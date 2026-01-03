הרכבים וציונים



הפועל ירושלים נגד מכבי תל אביב (אורן בן חקון) הפועל ירושלים נגד מכבי תל אביב (אורן בן חקון)

משחקי המחזור ה-17 בליגת העל נפתחים היום (שבת), כאשר המשחק המוקדם יוצא לדרך בשעה זו, כשמכבי תל אביב מתארחת אצל הפועל ירושלים באצטדיון טדי. הצהובים רוצים לשים בצד את המשבר, הקבוצה מהבירה מחפשת לברוח מהקו האדום.

4 ניצחונות ב-17 משחקים, או 3 ב-11, או 7 נקודות מ-21 אחרונות, זה המאזן בתקופה האחרונה של ז’רקו לאזטיץ’ וחניכיו, כאשר מעמדו של המאמן מעורער והסרבי יודע שהיום הוא חייב יותר מהכל ניצחון, שיחזיר מעט את האלופה למאבק על המקום הראשון, כשכעת הפער הוא שמונה נקודות. הצהובים סופרים ארבעה משחקים ברציפות ללא ניצחון בליגה.

בצד השני של המתרס, הקבוצה מהבירה לא פתחה את העונה כמו שצריך והיא נמצאת במקום ה-13 עם 11 נקודות וכאמור מתחת לקו האדום. זיו אריה וחניכיו מגיעים לאחר 4:1 להפועל באר שבע במחזור הקודם, כשלפני כן הפסידו 1:0 לפועל חיפה וכעת רוצים לחזור לנצח.

המשחק הקודם בסיבוב הראשון סיפק לנו דרמה אדירה, כאשר רוי רביבו ספג כרטיס צהוב שני ואדום, גיא בדש העלה ל-0:1 את הירושלמים, אך מכבי ת”א ניצחה 1:2 בזכות שער של מוחמד עלי קמארה עמוק בתוספת הזמן. בסה”כ, ב-15 המפגשים האחרונים, הצהובים יצאו עם ידם על העליונה עם 13 ניצחונות לעומת שניים בלבד של הקבוצה מהבירה.