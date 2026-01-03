הרכבים וציונים



המחזור ה-18 של הליגה הספרדית נמשך גם הערב עם המשחק שינעל את היום הארוך, כאשר ברצלונה מתארחת בשעה זו אצל אספניול לדרבי קטלוני מסקרן ומעניין במיוחד, כשהוא כמובן הראשון לעונה.

הקבוצה של האנזי פליק נמצאת במקום הראשון עם 46 נקודות והיא מקדימה בארבע נקודות את ריאל מדריד, שבמקום השני, כאשר זו הזדמנות עבורה להגדיל את הפער בפסגה ולהלחיץ מעט את הבלאנקוס. בסה”כ, ברצלונה סופרת שבעה ניצחונות רצופים בכל המסגרות ומחפשת להמשיך במומנטום החיובי.

בצד השני של המתרס, אספניול נמצאת במקום החמישי בטבלה והיא קוראת תיגר, כאשר היא סופרת שלושה ניצחונות רצופים בליגה אחרי 1:2 על אתלטיק בילבאו, 0:1 על חטאפה, 0:1 על ראיו וייקאנו ומחפשת להפתיע את היריבה המרה ולהשיג ניצחון עליה לראשונה משנת 2018.

באשר למפגשי העבר, ב-15 המשחקים האחרונים ברצלונה יצאה עם ידה על העליונה בלא פחות מ-10 משחקים, כאשר ארבעה משחקים לא הוכרעו ואספניול ניצחה פעם אחת בלבד, כאמור, אי שם לפני 8 שנים כשרשמה 0:1 קטן ברבע גמר גביע המלך הספרדי.