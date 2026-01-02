יום שישי, 02.01.2026 שעה 16:28
ליגה גרמנית
ליגה גרמנית 25-26
4111-5515באיירן מינכן1
3212-2615בורוסיה דורטמונד2
2920-3315באייר לברקוזן3
2919-3015לייפציג4
2720-2915הופנהיים5
2622-2515שטוטגרט6
2530-3015איינטרכט פרנקפורט7
2123-2015אוניון ברלין8
2026-2515פרייבורג9
1728-1815ורדר ברמן10
1624-2215פ.צ. קלן11
1624-1815בורוסיה מנשנגלדבאך12
1625-1615המבורג13
1528-2315וולפסבורג14
1428-1715אוגסבורג15
1226-1315סט. פאולי16
1134-1315היידנהיים17
826-1315מיינץ18

דיווח באלג'יריה: ברצלונה בעקבות איברהים מאזה

בתקשורת האלג'יראית מציבים את הקשר ההתקפי בן ה-20 של באייר לברקוזן על הרדאר של אלופת ספרד. חתום על חוזה עד 2030, שוויו המוערך: 25 מיליון אירו

|
איברהים מאזה (IMAGO)
איברהים מאזה (IMAGO)

בימים אלה מתקיים גביע אפריקה לאומות, ובברצלונה עוקבים מקרוב אחרי היכולת של כישרונות צעירים שעשויים לפרוץ במסגרת הטורניר. זה יכול להיות המקרה של איברהים מאזה, שהופך לאחד מכוכבי נבחרת אלג’יריה, שכבר הבטיחה את מקומה בשמינית הגמר. לפי כמה כלי תקשורת מקומיים, ברצלונה עוקבת אחריו זה זמן רב והגבירה את העניין בו בחודשים האחרונים.

הקשר ההתקפי בן ה-20 שייך לבאייר לברקוזן, והכפיל את שווי השוק שלו בשנה האחרונה, שעומד על 25 מיליון אירו לפי 'טרנספרמרקט'. חוזהו, עם זאת, קושר אותו למועדון הגרמני עד 30 ביוני 2030, לאחר שנרכש בקיץ האחרון מהרטה ברלין תמורת 12 מיליון אירו.

בעונה הנוכחית רשם 21 הופעות במדי לברקוזן, שבהן כבש ארבעה שערים ובישל שלושה נוספים. את העונה הקודמת סיים עם 36 משחקים בליגה השנייה בגרמניה, ובהם תרם שבעה שערים וחמישה בישולים. בעיקר שיחק כקשר התקפי, אך הופיע גם בעמדת הקשר האחורי במרכז המגרש וכן באגף שמאל של ההתקפה.

אלג’יריה סיימה את שלב הבתים בטורניר במאזן מושלם, כולל ניצחון 0:3 על סודאן, שם כבש את שער הבכורה שלו בנבחרת, ו-0:1 מול בורקינה פאסו. היא הבטיחה כמובן מקום בשמינית הגמר של גביע אפריקה לאומות, שם תפגוש את הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו ב-6 בינואר.

