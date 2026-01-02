עם שוער ששיחק שנים בליגה ג': אחי נצרת ניצחה

בתום כשבועיים של פגרה, המחוז הצפוני בליגה השלישית בטיבה בכדורגל חזר אלינו ובגדול, לצד כניסתה של שנת 2026. המחזור ה-13, השלישי לפני סיום הסיבוב הראשון, החל עם צמד תוצאות תיקו בדמות 1:1 בין מגדל העמק לטירה ובין נווה שאנן לבני מוסמוס. במשחק המרכזי של היום (שישי), מכבי אחי נצרת, המוליכה, ניצחה 0:2 את הפועל עירוני כרמיאל.

מעבר לכך, שלומי דורה וקבוצתו החדשה, מכבי אתא ביאליק, עם נקודה בכאוכב מול הפועל עירוני עראבה. הפועל אום אל פאחם, אחרי שהגיעה לאפס הנקודות (פתחה עם מינוס 12 כזכור), השיגה היום שלוש נקודות יקרות מול מכבי נוג'ידאת. מ.כ. צעירי טמרה רשמה 1:3 על עירוני נשר ובאותה תוצאה ניצחה הפועל ע. באקה אל גרבייה את הפועל טירת הכרמל.

מכבי אחי נצרת – הפועל עירוני כרמיאל 0:2

אחי נצרת שכחה מהתבוסה למכבי חיפה במסגרת גביע המדינה (8:1). שחקניו של עלאא סאיג הגיעו להתמודדות דרוכים ואף היו טובים מכרמיאל, שנדמה כי עדיין בפגרה שליוותה אותנו במשך כשבועיים. נוכח הניצחון, אחי נצרת עם 31 נקודות, ארבע נקודות יותר ממכבי נווה שאנן מהמקום השני. המנצחת עם כמות השערים הגבוהה בליגה (28) לצד כמות הספיגות הנמוכה בליגה (8).

(חג'אג' רחאל)

בין הקורות העמידה מכבי אחי נצרת את ערפה חטיב, שוער שבשנים עברו שיחק או בליגה ג' או בליגה ב'. ניסיון בליגה א' או בליגה גבוהה יותר, אין לו. בעונת 2022/23 נרשם כשחקן איחוד בני שפרעם, שאיננה עוד, כששיחקה בליגה א', אך לא ראה ולו דקת משחק בליגה השלישית בטיבה. בשנתיים האחרונות? שחקן ליגה ג' לגיטימי. והנה, הפתיע היום עם שער נקי היסטורי בליגה א'.

לאחר כ-45 דקות צפופות, רגע לפני שריקת הסיום למחצית הראשונה, ח'אלד סלימאן, בן ה-26, קבע 0:1 למקומיים והוריד את הקבוצות לחדרי ההלבשה כשהתוצאה לטובתה של המוליכה. לאורן פלאש ובעיקר לשחקניו לא היו תשובות למערך של עלאא סאיג, כך שהפועל עירוני כרמיאל לא הייתה באמת במשחק וחבל שכך, הרי יכולה הייתה להיצמד עוד יותר בצמרת הגבוהה.

בדקה ה-65 להתמודדות, אברהים אבו אחמד, בעונתו השלישית באחי נצרת, סיפק שער חמישי העונה ושני למשחק, מה שקבע 0:2 למכבי אחי נצרת על הפועל עירוני כרמיאל, תוצאה שנשמרה עד תום ההתמודדות. לאחי נצרת זהו ניצחון 10 במספר העונה, כרמיאל בהפסד רביעי העונה, כשהפער ביניהן גדל לכדי שמונה נקודות.

מכבי נווה שאנן – הפועל בני מוסמוס 1:1

כגודל הציפייה, כך גודל האכזבה. בנווה שאנן קיוו להשוות הנקודות למוליכה, מכבי אחי נצרת, ולהעמיד אותה בפינה לקראת המשחק שלה מול כרמיאל, אלא שלבני מוסמוס היו תוכניות אחרות בכלל. שער שני בסך הכל שסופגת נווה שאנן בבית, לצד תוצאת תיקו שנייה במשחקים אלה. קאסם חילף הבקיע למקומיים, שאדי מסארווה השווה במחצית השנייה.

הפועל עירוני עראבה – מכבי אתא ביאליק 1:1

שלומי דורה עם נקודה ראשונה עם קבוצתו החדשה, מכבי אתא ביאליק. עמית מזרחי הבקיעה לאתא ביאליק, בעוד מוחמד מוחמד חסן, המכונה זוחי, הבקיע לעראבה במגרש בכאוכב. נוכח הפסדה של כרמיאל, אתא ביאליק נשארת לה במקום הרביעי, כשלרשותה 24 נקודות. עראבה עדיין בחלקה התחתון של הטבלה, כשלרשותה 13 נקודות.

יתר תוצאות משחקי המחזור:

הפועל מגדל העמק – מ.ס. טירה 1:1 (הבקיע למגדל העמק: להב דהן; הבקיע לטירה: אחמד רביע)

עירוני נשר – מ.כ. צעירי טמרה 3:1 (הבקיע לנשר: עילאי ביטון; הבקיעו לטמרה: סובחי שקיר, מוחמד רביע ואחמד אעמר)

הפועל ע. באקה אל גרבייה – הפועל טירת הכרמל 1:3 (הבקיעו לבאקה אל גרבייה: פיראס תלחמי, עאטף מוסא וסלים עמאש; הבקיע לטירת הכרמל: איתי סויסה)

מכבי נוג'ידאת – הפועל אום אל פאחם 3:0 (הבקיעו לאום אל פאחם: בשיר בהגאת, מג'ד ח'ורי ונור אלדין ג'בארין)

צעירי אום אל פאחם – הפועל בית שאן (03/01, אצטדיון השלום אום אל פאחם, 20:30)