גיא בן זיו
|
03/01/2026 15:00
הפועל ירושלים נגד מכבי תל אביב (אורן בן חקון)
משחקי המחזור ה-17 בליגת העל נפתחים היום (שבת), כאשר המשחק המוקדם יוצא לדרך בשעה זו, כשמכבי תל אביב מתארחת אצל הפועל ירושלים באצטדיון טדי. הצהובים רוצים לשים בצד את המשבר, הקבוצה מהבירה מחפשת לברוח מהקו האדום.
4 ניצחונות ב-17 משחקים, או 3 ב-11, או 7 נקודות מ-21 אחרונות, זה המאזן בתקופה האחרונה של ז’רקו לאזטיץ’ וחניכיו, כאשר מעמדו של המאמן מעורער והסרבי יודע שהיום הוא חייב יותר מהכל ניצחון, שיחזיר מעט את האלופה למאבק על המקום הראשון, כשכעת הפער הוא שמונה נקודות. הצהובים סופרים ארבעה משחקים ברציפות ללא ניצחון בליגה.
בצד השני של המתרס, הקבוצה מהבירה לא פתחה את העונה כמו שצריך והיא נמצאת במקום ה-13 עם 11 נקודות וכאמור מתחת לקו האדום. זיו אריה וחניכיו מגיעים לאחר 4:1 להפועל באר שבע במחזור הקודם, כשלפני כן הפסידו 1:0 לפועל חיפה וכעת רוצים לחזור לנצח.
המשחק הקודם בסיבוב הראשון סיפק לנו דרמה אדירה, כאשר רוי רביבו ספג כרטיס צהוב שני ואדום, גיא בדש העלה ל-0:1 את הירושלמים, אך מכבי ת”א ניצחה 1:2 בזכות שער של מוחמד עלי קמארה עמוק בתוספת הזמן. בסה”כ, ב-15 המפגשים האחרונים, הצהובים יצאו עם ידם על העליונה עם 13 ניצחונות לעומת שניים בלבד של הקבוצה מהבירה.
מחצית ראשונה
-
'41
- אווקה אשטה ניגש לבעוט מהנקודה הלבנה, שלח בעיטה לפינה השמאלית, אך מליקה זינק נהדר והדף
-
'39
- כדור גובה שעלה לרחבת מכבי תל אביב נעצר בידו של רז שלמה, אסולין לא ראה זאת, אך שוב צוות הוואר התערב וההחלטה שונתה לפנדל להפועל ירושלים
-
'36
- איסוף סיסוקו ספג כרטיס צהוב
-
'31
- דוידה חתך טוב למרכז ושלח כדור חד שנעצר רק בקורה
-
'27
- אופק נדיר ניסה לסובב כדור מקצה הרחבה לפינה הרחוקה, אך פספס את המסגרת
-
'21
- פעולה גדולה של וארלה הסתיימה בבעיטה טובה אל עבר השער, אך הכדור נעצר בעמוד
-
'19
- שער! הפועל ירושלים צימקה ל-2:1: מליקה מסר כדור מסוכן לאנדראה, שאיבד ליד הרחבה. הכדור הגיע לרנסום ששלח בעיטה חזקה מכ-16 מטרים לרשת
-
'10
- שער! מכבי תל אביב עלתה ל-0:2: איזו פתיחה מטורפת לצהובים. עידו שחר שלח כדור שטוח לפינה ולרשת
-
'8
- רוי רביבו נחסם ונפל בתוך הרחבה אחרי כדור קרן שעלה לרחבה. תחילה, השופט אוהד אסולין התעלם, אך צוות הוואר קרא לו לצפות במהלך וההחלטה שונתה לפנדל עבור מכבי תל אביב
-
'3
- שער! מכבי תל אביב עלתה ל-0:1: זה היה מהיר. אנדראדה שלח בעיטה מפתיעה מחוץ לרחבה, שפגעה בדשא וקפצה. זממיר ניסה לקלוט, אך השמיט הישר לרגליו של אלעד מדמון. האחרון בעט מקרוב פנימה בקלות
-
'1
- השופט אוהד אסולין הוציא את המשחק לדרך!