דקה 70: הפועל כפ"ס - מכבי פ"ת 3:1

המחזור ה-17 בליגה הלאומית יוצא לדרך בשעה זו, עם מספר משחקים מסקרנים במקביל, כשבמוקד – מכבי פתח תקווה מהמקום הראשון מתארחת אצל הפועל כפר סבא מהמקום השלישי למפגש צמרת. כמו כן, מכבי הרצליה מארחת את הפועל רעננה, הפועל רמת גן פוגשת את מכבי יפו, כפר קאסם מארחת את הפועל עכו והפועל ראשון לציון מארחת את הפועל עפולה.

הפועל כפר סבא – מכבי פתח תקווה 2:1

המשחק המרכזי של המחזור. הבחורים של נועם שוהם רוצים לבסס את מעמדם בפסגת הליגה הלאומית ולצבור פער של עשר נקודות מהמקום השלישי בדרך לעליית ליגה. מנגד, הירוקים רוצים לצמצם פערים ולהתקרב למקום המוביל לעלייה בתום העונה.

אבי לוזון (שחר גרוס)

שחקני הפועל כפר סבא ומכבי פתח תקווה בפתיחה (שחר גרוס)

שחקני הפועל כפר סבא בפתיחה (שחר גרוס)

שחקני מכבי פתח תקווה בפתיחה (שחר גרוס)

דקה 5, שער! הפועל כפר סבא עלתה ל-0:1: הגבהה לרחבה הגיעה לראשו של חוליו סזאר שנגח כדור שפגע באיתן טיבי ונכנס לרשת.

חוליו סזאר חוגג (שחר גרוס)

שחקני הפועל כפר סבא חוגגים (שחר גרוס)

שחקני הפועל כפר סבא חוגגים (שחר גרוס)

עידן דהן (שחר גרוס)

חוסה קורטס (שחר גרוס)

דקה 27, שער! מכבי פתח תקווה איזנה ל-1:1: איבוד כדור הגיע לרגליו של חוסה קורטס שבעט נהדר לרשת.

חוסה קורטס חוגג (שחר גרוס)

שחקני מכבי פתח תקווה חוגגים (שחר גרוס)

שחקני מכבי פתח תקווה חוגגים (שחר גרוס)

דקה 60, שער! מכבי פתח תקווה עלתה ליתרון 1:2: קרן שהוגבהה לרחבה פגשה את ראשו של קורטס, שנגח פנימה והפך את התוצאה.

מכבי הרצליה – הפועל רעננה 2:0

הקבוצה מהמקום השני עושה עונה נפלאה ורוצה להתבסס במקום המוביל לעלייה בתום העונה, כשהיא מארחת את האדומים מהתחתית למפגש קצוות. הרצליה הפסידה במחזור האחרון בליגה לעפולה ותקווה לתקן, כשמנגד רעננה סופרת שני משחקים רצופים ללא ניצחון בליגה.

דקה 57, שער! הפועל רעננה עלתה ליתרון 0:1: כדור ארוך של השוער דור חברון עשה את דרכו מעבר למחצית המגרש, נחת על ראשו של חברו לקבוצה שהמשיך לאוואגו אספה, שעבר את השוער וגלגל לשער.

דקה 60, שער! הפועל רעננה עלתה ליתרון 0:2: המארחת בהלם. אספה מסר ליהאב אלשיך, שהמשיך לוונדרסון יאקובו בתוך הרחבה שבעט מקרוב לתוך הרשת.

הפועל רמת גן – מכבי יפו 0:0

האורדונים נמצאים במרכז הטבלה ומקווים לעשות צעד אל עבר החלק העליון ולהתרחק מהחלק התחתון, כשמהעבר השני, הבולגרים מקווים להשיג שלוש נקודות יקרות שיכולות לחלץ אותם מהקו האדום ומהמקום המוביל לירידה בסיום העונה.

כפר קאסם – הפועל עכו 0:0

עוד מפגש מסקרן, כשהחבורה של טאלב טוואטחה רוצה להתקרב לחלק העליון בטבלה ולצמק פערים מהפסגה. מנגד, האורחת רוצה להתרחק מהתחתית ולהתקרב לחלק העליון בטבלה.

הפועל ראשון לציון – הפועל עפולה 0:0

הקבוצה מעיר היין חולמת על עלייה ויודעת ששלוש נקודות יעזרו לה ויקרבו אותה אל המאבק במקומות הראשונים. מנגד, האורחת נמצאת רק נקודה מעלה קו האדום ומקווה לחבר ניצחון שיחלץ אותה עוד צעד מהתחתית.