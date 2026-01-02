יום שישי, 02.01.2026 שעה 10:39
ליגה ספרדית 25-26
4620-5118ברצלונה1
4216-3618ריאל מדריד2
3716-3318אתלטיקו מדריד3
3515-3116ויאריאל4
3317-2217אספניול5
2819-2917בטיס6
2319-2017סלטה ויגו7
2324-1618אתלטיק בילבאו8
2220-2317אלצ'ה9
2026-2417סביליה10
2022-1317חטאפה11
1820-1717אוססונה12
1824-1917מיורקה13
1820-1417אלאבס14
1820-1317ראיו וייקאנו15
1725-2117ריאל סוסיאדד16
1626-1617ולנסיה17
1533-1517ג'ירונה18
1126-717אוביידו19
1029-1716לבאנטה20

השחקנים הבולטים שמסיימים חוזה בקיץ הקרוב

אופמקאנו, רודיגר, לבנדובסקי, ברנרדו סילבה, סטונס, קונאטה ועוד שמות גדולים יכולים לנהל מו"מ עם כל קבוצה לקראת העונה הבאה. הרשימה המלאה בפנים

|
דאיו אופמקאנו (IMAGO)
דאיו אופמקאנו (IMAGO)

חלון ההעברות של ינואר נפתח ואפשר לנהל מו"מ על העברות חופשיות בקיץ הקרוב כבר מאתמול (חמישי). ברחבי אירופה צפויים העברות מעניינות, כאשר מספר שחקנים בולטים יהיו חופשיים בקיץ ויסיימו חוזה בקבוצתם, מה שכאמור יאפשר להם לנהל מו”מ כבר מעכשיו עם כל קבוצה שירצו לקראת העונה הבאה. 

ברשימה נמצאים שמות מאוד גדולים, כמו דאיו אופמקאנו מבאיירן מינכן, הבלם הצרפתי בן ה-27 ששוויו מוערך ב-70 מיליון אירו. לצידו אפשר למצוא את בלמה של קריסטל פאלאס, מארק גוהי בן ה-25 (55 מיליון אירו), ששמו נקשר עם ליברפול בקיץ. ועם כבר בליברפול עסקינן, גם בלמה, איברהימה קונאטה, בן ה-26, ששוויו עומד על 50 מיליון אירו, יסיים חוזה בקיץ.

בחלק ההתקפי, ניתן למצוא שמות כמו דושאן ולאחוביץ', הסקורר הסרבי בן ה-25 של יובנטוס, שמוערך ב-35 מיליון אירו. באנגליה, ברנרדו סילבה ממנצ'סטר סיטי (בן 31, 27 מיליון אירו) מתקרב גם הוא לסיום החוזה. גם סרג' גנאברי מבאיירן מינכן (30) ויוליאן בראנדט מדורטמונד (29) יהפכו לחופשיים בקיץ.

ברנרדו סילבה (IMAGO)ברנרדו סילבה (IMAGO)

בנוסף, רובן נבס, הפורטוגלי שמשחק כיום באל הילאל הסעודית, עשוי לחפש דרך חזרה לאירופה, בעוד יובנטוס תצטרך להכריע גם לגבי הקשר האמריקאי ווסטון מקני. גם לאון גרוצקה מסיים את חוזהו בבאיירן מינכן, ומהפרמייר ליג מצטרפים לרשימה שחקנים כמו ויטלי מיקולנקו מאברטון, הבלם הארגנטינאי מרקוס סנסי מבורנמות', ריאן ססניון והארי ווילסון מפולהאם.

שחקנים בולטים נוספים כמו מייק מניאן השוער, רוברט לבנדובסקי, אנטוניו רודיגר, ג’ון סטונס, אנדרו רוברטסון ואנדראס כריסטנסן מסיימים גם הם חוזה בקרוב, וצפויים התפתחויות גם בגזרתם.

