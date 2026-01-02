שב"חים אותרו באתרי בנייה של בעלים בליגת העל

שוהים בלתי חוקיים אותרו בשלושה אתרי בנייה בנוף הגליל ובטבריה, כולם של אותה חברת בנייה, ששייכת לבעלים של קבוצה מליגת העל בכדורגל. אחיו טען במשטרה כי הוא לא ידע שמדובר בשוהים בלתי חוקיים.

שלושת אתרי הבנייה נסגרו, זאת לאחר שבאתר הבנייה בנוף הגליל אותרו 8 שב”חים ובאתרי הבנייה בטבריה נתפסו 6 שב"חים במקום אחד ו-9 באתר העבודה הנוסף.

במהלך השבוע האחרון ועל רקע הפיגוע המשולב בעמקים ואירועי השנה האזרחית החדשה הכריז מפקד מחוז צפון במשטרת ישראל, ניצב מאיר אליו, על מיקוד פעילות כנגד תושבי שטחים בדגש על אזרחי מדינת ישראל המסייעים לאותם שוהים בלתי חוקיים בעת שהותם בתחומי מדינת ישראל.

פעילות המשטרה (דוברות המשטרה)

במסגרת הפעילות נתפסו במהלך השבוע מאות תושבי שטחים וכן חשודים בהלנתם, הסעתם והעסקתם. מהמשטרה נמסר: “משטרת ישראל נאבקת בכל גורם המסייע להגעה ולשהות שב"חים בשטח מדינת ישראל ותפעל בכל האמצעים העומדים לרשותה על מנת למצות את הדין עם העבריינים”.