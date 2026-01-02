עומר פרץ שוקל לחלק כוחות, עידן כהן יפתח

לאחר שני ניצחונות רצופים וכשהיא בכושר מצוין, הפועל פתח תקווה תארח מחר (שבת, 18:30) את מכבי בני ריינה, בידיעה שמדובר במשחק צומת שעשוי להקפיץ את הקבוצה קדימה. רק ביום רביעי שיחקה הקבוצה מול מכבי נתניה, כאשר לאור העומס, המאמן עומר פרץ, שוקל לבצע שינויים על מנת לחלק את הכוחות.

עידן כהן צפוי לפתוח במקומו של נועם כהן, כאשר בהמשך יוחלט אם אוראל דגני יפתח או שיהיה זה מתן גושה. בקישור, בוני אמיין ייפתח כאשר נדב נידם, ג׳יימס אדניי, רועי דוד וכולם במי מתחרים על שני מקומות. ההערכה היא שהניגרי יפתח בסופו של דבר.

בחלק הקדמי, צ׳אפיוקה סונגה יפתח, כאשר ההתלבטות היא בין מארק קוסטה, שפתח במשחקים האחרונים ועשוי לנוח, לבין שביט מזל. "אנחנו מרוצים ועייפים כי היה מאמץ גדול מול נתניה. לא נבוא בשיא הפרשיות, אבל זה לא משנה כי זה משחק שהמוטיבציה והחשיבות שלו יכריעו את העייפות. נבוא מוכנים טקטית למשחק שהוא ממש חשוב בשבילנו. אנחנו יכולים עוד יותר לברוח מהתחתית ולהתקרב לפלייאוף העליון", אמר המאמן עומר פרץ, שזוכה למחמאות ועושה עבודה מצוינת.

עומר פרץ מחלק הוראות (ראובן שוורץ)

"אני מרגיש שהתבגרנו קצת והפקנו את הלקחים מהסיבוב הראשון. רואים אותנו יותר קשוחים קצת ומרגישים יותר קשים ובטוחים בעצמנו מבחינת משחק ההגנה ומשחק ההתקפה שהפך ליותר אפקטיבי. הרגשת הניצחון היא ממכרת ואנחנו רוצים כמה שיותר להרגיש אותה. ריינה היא יריבה קשוחה ונצטרך לבוא אגרסיביים ואינטנסיביים", הוסיף. "אנחנו צריכים שהקהל ירעיד את האצטדיון כי זה המשחק שיכול לקחת אותנו למקומות גבוהים השנה. הדחיפה של הקהל והמוכנות של השחקנים יכריעו את המשחק ולא העייפות".

ההרכב המשוער: עומר כץ, עידן כהן, אוראל דגני (מתן גושה), איתי רוטמן, שחר רוזן, בוני אמיין, נדב נידם (רועי דוד), ג׳יימס אדניי (גולן בני), צ׳אפיוקה סונגה, קליי ומארק קוסטה (שביט מזל).