יום שבת, 03.01.2026 שעה 22:49
יום שבת, 03/01/2026, 22:00אצטדיון RCDEליגה ספרדית - מחזור 18
ברצלונה
דקה 49
0 0
שופט: ויקטור גרסיה
אספניול
ליגה ספרדית 25-26
4620-5118ברצלונה1
4216-3618ריאל מדריד2
3816-3417ויאריאל3
3716-3318אתלטיקו מדריד4
3317-2217אספניול5
2819-2917בטיס6
2620-2418סלטה ויגו7
2425-1719אתלטיק בילבאו8
2223-2418אלצ'ה9
2123-1418חטאפה10
2026-2417סביליה11
1921-1818אוססונה12
1921-1418ראיו וייקאנו13
1824-1917מיורקה14
1820-1417אלאבס15
1725-2117ריאל סוסיאדד16
1630-1718ולנסיה17
1533-1517ג'ירונה18
1126-717אוביידו19
1029-1716לבאנטה20
מערכת ONE | 03/01/2026 22:00
הרכבים וציונים
 
 
ראפיניה (IMAGO)
ראפיניה (IMAGO)

המחזור ה-18 של הליגה הספרדית נמשך גם הערב עם המשחק שינעל את היום הארוך, כאשר ברצלונה מתארחת בשעה זו אצל אספניול לדרבי קטלוני מסקרן ומעניין במיוחד, כשהוא כמובן הראשון לעונה.

הקבוצה של האנזי פליק נמצאת במקום הראשון עם 46 נקודות והיא מקדימה בארבע נקודות את ריאל מדריד, שבמקום השני, כאשר זו הזדמנות עבורה להגדיל את הפער בפסגה ולהלחיץ מעט את הבלאנקוס. בסה”כ, ברצלונה סופרת שבעה ניצחונות רצופים בכל המסגרות ומחפשת להמשיך במומנטום החיובי.

בצד השני של המתרס, אספניול נמצאת במקום החמישי בטבלה והיא קוראת תיגר, כאשר היא סופרת שלושה ניצחונות רצופים בליגה אחרי 1:2 על אתלטיק בילבאו, 0:1 על חטאפה, 0:1 על ראיו וייקאנו ומחפשת להפתיע את היריבה המרה ולהשיג ניצחון עליה לראשונה משנת 2018.

באשר למפגשי העבר, ב-15 המשחקים האחרונים ברצלונה יצאה עם ידה על העליונה בלא פחות מ-10 משחקים, כאשר ארבעה משחקים לא הוכרעו ואספניול ניצחה פעם אחת בלבד, כאמור, אי שם לפני 8 שנים כשרשמה 0:1 קטן ברבע גמר גביע המלך הספרדי.

מחצית ראשונה
  • '28
  • החמצה
  • לאמין ימאל עבר נהדר ובעט כדור חזק שכמעט וסיכן את המסגרת
  • '20
  • החמצה
  • הזדמנות גדולה לאספניול. אקספוסיטו שלח כדור עומק נהדר והשאיר את רוברטו פרננדס לבד מול ז'ואן גרסיה, שהצליח לעצור ולמנוע יתרון למארחת
  • '15
  • אחר
  • ברצלונה שולטת במשחק, אך אספניול עומדת טוב ולא מאפשרת לאורחת להגיע למצבים
  • '3
  • החמצה
  • לאמין ימאל הקפיץ כדור נהדר שהיה משאיר את פראן טורס לבד מול השוער, אך החלוץ לא הצליח להשתלט עליו
  • '1
  • החלטת שופט
  • שריקת הפתיחה! השופט ויקטור גרסיה הוציא לדרך את הדרבי הלוהט
אקס אספניול, ז'ואן גרסיה, מתחמם (IMAGO)אקס אספניול, ז'ואן גרסיה, מתחמם (IMAGO)
אוהדי אספניול בטירוף לפני הדרבי (IMAGO)אוהדי אספניול בטירוף לפני הדרבי (IMAGO)
