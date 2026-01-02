בב"ש בטוחים: כל איבוד נקודות יעלה במקום הראשון

אחרי הניצחון של בית"ר ירושלים על הפועל תל אביב, בהפועל באר שבע מבינים שמאבק האליפות מול בית"ר ומכבי תל אביב צפוי להיות צמוד עד הסוף. בבאר שבע גם מסתכלים על לוח המשחקים הקרוב של בית"ר, שנחשב לנוח יחסית, ולכן הדריכות גבוהה במיוחד. "בית"ר לא עוצרת ועוברת משחקים קשים, אבל אנחנו מתמקדים בקבוצה שלנו. מה שכן, כל איבוד נקודות יכול לעלות במקום הראשון", אמרו בבירת הנגב.

האדומים הגיעו לבית מלון בטבריה, לקראת המשחק מחר (שבת, 17:30) מול בני סכנין בדוחא. במועדון מסמנים את המשחק הזה כאחד הקשים העונה. “קבוצות של שרון מימר תמיד עושות לנו חיים קשים, בטח בדוחא. לא פשוט לצאת משם עם ניצחון, אם נבוא כמו נגד טבריה נשלם מחיר”, אמרו בבאר שבע.

הפועל באר שבע מגיעה למשחק כאמור אחרי שני משחקי חוץ ללא ניצחון, והמטרה המרכזית היא לשפר את היכולת מחוץ לטרנר. כזכור, לאחרונה הפסידה באר שבע בחוץ לעירוני טבריה וסיימה בתיקו מול הפועל פתח תקווה.

רן קוז'וק (מרטין גוטדאמק)

בני סכנין נחשבת בבאר שבע לקבוצה פיזית וקשה, ומגרש ביתי לא פשוט שלא מאיר פנים לאדומים. מבחינת ה-11, המאמן רן קוז’וק עדיין מתלבט האם לפתוח עם קינגס קאנגווה. הקשר התאמן באופן מלא וטען שהוא מרגיש מוכן, למרות התקופה העמוסה שעבר לאחרונה.

אם קאנגווה יפתח, מי שצפוי לרדת לספסל הוא זאהי אחמד. בנוסף, אופיר דוידזאדה סיים לרצות עונש הרחקה ויעמוד שוב לרשות הקבוצה.