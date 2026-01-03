יום שבת, 03.01.2026 שעה 19:34
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
21887-106711מכבי ת"א
21904-97212הפועל העמק
20735-92710הפועל ת"א
201019-97612הפועל חולון
18873-93111הפועל ירושלים
181008-106211בני הרצליה
17988-99211עירוני קריית אתא
16968-93511הפועל ב"ש/דימונה
15943-91211עירוני רמת גן
15929-89511מכבי ראשל"צ
14923-84911עירוני נס ציונה
13966-89711מכבי רעננה
13911-78011הפועל גליל עליון
131060-91912אליצור נתניה

רבע 2, 06:28: הפועל ת"א - הפועל י-ם 20:29

ליגת ווינר סל, מחזור 5: שחזור גמר גביע ווינר סל. הקבוצות מחליפות סלים, כשאף אחת לא מצליחה לייצר בריחה. מדר בולט אצל המארחת, קרינגטון מנגד

קאדין קרינגטון וים מדר (רועי כפיר)
קאדין קרינגטון וים מדר (רועי כפיר)

באיחור של כמעט חודשיים, המחזור החמישי של ליגת ווינר סל יושלם הערב (שבת), כאשר בשעה זו הפועל תל אביב מארחת בהיכל מנורה מבטחים את הפועל ירושלים למאבק גדול בין שתיים מקבוצות הפאר של הכדורסל הישראלי. המשחק הוזז ממועדו המקורי משום שבאותו שבוע כבר נערך כזכור מפגש בגמר גביע ווינר, שם האדומים מהבירה יצאו עם ידם על העליונה אחרי 84:89.

שחקניו של דימיטריס איטודיס ישובו לאולמם הביתי ארבעה ימים אחרי שהפסידו בו 93:80 לז’לגיריס במשחק היורוליג הראשון שלהם אי פעם בהיכל מנורה, מה שהוריד אותם למאזן 6:13 חיובי וגרם להם לאבד את המקום הראשון במפעל. עם זאת, בזירה המקומית האדומים עלו במחזור האחרון למאזן 0:10 עם ניצחון היסטורי, 60:114 על הפועל חולון בחוץ.

מנגד, לעומת היריבה, הירושלמים מגיעים דווקא לאחר ניצחון גדול באירופה, 69:105 על מנרסה במשחק היורוקאפ הראשון שאירחו בהיכל ארנה מאז שובם למפעל, מה שעזר להם להתבסס בפסגת בית א’ עם תשעה ניצחונות רצופים. בזירה המקומית, הקבוצה מהבירה עם מאזן של 4:7 אחרי שני ניצחונות, כשהאחרון שבהם היה 99:102 על מכבי רעננה.

כאמור, הירושלמים ניצחו בגמר גביע ווינר סל ובכך הפכו ליחידים עד כה שגברו על התל אביבים בזירה המקומית. בסה”כ, הקבוצה מהבירה ניצחה בשישה משבעת משחקי החוץ הקודמים שלה מול הפועל ת”א בעונה הסדירה, כולל 77:92 אשתקד. ניצחון הבית האחרון של המארחת הושג לפני יותר משנתיים, ב-24 בדצמבר 2023.

רבע ראשון: 18:20 להפועל ת”א

חמישיית הפועל ת”א: ים מדר, אלייז’ה בראיינט, גיא פלטין, תומר גינת ודן אוטורו.

חמישיית הפועל י-ם: ג’ארד הארפר, קאדין קרינגטון, נמרוד לוי, יובל זוסמן ואוסטין ווילי.

# 10:00-05:00: חמש הדקות הראשונות אופיינו בעיקר בהגנה, כשהקבוצות לא קלעו יותר מדי והסקור היה נמוך. קרינגטון הוביל את האורחת ליתרון 6:11. 

גג'ארד הארפר (רועי כפיר)

# 05:00-00:00: סמית’ קלע, בראיינט ומדר הורידו לשלוש הפרש, לאמב קבר שלשה ועשה 10:16 לירושלים, אך אז המארחת נכנסה לעניינים, השלימה ריצת 2:10 ולקחה את ההובלה בסיום הרבע, 18:20.

רבע שני:

