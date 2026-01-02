דיווח באלג'יריה: ברצלונה בעקבות איברהים מאזה

בימים אלה מתקיים גביע אפריקה לאומות, ובברצלונה עוקבים מקרוב אחרי היכולת של כישרונות צעירים שעשויים לפרוץ במסגרת הטורניר. זה יכול להיות המקרה של איברהים מאזה, שהופך לאחד מכוכבי נבחרת אלג’יריה, שכבר הבטיחה את מקומה בשמינית הגמר. לפי כמה כלי תקשורת מקומיים, ברצלונה עוקבת אחריו זה זמן רב והגבירה את העניין בו בחודשים האחרונים.

הקשר ההתקפי בן ה-20 שייך לבאייר לברקוזן, והכפיל את שווי השוק שלו בשנה האחרונה, שעומד על 25 מיליון אירו לפי 'טרנספרמרקט'. חוזהו, עם זאת, קושר אותו למועדון הגרמני עד 30 ביוני 2030, לאחר שנרכש בקיץ האחרון מהרטה ברלין תמורת 12 מיליון אירו.

בעונה הנוכחית רשם 21 הופעות במדי לברקוזן, שבהן כבש ארבעה שערים ובישל שלושה נוספים. את העונה הקודמת סיים עם 36 משחקים בליגה השנייה בגרמניה, ובהם תרם שבעה שערים וחמישה בישולים. בעיקר שיחק כקשר התקפי, אך הופיע גם בעמדת הקשר האחורי במרכז המגרש וכן באגף שמאל של ההתקפה.

אלג’יריה סיימה את שלב הבתים בטורניר במאזן מושלם, כולל ניצחון 0:3 על סודאן, שם כבש את שער הבכורה שלו בנבחרת, ו-0:1 מול בורקינה פאסו. היא הבטיחה כמובן מקום בשמינית הגמר של גביע אפריקה לאומות, שם תפגוש את הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו ב-6 בינואר.