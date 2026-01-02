יום שישי, 02.01.2026 שעה 13:09
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3816-3816הפועל ב"ש1
3618-3816בית"ר ירושלים2
3018-3316מכבי ת"א3
2516-3116מכבי חיפה4
2520-2916הפועל ת"א5
2319-2116בני סכנין6
2334-2916מכבי נתניה7
2026-2516הפועל פ"ת8
1826-2216הפועל חיפה9
1833-2216מ.ס אשדוד10
1834-1816עירוני טבריה11
1327-1816עירוני ק"ש12
1125-1416הפועל ירושלים13
740-1416מכבי בני ריינה14

פרסום ראשון: גוני נאור קיבל דרכון אירופאי

קשר מכבי חיפה, שמתכנן לעזוב בינואר, קיבל דרכון ליטאי שיוכל לסייע במציאת קבוצה מעבר לים. גם מס׳ קבוצות בליגת העל בתמונה. וגם: עתידו של סק

|
גוני נאור (עמרי שטיין)
גוני נאור (עמרי שטיין)

קשר מכבי חיפה, גוני נאור, שמתוכנן לעזוב בינואר, קיבל השבוע דרכון אירופאי (ליטאי) שיכול להקל עליו למצוא קבוצה מעבר לים. סוכנו של הקשר, אדם קידן, עובד על אפשרות להוציא את הקשר לחו״ל, כשברקע התעניינות בליגת העל.

בין הקבוצות שמחזרות אחרי גוני נאור נמצאות בני סכנין, עירוני טבריה, בני ריינה והפועל ירושלים. מכבי חיפה לא תעמוד בכל מקרה בדרכו של גוני נאור, בעיקר בגלל שפיטר אגבה נכנס לעניינים ויכול כרגע לשחק במקומו של עלי מוחמד הפצוע.

לגבי הבלם עבדולאי סק, הרי שכרגע אין החלטה לגבי עתידו בעונה הבאה. סק מסיים חוזה בקיץ ויכול כבר מעכשיו לנהל משא ומתן עם כל קבוצה שיחפוץ לקראת העונה הבאה. ליאור רפאלוב וברק בכר, שכרגע לא חתום לעונה הבאה, אמורים לקבל החלטה משותפת לגבי עתידו של השחקן.

