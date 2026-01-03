יום שבת, 03.01.2026 שעה 16:07
יום שבת, 03/01/2026, 15:00אצטדיון טדיליגת העל Winner - מחזור 17
מכבי ת"א
שער אלעד מדמון (3)
פנדל עידו שחר (10)
מחצית
1 2
שופט: אוהד אסולין
שער איבה רנסום (18)
החמצת פנדל אווקה אשטה (40)
הפועל ירושלים
ליגת העל Winner 25-26
3816-3816הפועל ב"ש1
3618-3816בית"ר ירושלים2
3018-3316מכבי ת"א3
2516-3116מכבי חיפה4
2520-2916הפועל ת"א5
2319-2116בני סכנין6
2334-2916מכבי נתניה7
2026-2516הפועל פ"ת8
1826-2216הפועל חיפה9
1833-2216מ.ס אשדוד10
1834-1816עירוני טבריה11
1327-1816עירוני ק"ש12
1125-1416הפועל ירושלים13
740-1416מכבי בני ריינה14
גיא בן זיו | 03/01/2026 15:00
הרכבים וציונים
 
 
הפועל ירושלים נגד מכבי תל אביב (אורן בן חקון)
הפועל ירושלים נגד מכבי תל אביב (אורן בן חקון)

משחקי המחזור ה-17 בליגת העל נפתחים היום (שבת), כאשר המשחק המוקדם יוצא לדרך בשעה זו, כשמכבי תל אביב מתארחת אצל הפועל ירושלים באצטדיון טדי. הצהובים רוצים לשים בצד את המשבר, הקבוצה מהבירה מחפשת לברוח מהקו האדום.

4 ניצחונות ב-17 משחקים, או 3 ב-11, או 7 נקודות מ-21 אחרונות, זה המאזן בתקופה האחרונה של ז’רקו לאזטיץ’ וחניכיו, כאשר מעמדו של המאמן מעורער והסרבי יודע שהיום הוא חייב יותר מהכל ניצחון, שיחזיר מעט את האלופה למאבק על המקום הראשון, כשכעת הפער הוא שמונה נקודות. הצהובים סופרים ארבעה משחקים ברציפות ללא ניצחון בליגה.

בצד השני של המתרס, הקבוצה מהבירה לא פתחה את העונה כמו שצריך והיא נמצאת במקום ה-13 עם 11 נקודות וכאמור מתחת לקו האדום. זיו אריה וחניכיו מגיעים לאחר 4:1 להפועל באר שבע במחזור הקודם, כשלפני כן הפסידו 1:0 לפועל חיפה וכעת רוצים לחזור לנצח.

המשחק הקודם בסיבוב הראשון סיפק לנו דרמה אדירה, כאשר רוי רביבו ספג כרטיס צהוב שני ואדום, גיא בדש העלה ל-0:1 את הירושלמים, אך מכבי ת”א ניצחה 1:2 בזכות שער של מוחמד עלי קמארה עמוק בתוספת הזמן. בסה”כ, ב-15 המפגשים האחרונים, הצהובים יצאו עם ידם על העליונה עם 13 ניצחונות לעומת שניים בלבד של הקבוצה מהבירה.

מחצית ראשונה
  • '41
  • החמצת פנדל
  • אווקה אשטה ניגש לבעוט מהנקודה הלבנה, שלח בעיטה לפינה השמאלית, אך מליקה זינק נהדר והדף
  • '39
  • החלטת שופט
  • כדור גובה שעלה לרחבת מכבי תל אביב נעצר בידו של רז שלמה, אסולין לא ראה זאת, אך שוב צוות הוואר התערב וההחלטה שונתה לפנדל להפועל ירושלים
  • '36
  • כרטיס צהוב
  • איסוף סיסוקו ספג כרטיס צהוב
  • '31
  • החמצה
  • דוידה חתך טוב למרכז ושלח כדור חד שנעצר רק בקורה
  • '27
  • החמצה
  • אופק נדיר ניסה לסובב כדור מקצה הרחבה לפינה הרחוקה, אך פספס את המסגרת
  • '21
  • החמצה
  • פעולה גדולה של וארלה הסתיימה בבעיטה טובה אל עבר השער, אך הכדור נעצר בעמוד
  • '19
  • שער
  • שער! הפועל ירושלים צימקה ל-2:1: מליקה מסר כדור מסוכן לאנדראה, שאיבד ליד הרחבה. הכדור הגיע לרנסום ששלח בעיטה חזקה מכ-16 מטרים לרשת
עידו שחר חוגג עם חבריו (אורן בן חקון)עידו שחר חוגג עם חבריו (אורן בן חקון)
עידו שחר מאושר (אורן בן חקון)עידו שחר מאושר (אורן בן חקון)
  • '10
  • שער בפנדל
  • שער! מכבי תל אביב עלתה ל-0:2: איזו פתיחה מטורפת לצהובים. עידו שחר שלח כדור שטוח לפינה ולרשת
עידו שחר בועט את הפנדל (אורן בן חקון)עידו שחר בועט את הפנדל (אורן בן חקון)
אוהד אסולין ניגש לוואר (אורן בן חקון)אוהד אסולין ניגש לוואר (אורן בן חקון)
  • '8
  • החלטת שופט
  • רוי רביבו נחסם ונפל בתוך הרחבה אחרי כדור קרן שעלה לרחבה. תחילה, השופט אוהד אסולין התעלם, אך צוות הוואר קרא לו לצפות במהלך וההחלטה שונתה לפנדל עבור מכבי תל אביב
עידו שחר ואלעד מדמון חוגגים (אורן בן חקון)עידו שחר ואלעד מדמון חוגגים (אורן בן חקון)
אלעד מדמון חוגג (אורן בן חקון)אלעד מדמון חוגג (אורן בן חקון)
  • '3
  • שער
  • שער! מכבי תל אביב עלתה ל-0:1: זה היה מהיר. אנדראדה שלח בעיטה מפתיעה מחוץ לרחבה, שפגעה בדשא וקפצה. זממיר ניסה לקלוט, אך השמיט הישר לרגליו של אלעד מדמון. האחרון בעט מקרוב פנימה בקלות
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט אוהד אסולין הוציא את המשחק לדרך!
הוספת תגובה
RSS RSS   Facebook Twitter טוויטר   הדפס   הוסף תגובה 



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלונגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקום