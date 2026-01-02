יום שישי, 02.01.2026 שעה 22:56
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
68%1607-169819ולנסיה1
68%1583-167319הפועל ת"א2
67%1539-159718פנאתינייקוס3
65%1331-136317פנרבחצ'ה4
63%1587-172319מונאקו5
63%1618-166019ברצלונה6
59%1438-150417אולימפיאקוס7
58%1566-163119הכוכב האדום8
58%1558-165619ז'לגיריס9
56%1516-153518ריאל מדריד10
50%1520-152118אולימפיה מילאנו11
50%1577-156218דובאי12
44%1645-162618מכבי ת"א13
44%1495-148218וירטוס בולוניה14
33%1640-157718באסקוניה15
32%1628-153019אנדולו אפס16
32%1663-150619ליון וילרבאן17
32%1764-172019פאריס18
32%1690-152819פרטיזן בלגרד19
28%1522-139518באיירן מינכן20

מחצית: באיירן מינכן - מכבי ת"א 41:50

יורוליג, מחזור 19: קצב טוב במינכן. הצהובים רוצים להמשיך במומנטום אך הם מאפשרים לגרמנים לחגוג בהתקפה ונקלעו לפיגור מוקדם. סורקין בולט אצל קטש

|
ג'ימי קלארק ואוסקר דה סילבה (IMAGO)
ג'ימי קלארק ואוסקר דה סילבה (IMAGO)

המחזור ה-19 ביורוליג התפצל לשניים כאשר ארבעה משחקים שוחקו ביום שלישי והיום (שישי) הוא ממשיך עם עוד שישה כשבשעה זו, המחזור נמשך עם הנציגה הישראלית נוספת, לאחר שהפועל תל אביב נחלה הפסד בחלק א’. מכבי תל אביב מתארחת כעת אצל באיירן מינכן במטרה ברורה והיא להמשיך בכושר המדהים שבו היא נמצאת.

כבר היה רגע שהיה נדמה שהעונה האירופית של הצהובים נגמרה, אך לפתע החיים חזרו ויש תקווה אפילו על הגעה לפליי-אין. תשעה ניצחונות ברצף בכל המסגרות, חמישי במפעל היוקרתי באירופה ובמסע הזה יקוו עודד קטש והבחורים שלו להמשיך גם בגרמניה.

מכבי תל אביב קיבלה מספר ימי מנוחה, כאשר שיחקה בפעם האחרונה ביום שני, שם הביסה 82:116 את עירוני קריית אתא. כעת, אחרי הניצחונות על ז’לגיריס, וילרבאן, דובאי, ולנסיה והחגיגה על פרטיזן בלגרד, הצהובים ירצו להמשיך כשהם כרגע עם מאזן של שמונה ניצחונות לצד עשרה הפסדים ובמקום ה-14, כשהם לא רחוקים מהמקום שמוביל לפליי-אין בסיום העונה.

בצד השני, באיירן מינכן פתחה טוב את העונה ביורוליג, אך ההמשך היה מאכזב מדי ועם שמות מוכרים ששיחקו אצל הצהובים, כמו רוקאס יוקובאיטיס ו-וויינן גבריאל, הגרמנים נמצאים במקום האחרון עם המאזן הגרוע ביותר (חמישה ניצחונות בלבד ו-13 הפסדים), כשבנוסף הם סופרים תשעה הפסדים רצופים במפעל ולמעשה ללאניצחון מאז ה-6.11.

רבע ראשון: 23:31 לבאיירן מינכן

חמישיית מכבי ת”א: ג’ימי קלארק, לוני ווקר, אושיי בריסט, ג’יילן הורד ורומן סורקין.

חמישיית באיירן מינכן: יוסטוס הולץ, אנדראס אובסט, אוסקר דה סילבה, ולדימיר לוציץ’ ודייוויד מקורמק.

אוהדי מכבי תל אביב שהגיעו למינכן (באדיבות המועדון)
אוהדי מכבי תל אביב שהגיעו למינכן (באדיבות המועדון)אוהדי מכבי תל אביב שהגיעו למינכן (באדיבות המועדון)
סטניסלב פשיץסטניסלב פשיץ' (IMAGO)
עודד קטש (IMAGO)עודד קטש (IMAGO)

הגבוה של כל קבוצה קלע סל בפתיחה, כשסורקין ומקורמק החליפו סלים. לאחר מכן בריסט תפר שלשה, אך הגרמנים הגיבו בארבע נקודות רצופות משלהם. עבירה לשלוש אפשרה לווקר לעלות את הצהובים ליתרון 10:12. חמש נקודות רצופות של המארחים הפכו את התוצאה וגרמו לפסק זמן.

עבירה בלתי ספורטיבית של ווקר אפשרה לבאיירן לפתח מומנטום, והיא רצה בהובלת לוציץ’ כל הדרך ל-14:21 לטובתה. המומנטום היה לחלוטין בצד המארח, והחבורה מתחתית המפעל פתחה פער דו ספרתי, 18:28. גור לביא עצר את הריצה וסטניסלב פשיץ’ לקח פסק זמן. סורקין קלע על הבאזר ומיזער את הנזק כאשר הצהובים ירדו בפיגור 31:23 להפסקת הרבעים.

רומן סורקין על הקו (IMAGO)רומן סורקין על הקו (IMAGO)

רבע שני: 41:50 לבאיירן מינכן

הרבע נפתח עם שלשה של המארחים, אך מכבי הגיבה עם שלוש נקודות משלה. ההתלהבות הגרמנית עלתה כאשר הקהל המקומי נכנס לעניינים, אך מהלך של שלוש נקודות של טי ג’יי ליף הקטין את ההפרש לשבע. הקבוצות המשיכו בהחלפת סלים הדדית כאשר הצהובים ניסו להתקרב לגרמנים.

לאחר שהאורחת צימקה לשש בלבד, שש נקודות רצופות של הגרמנים הגדילו את ההפרש מחדש לדו ספרתי. החבורה של עודד קטש לא הצליחה לייצר מהלכים בהתקפה ונראתה תקועה, עד שהורד קלע מהעונשין. בריסט הוסיף מהלך של ארבע נקודות לאחר שנעשתה עליו עבירה בקליעה לשלשה, והצהובים צימקו לשש בלבד עם ריצת 0:6. משחק החתוך והעכבר המשיך כאשר הגרמנים ענו בשלשה משלהם ועלו ליתרון 9, והקבוצה הישראלית ירדה בפיגור 50:41 לחדרי ההלבשה.

לוני ווקר שומר על ולדימיר לוציץלוני ווקר שומר על ולדימיר לוציץ' (IMAGO)

רבע שלישי: 

