מוטלת בספק".

במגזין החדשות 'פוקוס' הגרמני נכתב כי "ספורטאים ישראלים עומדים בפני הרחקה מאולימפיאדת החורף בגלל שאין ברשותם דרכונים. חמישה שבועות לאירוע, נבחרת ישראל בספק בגלל בעיות בנוגע לדרכון הישראלי. שלושה ספורטאים עומדים בסכנת הדחה משום שאזרחים שמרכז חייהם אינו נמצא בישראל לא יכולים לקבל דרכון רגיל. עקב חוסר תשתיות, הם מתאמנים בחו"ל במשך רוב השנה, כך שהם מחזיקים במסמך נסיעה ולא בדרכון רשמי. משרד הפנים משותק עקב התפטרותו של השר משה ארבל. לכן ישראל עומדת בפני אפשרות של שליחת נבחרת מינימלית בלבד".

מריה סניוק. אמורה לשאת את דגל המשלחת (IMAGO)

בינתיים, משטרת איטליה הודיעה ביממה האחרונה כי עצרה פעילים פרו-פלסטינים ומנעה מהם לשבש את מרוץ הלפיד של אולימפיאדת החורף, בזמן שעבר בעיר הבירה רומא. על פי הדיווחים, "המפגינים אמרו כי פעולותיהם נעשו במטרה לגנות את תקיפות צה"ל ברצועת עזה אחרי מתקפת הטרור של חמאס". אולימפיאדת החורף תתקיים במילאנו-קורטינה ב-6 עד ה-22 בפברואר וקיים חשש כי מפגינים אחרים ינסו לשבש את תחרויות הספורט.

בנושא אחר, על פי דיווחים בתקשורת העולמית, יו"ר הוועד האולימפי הבינלאומי, קריסטי קובנטרי, הודיעה כי ספורטאים מרוסיה לא יוכלו לייצג את מדינתם עם ההמנון והדגל הרוסי במהלך אולימפיאדת החורף, גם אם המלחמה באוקראינה תסתיים. כזכור, הוועד האולימפי אסר על רוסיה ובלארוס להתחרות במשחקים האולימפיים לאחר שהכריזו כי הספורטאים מהשטחים שנכבשו במחוזות מסוימים באוקראינה ייצגו מעתה והלאה את נבחרת רוסיה.