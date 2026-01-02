"אתם רוצים לפטר אותי? המשכורת שלי כ"כ גבוהה"

סערת המאמנים באנגליה קיבלה בימים האחרונים תפנית נוספת, כשפפ גווארדיולה נדרש להתייחס גם לעזיבתו של אנצו מארסקה את צ’לסי וגם לעתידו שלו במנצ’סטר סיטי. המאמן הקטלוני, כהרגלו, בחר בקו ישיר, כן ולעיתים גם ציני, והבהיר שהרעש התקשורתי אינו משפיע על המיקוד שלו, לא במגרש ולא מחוצה לו.

גווארדיולה לא הסתיר את אכזבתו מהפרידה של מארסקה מצ’לסי, והעניק למאמן האיטלקי מחמאות יוצאות דופן. "הרשו לי לומר, מנקודת המבט שלי, צ’לסי איבדה מאמן מדהים, מדהים באמת, ואדם יוצא מן הכלל", אמר. עם זאת, הוא סגר את הנושא במהירות והוסיף: "זו החלטה של ההנהלה בצ’לסי, אז אין לי מה להוסיף".

הדברים הללו הגיעו על רקע גל שמועות גובר באנגליה, לפיהן מגעים כאלה ואחרים בין גורמים בסיטי לבין מארסקה השפיעו על ההחלטה בסטמפורד ברידג’. כשנשאל על כך, גווארדיולה השיב בביטול: "אין לי מושג. אני בטוח שיש לכם יותר מידע ממני". כאשר הופעל עליו לחץ להבהיר את עמדתו בנוגע לעתידו, הוא חתך: "איך אני יכול לתת עדכון על דעה שאני לא מכיר? זו רק שמועה. אז אני מצטער, אני לא הולך לענות על זה".

פפ ומארסקה (IMAGO)

גם בנוגע לשאלת המשך דרכו שלו באיתיחאד, גווארדיולה לא ויתר על ההומור. "אתם רוצים לפטר אותי? לא? יופי", אמר בחיוך. "המשכורת שלי כל כך גבוהה. אז יש לי עוד שנה בחוזה". בהמשך אף הוסיף, כשנשאל אם יעמוד על הקווים גם בתחילת עונת 2026/27: "אלוהים אדירים. יש לי חוזה, אמרתי את זה מיליון פעמים".

העיתוי של השאלות אינו מקרי. סיטי מגיעה לתקופה מאתגרת מקצועית, אחרי 0:0 מול סנדרלנד, שהרחיק אותה עוד קצת מארסנל במאבק האליפות, זאת למרות מחצית שנייה דומיננטית. ובכל זאת, גווארדיולה הדגיש שהגיבוי שהוא מקבל מהמועדון נותר מלא: "ההנהלה מכבדת אותי. זה הוכח גם בעונה שעברה, כשלא ניצחנו משחק אחד במשך שלושה חודשים. הם תמכו בי, אז מה עוד אני יכול לעשות? אני שמח כאן ורוצה להילחם עם הקבוצה שלי".

לסיום, גווארדיולה ניסה לשים את הדברים בפרופורציה, גם אם הודה בחצי חיוך שהאמינות שלו בעיני התקשורת אינה בשיאה. "אני מבטיח לכם שיום אחד אעזוב", אמר. "אבל לא עכשיו. יש לי חוזה לעוד שנה, הייתי רוצה להיות כאן, ונראה מה יקרה. אמרתי את זה מיליון פעמים, אבל… האמינות שלי אפס, נכון?". בינתיים, בסיטי מבהירים שהפוקוס הוא על ההווה, על המשחקים הקרובים ועל המשך המאבק בכל המסגרות, הרבה לפני דיונים על היום שאחרי פפ.