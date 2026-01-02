יום שישי, 02.01.2026 שעה 14:56
דיר חנא יכולה למנוע את איחוד הליגות בנוער

בית הדין העליון של ההתאחדות יפסוק ביום ראשון בנוגע לאיחוד ליגות יזרעאל ושרון לנוער. במידה והפועל דיר חנא תחזור לפעילות, הליגות לא ימוזגו

בית הדין (אסי ממן)
סאגת מיזוג הליגות שרון ויזרעאל בשנתון הנוער צפויה להסתיים ביום ראשון הקרוב. אתמול (חמישי) נערך דיון בבית הדין של ההתאחדות לכדורגל, ביוזמת קבוצות ליגת שרון, באמצעות עו"ד טארק זידאן.

בפסיקת ביניים שניתנה הבוקר (שישי) על ידי בית הדין של ההתאחדות לכדורגל, פסק אב בית הדין, פרופסור מיגל דויטש, יחד עם הדיינים עו"ד אורטל קליין ועו"ד נזי חלבי, שבשלב זה המיזוג של הליגות מוקפא. יחד עם זאת, ליגת יזרעאל תצטרך לגדול לשבע קבוצות כדי למנוע את המיזוג. מופעלים לחצים על הפועל דיר חנא לחזור לפעילות במחוז יזרעאל, מה שיאפשר למנוע את מיזוג הליגות. לדיר חנא ניתן פרק זמן של 48 שעות כדי להחליט בנושא.

אחמד עבאס (אבו סברי) - המנהל המקצועי והבעלים של הפועל דיר חנא, משתף בלבטיו ובסיבות שלטענתו גורמות להתפרקות קבוצות: "אני מנהל את המועדון ללא תמיכה מהמועצה או מגורם אחר. בקבוצות הנוער במגזר הערבי השחקנים לא מוכנים לשלם על הפעילות".

"קבוצות עם בוגרים מקבלות מימון של כ-40 אלף שקלים, אבל בלי מקורות תמיכה נוספים זה לא מספיק. תשלומים על מאמן, תחזוקת מגרשים, הסעות והוצאות שוטפות עולים מעבר לסכום הזה. אני לא יכול בכל עונה לממן בסכומים של 60-70 אלף שקלים קבוצת נוער. בעונה שעברה פתחתי קבוצת בוגרים בליגה ג' שעלתה לליגה ב'. קשה מאוד להחזיק קבוצת בוגרים וקבוצת נוער בצורה הזו".

"אני אחשוב על הדברים ואבדוק היענות עם שחקני הקבוצה, וביום ראשון נמסור תשובה בעניין להתאחדות. בקרוב יתקיים מפגש של נציגי מועדונים מהמגזר הערבי עם אנשי אגף הנוער, בתקווה למצוא מענה הולם מההתאחדות לבעיות ולקשיים עימם אנו מתמודדים".

גורם מקבוצה בליגת שרון מציע פתרון יצירתי: "קיווינו למצוא יותר הבנה מההתאחדות. מיזוג הליגות יגרום לפרישה המונית של שחקנים, לעזיבה של מאמנים ולקריסת קבוצות".

"בליגות שרון ומרכז בשנתוני טרום א' וילדים ג', הם ידעו לעדכן לוח משחקים יומיים לפני תחילת העונה. הם בנו את הליגות כך שקבוצות מהמועדונים הגדולים ייפגשו ביניהן מספר פעמים, בעוד שקבוצות אחרות לא ייפגשו. אפשר גם אצלנו לחשוב על פתרון כזה של מיזוג ליגות למראית עין, כשלמעשה כל קבוצה תמשיך לשחק עם היריבות מהליגה שלה".

