פרסום ראשון: גוני נאור קיבל דרכון אירופאי

קשר מכבי חיפה, גוני נאור, שמתוכנן לעזוב בינואר, קיבל השבוע דרכון אירופאי (ליטאי) שיכול להקל עליו למצוא קבוצה מעבר לים. סוכנו של הקשר, אדם קידן, עובד על אפשרות להוציא את הקשר לחו״ל, כשברקע התעניינות בליגת העל.

בין הקבוצות שמחזרות אחרי גוני נאור נמצאות בני סכנין, עירוני טבריה, בני ריינה והפועל ירושלים. מכבי חיפה לא תעמוד בכל מקרה בדרכו של גוני נאור, בעיקר בגלל שפיטר אגבה נכנס לעניינים ויכול כרגע לשחק במקומו של עלי מוחמד הפצוע.

לגבי הבלם עבדולאי סק, הרי שכרגע אין החלטה לגבי עתידו בעונה הבאה. סק מסיים חוזה בקיץ ויכול כבר מעכשיו לנהל משא ומתן עם כל קבוצה שיחפוץ לקראת העונה הבאה. ליאור רפאלוב וברק בכר, שכרגע לא חתום לעונה הבאה, אמורים לקבל החלטה משותפת לגבי עתידו של השחקן.