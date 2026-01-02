המשטרה השלימה את היערכותה לסכנין - באר שבע

משטרת ישראל השלימה היערכותה לקראת משחק הכדורגל שיתקיים מחר (שבת, 17:30) באצטדיון ‘דוחא’ בסכנין, בין הקבוצות הפועל באר שבע ובני סכנין. משעות הצהריים יפרסו באזור האצטדיון ובצירי הנסיעה, מאות שוטרי מחוז צפון ביניהם פרשים וכלבנים, לוחמי מג"ב, סדרנים ומאבטחים, אשר יפעלו לשמירה על ביטחון הציבור, הסדר הציבורי והחוק, לאבטחת קהל האוהדים ולהכוונת התנועה בצירים.

בנוסף, במסגרת ההיערכות המבצעית, יופעלו שוטרים סמויים וייעשה שימוש באמצעים טכנולוגיים, במטרה לאתר ולטפל בנחישות ובאפס סובלנות בכל גילוי של אלימות או הפרת סדר מצד מי מהקהלים. שערי האצטדיון ייפתחו לקהל החל מהשעה 16:00. לנוכח הבידוק הביטחוני הצפוי, מומלץ לאוהדים להקדים את הגעתם על מנת להימנע מעומסים ועיכובים בכניסה. המשטרה מדגישה כי חל איסור על חניית כלי רכב בשולי הכביש ובמקומות שאינם מוסדרים, שכן מדובר בסיכון למשתמשי הדרך.

דגשים חשובים נוספים:

▪️ חל איסור מוחלט על הפעלת רחפנים במהלך המשחק.

▪️ לא תותר הכנסת אלכוהול לשטח האצטדיון, ולא תותר כניסת אוהדים הנמצאים תחת השפעת אלכוהול.

▪️ חל איסור על הכנסת נשק לתחומי האצטדיון.

▪️ חל איסור מוחלט על הכנסת אבוקות ואמצעי פירוטכניקה. שימוש באמצעים אלה הוא לא חוקי, מסוכן, ויוביל למעצר, הגשת כתב אישום והרחקה ממגרשי הספורט.

▪️ המשטרה תפעל בנחישות נגד כל גילוי של אלימות, בריונות או הסתה, בתוך האצטדיון ומחוצה לו.

מהמשטרה נמסר: “אנו קוראים לקהל האוהדים, להישמע להנחיות השוטרים והסדרנים, להימנע מגילויי אלימות פיזית או מילולית, לשמור על הוראות החוק והסדר הציבורי בטרם, במהלך ולאחר המשחק. שימרו על אווירה ספורטיבית וחווית ספורט מהנה לכולם”.