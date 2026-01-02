התקיימה האזכרה לציון יום השנה ה-15 לאבי כהן

הבוקר (שישי) התקיימה בבית העלמין במורשה האזכרה השנתית לציון יום השנה ה-15 למותו הטראגי של שחקן ומאמן העבר אבי כהן ז"ל.

לבית העלמין הקטן ברמת השרון הגיעו חברים, שחקני עבר, בני משפחה ואנשי ספורט כמו אלי דריקס, בוני גינצבורג, מוטי איוניר, ניסים בכר, מנשה שמעונוב, אלון נתן והרופא המיתולוגי של נבחרת ישראל ד"ר מרק רוסנובסקי.

כזכור, כהן ז"ל, שהיה מגדולי הכדורגלנים בישראל ויושב ראש ארגון השחקנים, מצא את מותו בתאונת דרכים טראגית ברמת גן.

האזכרה השנתית לאבי כהן

תמיר כהן, בנו, אמר: "זה מטורף שעברו כבר 15 שנה, זה מרגיש כאילו זה היה אתמול, אנחנו כמשפחה מאוחדים ותומכים אחד בשני, אנחנו זוכרים אותו יום יום ולמדנו לחיות עם הכאב והזיכרון”.

אלמנתו, דורית כהן, אמרה: "אנחנו מתגעגעים אליו מאוד, מאוד מחמם את הלב לראות את האנשים שמגיעים ואת האהבה אליו".

תמיר כהן באזכרת אביו (עמית שלו - המשפחה)

עו"ד אלון עדיני, חבר הנהלת האגודה, נשא דברים: "בהיותי נער חגגתי בר מצווה ביום משחק הדרבי המפורסם שבו אביל’ה הבקיע את השער שלימים הביא אותו לליברפול, לא יכולתי לקבל מתנת בר מצווה גדולה מזאת".