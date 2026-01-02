יום שישי, 02.01.2026 שעה 09:14
כדורגל ישראלי  >> ליגה א'
ליגה א' 25-26
 ליגה א צפון 
288-2612מכבי אחי נצרת1
2611-2213מכבי נווה שאנן2
2517-2713מ.ס. טירה3
2315-2213מ.כ. צעירי טירה4
2311-1812הפועל כרמיאל5
2112-1912מכבי אתא ביאליק6
1818-1612עירוני נשר7
1718-1313בני מוסמוס8
1516-1712הפועל ב.א.גרבייה9
1516-1212צעירי אום אל פאחם10
1414-1313הפועל מגדל-העמק11
1319-1512הפועל טירת הכרמל12
1218-1612הפועל עראבה13
1217-1112הפועל בית שאן14
1125-1212צעירי טמרה15
1022-1412הפועל א.א. פאחם16
619-612מכבי נוג'ידאת17
 ליגה א דרום 
309-3012מכבי קרית גת1
2215-2213מ.כ. ירושלים2
2215-1613מ.ס. דימונה3
2117-2713מכבי עירוני אשדוד4
2018-17 13מכבי קרית מלאכי5
1915-1812מ.כ. כפ"ס6
1921-1912בית"ר יבנה7
1818-2313מ.כ. חולון ירמיהו 8
1818-1713שמשון תל אביב9
1619-1512הפועל הרצליה10
1516-1612מכבי יבנה11
149-912הפועל אזור12
1221-1913בית"ר נורדיה ירושלים13
728-712הפועל ניר רמה"ש14
628-912הפועל מרמורק15

שמו של רובי לבקוביץ' עלה כמועמד להפועל רמה״ש

השוער הוותיק בן ה-37, שהיה חלק מהאליפות של הפועל ב"ש בעונת 2015/16 ומי שקטף גביעים עם בודפשט הונבד, מכבי פ"ת והפועל ת"א, עשוי לרדת לליגה א'

|
רובי לבקוביץ' (חג'אג' רחאל)
רובי לבקוביץ' (חג'אג' רחאל)

הפועל ניר רמת השרון עומדת בפתחו של עידן חדש, כפי שמציינים במועדון, ובצל השיחות על רכישת המועדון וקידומו מחדש, צורפו לאחרונה לסגל של רונן וינשטיין שמונה שחקנים חדשים. בין השמות הבולטים נמצאים אור אוסטיינד, עלי חטיב, אמנון טדלה, מאיר אסור, הראל שאשא ויואב כהן. ל-ONE נודע כי גם שמו של השוער, רובי לבקוביץ', נכלל ברשימת השחקנים שהמועדון מעוניין לצרף.

רובי לבקוביץ', השוער בן ה-37, גדל במחלקות הנוער של הכח עמידר רמת גן והפועל פתח תקווה, ובשנת 2007 החל את דרכו בקבוצות בוגרים. בינואר 2009 הגיע לראשונה להפועל ניר רמת השרון, כך שבאם יחתום במועדון, המקום אינו זר לו. בדצמבר 2009 ערך את הופעת הבכורה שלו בליגת העל כשחקן הפועל פתח תקווה.

בהמשך הקריירה שלו, שיחק גם במכבי נתניה, הפועל באר שבע, הפועל תל אביב, הפועל חיפה, הפועל חדרה, מכבי פתח תקווה ואף בבודפשט הונבד ההונגרית. בארון התארים שלו: אליפות עם הפועל באר שבע בעונת המשחקים 2015/16; הגביע ההונגרי עם בודפשט הונבד בעונת המשחקים 2019/20; גביע המדינה עם מכבי פתח תקווה בעונת המשחקים 2023/24 וגביע הטוטו בלאומית עם הפועל תל אביב בעונת המשחקים 2024/25.

רובי לבקוביץרובי לבקוביץ' (רועי כפיר)

את משחקו האחרון ערך לבקוביץ' ב-28/04/2025, במדי הפועל תל אביב, בניצחון 0:1 על הפועל רמת גן במסגרת המחזור ה-34 בליגה הלאומית, בעונה שבה הפועל תל אביב חזרה לליגת העל לאחר עונת היעדרות. כשבעה חודשים עברו מאז שלבקוביץ' לא לובש את הכפפות, ונדמה כי ברמת השרון יעשו כל שביכולתם לצרפו לליגה א' לראשונה בקריירה שלו.

הפועל ניר רמת השרון פתחה את עונת 2025/26 בצורה גרועה מאוד. נכון להיום, הקבוצה ממוקמת במקום האחרון בליגה א' דרום עם שש נקודות בלבד. מאזנה עומד על שני ניצחונות, תיקו אחד ותשעה הפסדים, לצד יחס שערים שלילי של 26:7 (הקבוצה כבשה הכי מעט שערים בליגה לעת עתה). היום (שישי, 12:00) תארח ב'גרונדמן', במסגרת המחזור ה-13, את הפועל אזור.

