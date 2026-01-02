יום שישי, 02.01.2026 שעה 10:36
ליגה ספרדית 25-26
4620-5118ברצלונה1
4216-3618ריאל מדריד2
3716-3318אתלטיקו מדריד3
3515-3116ויאריאל4
3317-2217אספניול5
2819-2917בטיס6
2319-2017סלטה ויגו7
2324-1618אתלטיק בילבאו8
2220-2317אלצ'ה9
2026-2417סביליה10
2022-1317חטאפה11
1820-1717אוססונה12
1824-1917מיורקה13
1820-1417אלאבס14
1820-1317ראיו וייקאנו15
1725-2117ריאל סוסיאדד16
1626-1617ולנסיה17
1533-1517ג'ירונה18
1126-717אוביידו19
1029-1716לבאנטה20

מחפש דרך חדשה: רודריגו החליט לעזוב את ריאל

הברזילאי קיבל החלטה יחד עם אביו לא לחזור על הטעויות מהקיץ וכן להתקדם במו״מ מול קבוצות שרוצות אותו, ומכוון לאנגליה. תג המחיר הצפוי והמועמדות

רודריגו (IMAGO)
רודריגו (IMAGO)

זה מתקרב. רודריגו קיבל החלטה לעזוב את ריאל מדריד ונראה שאין דרך חזרה. ההחלטה התקבלה כבר לפני חודשים, והחלוץ הברזילאי ואביו נחושים שלא לחזור על הטעויות של קיץ 2025, אז ניסיון העזיבה נכשל למרות מגעים מתקדמים עם מספר קבוצות מהפרמייר ליג.

כעת גובשה אסטרטגיה חדשה וברורה. כשהשלב הראשון הוא חתימה עם סוכן בכיר ובעל שם עולמי. בחודשים האחרונים קיימו נציגי השחקן פגישות עם סוכנויות מובילות באירופה ובדרום אמריקה, ולפי דיווח, רודריגו נמצא בשיחות מתקדמות מאוד עם שניים מסוכני העל בשוק, שמוכנים להציע לו גם בונוס חתימה משמעותי. ההחלטה הסופית צפויה להתקבל בשבועות הקרובים.

המטרה של רודריגו היא לנהל את היציאה ממדריד בצורה מסודרת, ממוקדת ויעילה, דרך גורם מנוסה בעסקאות ענק. מאז 2022 רודריגו פועל ללא סוכן, לאחר שנפרד באופן חד צדדי מניק ארקורי, שליווה אותו עוד מימיו בסנטוס ואף ניהל את מעברו לריאל מדריד ב-2018, בעסקה דומה לזו של ויניסיוס שנה קודם לכן.

רודריגו (La Liga)רודריגו (La Liga)

אם זה היה תלוי בו, רודריגו היה עוזב כבר בחלון החורף הקרוב, ללא קשר לעתידו של צ’אבי אלונסו, שמעמדו תלוי גם בתוצאות הסופרקאפ הספרדי. בפועל, התסריט הזה אינו ריאלי, ובמיוחד לאחר פציעתו של קיליאן אמבפה.

לפיכך, רודריגו צפוי לסיים את העונה במדי ריאל מדריד. הוא מתכנן לחכות בסבלנות למונדיאל 2026, שם קרלו אנצ’לוטי צפוי להעניק לו לא רק מקום בהרכב נבחרת ברזיל, אלא גם תפקיד מרכזי. 

רודריגו בועט (IMAGO)רודריגו בועט (IMAGO)

המטרה של רודריגו היא מעבר לפרמייר ליג נכון לעכשיו. פ.ס.ז’ היא הקבוצה היחידה מחוץ לפרמייר ליג שעשויה להרשות לעצמה עסקה בסדר גודל של כזה, אם כי ערכו של רודריגו ירד משמעותית בשנה האחרונה וכיום מוערך בכ-60 מיליון אירו. מעבר לבאיירן מינכן אינו על הפרק מבחינתו.

פפ גווארדיולה ומיקל ארטטה כבר לוטשים עיניים, כשמנצ’סטר סיטי וארסנל נחשבות ליעדים המובילים, אם כי גם ליברפול לא ירדה מהפרק, למרות עונה לא טובה אחרי השקעה של 483 מיליון אירו בחלון הקודם.

