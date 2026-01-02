יום שישי, 02.01.2026 שעה 14:36
זה קרוב: סולומון עבר בדיקות רפואיות בפיורנטינה

הישראלי כבר נמצא בפירנצה, לובש את מדי קבוצתו החדשה ועבר את הבדיקות הרפואיות לקראת השלמת המעבר אליה בהשאלה עד תום העונה עם אופציית רכישה

|
מנור סולומון במדי פיורנטינה (פיורנטינה)
מנור סולומון במדי פיורנטינה (פיורנטינה)

מנור סולומון בדרך לקבוצה חדשה, וזה קרוב מתמיד. כוכב נבחרת ישראל כבר נמצא בפירנצה ואף תועד לובש את מדי קבוצתו החדשה, פיורנטינה, כשהוא כבר השלים את הבדיקות הרפואיות לקראת חתימה אצלה והשלמת המעבר.

לאחר שסיים את תקופת ההשאלה שלו בוויאריאל, סולומון יושאל לפיורנטינה עד תום העונה, כשהקבוצה האיטלקית תחזיק באופציית רכישה שמותנית בהישארותה בסרייה א’ בסיום העונה. אם וכאשר המועדון מפירנצה, יישאר הוא גם צפוי להפעיל אותה ולרכוש את הישראלי.

במצב דברים שכזה, סולומון יחתום על חוזה לארבע שנים לאחר תקופת ההשאלה, כלומר עד 2030, ובכך יהפוך גם לרכש הראשון בעידן פביו פראטיצ’י במועדון מפירנצה שכרגע זקוק נואשות לחיזוק ולמהפך.

נזכיר שפיורנטינה כרגע במקום ה-20 עם תשע נקודות בלבד וניצחון אחד מפתיחת העונה לאחר 17 מחזורים. הפער מהקו האדום עומד על חמש נקודות כך שכמובן יש לה מספיק זמן להציל את עצמה.

שחקני פיורנטינה (IMAGO)שחקני פיורנטינה (IMAGO)

אחרי שהושאל אשתקד מטוטנהאם ללידס יונייטד, רשם עונה מצוינת במדיה והיה אחד מקברניטי העלייה שלה בחזרה לפרמייר ליג, סולומון הושאל בתחילת העונה הנוכחית, ממש על הבאזר ביום האחרון של חלון ההעברות לוויאריאל.

למרות ההצלחה של הקבוצה בליגה ולמרות העובדה שהקבוצה משחקת בשלוש מסגרות – הליגה הספרדית, גביע המלך וליגת האלופות, סולומון לא זכה להזדמנויות בחצי הראשון של העונה, וכבר עם פתיחת חלון ינואר ההשאלה הסתיימה והוא מצא יעד חדש.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
