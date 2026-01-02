מטורף: "סבתות רוצות להצטלם עם אהבת השם"

אחרי שהגיעו להתארח באולפן אהבת השם וכיבדי בשבועות האחרונים, מגיע לאולפן רוח השם בחיינו להשלים את שלישיית האחים הלוחמים ולספר לקהל על דרכו בעולם אמנויות הלחימה. הוא משתף בחלומות ובמטרות שהציב לעצמו, בחיים לצד שני אחים לוחמים נוספים וכמובן על ההצלחה המסחררת של אחיו הצעיר בשבועות האחרונים מנקודת מבטו.

על תחילת דרכו בעולם אמנויות הלחימה הוא סיפר: "הייתי ילד מאוד ביישן וחסר ביטחון. המראה השונה והשם הייחודי תמיד גרמו לי להרגיש מוזר, כי ילדים תמיד אוהבים להציק וללעוג לשונה מהם. ואז הגעתי לאגרוף. פתאום מצאתי את עצמי במקום שאני מרגיש בו בנוח, מקום שטוב לי בו ולאט לאט הבנתי שזה משהו שאני רוצה לעשות כל החיים".

"מגיל צעיר רוח היה ממוקד מטרה, ותמיד נחשב לאח שמתאמן הכי קשה וברצינות. אפילו הוא מודה: "אם אחד מהאחים לא היה רוצה להתאמן איתי, הייתי בוכה. אי אפשר אפילו להסביר כמה אימונים היו חשובים לי".

https://youtu.be/Mht6J5W8NZ8

מאז, רוח הפך לאחד הלוחמים המכובדים בתאילנד אחרי ניצחונות ענק באצטדיונים הגדולים. כיום, הוא מתחרה בארגון RWS שמקיים את האירועים באצטדיון רג'דמנרן המיתולוגי, האצטדיון הראשון של האיגרוף התאילנדי. על האימונים בתאילנד גורדון מספר: "הייתי מתאמן כמו חמור. שש שעות ביום, מתחילים בריצה בשש בבוקר, ומשם זה כל היום סביב האימונים".

כשנשאל על ההצלחה של אהבת השם, אחיו הצעיר, ושל כל המשפחה בשבועות האחרונים, גורדון שיתף: "זה פשוט מטורף. סוף סוף הענף המטורף והמלהיב הזה מקבל את החשיפה שמגיעה לו, ומה שאבדה עשה זה היסטורי. סבתות מבקשות להצטלם איתו, זה באמת מטורף".

רוח השם בחיינו גורדון (מערכת ONE)

כשדיברנו על החלומות לעתיד, הוא הציב מטרות ברורות מאוד: "אני חייב להביא את החגורה של RWS. וברגע שאביא אותה, אני רוצה לעלות קטגוריה ולקחת עוד חגורה, ולהציב את עצמי בשיחה של הלוחם הזר הטוב ביותר בכל הזמנים בתאילנד".