לאמין ימאל כשיר, שחקן אספניול: הייתי דורך עליו

ההכנות לדרבי של ברצלונה נכנסות לישורת האחרונה, והחדשות הטובות מגיעות מכיוון לאמין ימאל. שחקן ההתקפה הצעיר חזר להתאמן באופן מלא עם חבריו בברצלונה, אחרי שנעדר מאימון יום חמישי בעקבות תחושת חולי כללית. ימאל הגיע אמנם למתחם האימונים, אך עזב אותו כעבור דקות ספורות והדליק נורה אדומה כ-48 שעות לפני המפגש מול אספניול. באימון המסכם התברר שהכל מאחוריו, והמספר 10 של הקטלונים צפוי לעמוד לרשות הקבוצה בדרבי.

ברצלונה ערכה את האימון האחרון לקראת המשחק שייערך מחר (שבת, 22:00) מול אספניול. רונאלד אראוחו המשיך להתאמן כרגיל, לאחר שחזר השבוע לפעילות מלאה. גם דני אולמו נטל חלק באימון, עלה מעט באיחור לכר הדשא וזכה למחיאות כפיים מחבריו. האפשרות שייכלל בסגל לדרבי קיימת, אך הסיכוי שיקבל דקות משחק נראה נמוך. בברצלונה מעדיפים שיגיע בשיא הכשירות לסופר קאפ בשבוע הבא. מנגד, רוני ברדג’י הסתפק באימון אישי בחדר הכושר ועשוי להיעדר מהדרבי.

בזמן שבקאמפ נואו נרשמות חדשות מעודדות, בצד השני של העיר האווירה מתלהטת. פרה מייה, שחקן אספניול, החליט להוסיף שמן למדורה לקראת המפגש ב-RCDE. אספניול מגיעה למשחק בכושר מצוין, עם רצף של 5 ניצחונות בליגה ומהמקום ה-5 בטבלה, בעוד ברצלונה מוליכה את הטבלה. זהו דרבי שמוגדר כבעל סיכון גבוה, עם מתיחות גדולה בעיקר מחוץ לכר הדשא.

פרה מייה חוגג (IMAGO)

מייה, שמציג עונה אישית טובה עם 6 שערים ב-15 משחקים, התארח בתוכנית הומוריסטית בשם “Perico Que Vola”. במהלך התוכנית, בהשתתפות המנחים אלכס פרס ודוד רקאסנס ולצדם אנה טורודא מקבוצת הנשים, נשאל מייה על ידי צופה: “על מי היית דורך, על ז’ואן גארסיה או על לאמין ימאל?”. אחרי רגע של מחשבה השיב: “אני חושב שעל לאמין”, אמירה שגררה צחוק ומחיאות כפיים באולפן, אך לא עברה בשקט בהקשר של הדרבי.

הפרובוקציה לא נעצרה שם. במהלך התוכנית הוזמנו מייה וטורודא לבעוט בכדור לעבר קרטון בדמותו של ז’ואן גארסיה, כאשר הניקוד הגבוה ביותר הוענק לבעיטה לראשו של השוער, כיום שחקן ברצלונה.

הדרבי הקרוב ייערך תחת אמצעי אבטחה מיוחדים, כולל הצבת רשתות הגנה מאחורי שני השערים, בין היתר כדי להגן על גארסיה. השבוע אף פורסמה אזהרה רשמית שלפיה אוהדים וחברים במועדון עלולים להיקנס בסכומים שנעים בין 150 ל-650,000 אירו במקרה של פגיעה בסדר ובביטחון במהלך המשחק. כל הצהרה, גם אם נאמרת בהקשר סאטירי, מקבלת משמעות נוספת, והכל כבר מוכן לערב טעון במיוחד.