יום שישי, 02.01.2026 שעה 13:12
כדורגל ישראלי

לקראת ביקור נשיא פיפ"א: רג'וב תוקף את ישראל

פרסום ראשון. ג'אני אינפנטינו צפוי להגיע לרמאללה ואף לשלב ביקור בישראל. יו"ר ההתאחדות הפלסטינית: "נמשיך להתלונן על גזענות, אין סיכוי לפגישה"

|
ג'אני אינפנטינו (IMAGO)
ג'אני אינפנטינו (IMAGO)

נשיא פיפ"א, ג'אני אינפנטינו, צפוי לבקר ברמאללה ככל הנראה במהלך חודש מרץ הקרוב, בעקבות פנייה של יו”ר ההתאחדות הפלסטינית, ג’יבריל רג’וב. על פי ההערכות, אינפנטינו עשוי לשלב את הביקור גם בישראל ואף בירדן, הכול בהתאם ללוח הזמנים שלו.

הפלסטינים עדכנו את לשכת נשיא פיפ”א כי חודש מרץ מתאים להם, לאחר סיום חודש הרמדאן, שצפוי להתקיים בין ה-19.2.26 ל-19.3.26. ההכרעה הסופית בנוגע למועד ולמסלול הביקור טרם התקבלה.

בתוך כך, כפי שנחשף לראשונה בתוכנית “שיחת היום” של ONE, באמצעות עו״ד רן כהן ניסן, ראש האגף המשפטי בהתאחדות לכדורגל, ההתאחדות הישראלית מתמודדת עם תלונה נוספת שהגישה ההתאחדות הפלסטינית לפיפ״א, בטענה לגזענות מצד ישראל.

גג'יבריל רג'וב (רויטרס)

ג’יבריל רג’וב אמר ל-ONE: “אנחנו נמשיך להתלונן. אתם מדינה שיש בה גזענות, זה עניין פנימי שלכם. יש אצלכם את בן גביר וסמוטריץ’, שהם גזענים. כל עוד זה פוגע בנו, נמשיך להגיש תלונות. לא שמענו אף אחד מההתאחדות לכדורגל אצלכם מתייחס לזה”.

מנגד, רק השבוע שלח יו”ר ההתאחדות לכדורגל, שינו זוארץ, מכתב חריף לכלל קבוצות הכדורגל בישראל, על רקע החמרת הענישה מצד פיפ”א בנושאי גזענות. במכתבו כתב: “גזענות ואפליה פסולות ומבישות מעצם טיבן. אין שום תירוץ שיכול להסביר ו/או להצדיק אותן. מי שסבלו לאורך שנים, ועדיין פוגשים אנטישמיות, גזענות ואפליה, אינם יכולים לחטוא באותו נגע”.

שינו זוארץ (ראובן שוורץ)שינו זוארץ (ראובן שוורץ)

עוד נשאל רג’וב האם קיים סיכוי למפגש בין נציגי ההתאחדות הפלסטינית לנציגי ההתאחדות הישראלית במהלך ביקורו של אינפנטינו, והשיב בנחרצות: “אין סיכוי שזה יקרה וזה בגללכם, כי יש אצלכם גזענות”.

