הפועל ירושלים ניצחה 1:2 בדרבי של נערים א'

הקבוצה האדומה השיגה ניצחון בדרבי מול בית"ר, כשכתוצאה מכך, משתפרים הסיכויים שלה להגיע לפלייאוף העליון. הצהובים-שחורים עלולים להסתבך בתחתית

|
נערים א' הפועל ירושלים (באדיבות המועדון)
נערים א' הפועל ירושלים (באדיבות המועדון)

המחזור ה-16 בליגת העל של שנתון נערים א' עומד בסימן משחקי דרבי. מחר (שבת), בשעה 11:00, במגרש בקרית שלום, מכבי ת"א תקווה לשמור על מאזן מושלם בפסגה במשחק הביתי מול בני יהודה ת"א - המדורגת בחלק התחתון של הטבלה, אבל לפני כל זה פוקוס למשחק שפתח את המחזור - משחק הדרבי הירושלמי, בו אירחה הפועל ירושלים במגרש בכפר אבו גוש את בית"ר ירושלים.

הפועל ירושלים התייצבה למשחק, כשהיא מדורגת במרכז הטבלה ומרוחקת שתי נקודות ממ.ס אשדוד, שמדורגת במקום השמיני המוביל בתום הליגה הסדירה (במחזור הבא) לפלייאוף העליון, כשהיא מקדימה בזכות יחס שערים את הפועל חדרה. הפועל ירושלים הקדימה בוקר המשחק בארבע נקודות את בית"ר ירושלים - שמקדימה בארבע נקודות את המקום האחרון המעשי בליגה בו מדורגת מ.כ נהלל יזרעאל.  

אחרי מחצית ראשונה, שהתאפיינה ביוזמה התקפית משני הצדדים, אך לא ייצרה מצבים משמעותיים ליד השערים, הגיעה לה מחצית שניה מרתקת עם מצבים ליד שני השערים. הפועל ירושלים נהנתה מיכולותיו של שחקן הכנף הפעלתן, אחמד ג'אבר, שהיה גורם מרכזי בהבקעת שני השערים.

נערים אנערים א' הפועל ירושלים (באדיבות המועדון)

בדקה ה-58 אחמד ג'אבר הצליח לנער מעליו שחקן הגנה בית"רי והוציא כדור רוחב מדוד מאגף ימין, אבי דאגים הגיח מאחורה וכבש בבעיטה מטווח קצר וקבע - 0:1 לזכות הפועל.

בדקה ה-68 התקפה מצוינת של הפועל ירושלים, במהלכה אחמד ג'אבר העביר מסירה קצרה לעמדה מרכזית על מפתן הרחבה לירדן יאור, שעלה כמחליף כ-12 דקות קודם. יאור המשיך במסירה קצרה לאיתי זליקוביץ', שבעט מכ-13 מטרים לרשת והכפיל את היתרון האדום ל-0:2. בדקה ה-75 שי אמבאו הגביה כדור מאגף שמאל, שפגש את ראשו של טוהר גני, שנגח מקרוב לרשת ובשערו החמישי העונה צימק את יתרונה של הפועל ל-1:2.

עד לסיום המשחק נרשמו יוזמות להבקעת שערים משני הצדדים, אך שחקני ההתקפה לא היו חדים בפעולות האחרונות והתוצאה נותרה בעינה. בסיום, ניצחון 1:2 לשחקניו של עודד ברנע, שעולים למקום השמיני עם יתרון של נקודה אחת ומשחק עודף על פני מ.ס אשדוד והפועל חדרה. מנגד, בית"ר ירושלים שומרת על מאזן עגום במשחקי החוץ - מאזן העומד על נקודה אחת בתשעה משחקים.

שחקני נערים אשחקני נערים א' של בית"ר ירושלים מאוכזבים (חגי מיכאלי)

הפועל ירושלים, שתחזיק אצבעות להפועל כפר סבא - שתארח מחר (10:15) את הפועל חדרה ולמכבי חיפה - שתתארח ביום שני בשעה 19:00 אצל מ.ס אשדוד, תתארח במחזור הנעילה של העונה אצל מ.כ נהלל יזרעאל, בסיומו תקווה לחגוג העפלה לפלייאוף העליון.

בית"ר ירושלים תחזיק אצבעות מחר להפועל רעננה - שתארח את מ.כ נהלל יזרעאל ולמכבי פ"ת - שתארח את בני סכנין, אותה הקבוצה מהבירה מקדימה בנקודה אחת. לבית"ר ירושלים מצפה במחזור הבא משחק ביתי מול מחזיקת הגביע, הפועל פ"ת - שמקדימה אותה בשתי נקודות ומשחק חסר.

