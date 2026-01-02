הדילמה הגדולה של טר שטגן: חצי שנה מכרעת

מארק אנדרה טר שטגן ניצב בפני אחת התקופות המורכבות בקריירה שלו. מאז תחילת העונה עמדתו ברורה: עתידו, מסיבות אישיות ומקצועיות, נמצא בברצלונה, ולא במקום אחר. השוער הגרמני חזר בדצמבר לפעילות לאחר שהחלים מניתוח בגב התחתון, שהשבית אותו בארבעת החודשים הראשונים של העונה, אך מצא מציאות חדשה ומאתגרת בין הקורות.

טר שטגן הבהיר שוב ושוב להנהלת המועדון כי הוא מחזיק בחוזה עד 2028 ומתכוון לכבד אותו במלואו. גם כאשר נרשמה מתיחות סביב סוגיות בירוקרטיות בליגה, כולל משיכת סרט הקפטן לאחר סירובו לחתום על דו"ח רפואי בקיץ, הוא מעולם לא הטיל ספק בהישארותו.

גם במציאות שבה ז’ואן גארסיה, השוער שהגיע מאספניול, הפך לבחירה הברורה של האנזי פליק כשוער הראשון, ועם תחרות נוספת מצד וויצ’יך שצ’סני על עמדת המחליף, עזיבה לא של טר שטגן הייתה על הפרק. השוער הגרמני אינו מעוניין לשמוע על הצעות מהפרמייר ליג או מטורקיה, ורואה את מקומו אך ורק בקטלוניה.

מארק אנדרה טר שטגן וז'ואן גארסיה (IMAGO)

אחת האפשרויות שעלו לאחרונה היא השאלה לג’ירונה עד סוף העונה. מבחינה מקצועית, מדובר באופציה שמאפשרת לו להישאר קרוב לבית ולקבל דקות משחק מיידיות כשוער ראשון. אלא שכאן נכנס השיקול הכלכלי: כדי שהמהלך יתאפשר, ברצלונה תצטרך לבצע מכירות בחלון החורף ולהשתתף בתשלום שכרו.

המונדיאל בראש סדר העדיפויות

מעבר לשאלת הכסף, הדילמה האמיתית של טר שטגן היא ספורטיבית. כבר זמן מה שהוא מתאם ציפיות עם ההתאחדות הגרמנית, עם המנהל הספורטיבי רודי פולר ועם המאמן יוליאן נגלסמן, כשהמטרה ברורה: להגיע למונדיאל כשוער הראשון של המאנשאפט.

התוכנית המקורית הייתה להישאר בברצלונה גם ללא מעמד של שוער ראשון בליגה ובליגת האלופות, מתוך הנחה שיקבל את הקרדיט במשחקי הסופר קאפ הספרדי ובגביע המלך. בצירוף משחקי נבחרת והופעות אפשריות בסיום העונה בליגה, אם הקבוצה כבר תבטיח את האליפות (או להפך), המספר הזה אמור היה להספיק כדי לשמר את מעמדו בנבחרת.

אלא שכאן מגיע הסדק הראשון בתוכנית: פליק הבהיר שז’ואן גארסיה יפתח במשחקי הסופר קאפ. מכה לא פשוטה לתוכניותיו של טר שטגן, אך בשלב זה, לא כזו שתגרום לו לשנות כיוון. הוא עדיין מעדיף להישאר מחליף בברצלונה ולהמתין להזדמנות בגביע, מאשר לעבור לג’ירונה ולקחת על עצמו אחריות כבדה בקבוצה שנאבקת במאבקי תחתית.

האנזי פליק (IMAGO)

עם זאת, התמונה עלולה להשתנות. אם גם בשמינית גמר גביע המלך יישאר מחוץ להרכב ופליק יבחר שוב בגארסיה או בשצ’סני, טר שטגן עלול למצוא את עצמו בדרך למונדיאל ללא דקות משחק משמעותיות, תרחיש שלא מקובל על הצוות המקצועי של גרמניה.

במקרה כזה, אופציית ג’ירונה תקבל משקל חדש, והלחץ על השוער לקבל החלטה יגבר. חצי השנה הקרובה תהיה קריטית, וטר שטגן יודע: הזמן אולי עוד לא דוחק, אבל הוא כבר לא עובד לטובתו.