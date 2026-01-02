יום שישי, 02.01.2026 שעה 10:39
כדורגל עולמי  >> אליפות אפריקה 2025
אליפות אפריקה 2025 24-25
 בית 1 
71-63מרוקו1
32-23מאלי2
22-03קומורו3
24-13זמביה4
 בית 2 
71-33מצרים1
64-53דר' אפריקה2
23-23אנגולה3
16-43זימבבואה4
 בית 3 
94-83ניגריה1
45-63טוניסיה2
24-33טנזניה3
17-33אוגנדה4
 בית 4 
71-73סנגל1
71-53הרפ' הדמוקרטית קונגו2
34-13בנין3
07-03בוטסואנה4
 בית 5 
91-73אלג'יריה1
62-43בורקינה פאסו2
35-13סודאן3
06-23גינאה המשוונית4
 בית 6 
73-53חוף השנהב1
72-43קמרון2
35-43מוזמביק3
07-43גאבון4

בלאגן בגבון: הממשלה השעתה את הנבחרת

משבר קיצוני בכדורגל הגבוני, כשהממשלה של המדינה החליטה להשעות את הנבחרת בעקבות הכישלון באליפות אפריקה. צוות האימון יפורק, אובמיאנג הודח


פייר אמריק אובמיאנג חוגג (רויטרס)
פייר אמריק אובמיאנג חוגג (רויטרס)

כישלון מהדהד של נבחרת גבון בגביע אפריקה לאומות הוביל לצעדים חריפים וחסרי תקדים מצד ממשלת המדינה. לאחר שלושה הפסדים בשלושה משחקים והדחה כבר בשלב הבתים, הודיעה הממשלה על השעיית הנבחרת הלאומית עד להודעה חדשה, פירוק צוות האימון והדרת שניים מהשחקנים הבכירים – ובראשם פייר אמריק אובמיאנג.

בהחלטה רשמית שפרסם ביום חמישי משרד הנוער, הספורט, התרבות והאמנויות, הוגדרו הופעותיה של נבחרת "הפנתרים" בטורניר כ"בלתי מכובדות". בהודעה נכתב כי לאור הפגיעה החמורה בערכי האתיקה, המשמעת וההתנהגות המופתית שאותם מבקשת הרפובליקה לייצג, הוחלט על פירוק מיידי של הצוות המקצועי, השעיית הפעילות של הנבחרת הלאומית והוצאתם מהסגל של פייר-אמריק אובמיאנג וברונו אקואלה מנגה.

בנוסף, קראה הממשלה להתאחדות הכדורגל הגבונית "לקחת על עצמה את מלוא האחריות" לכישלון הספורטיבי ולמצב שנוצר סביב הנבחרת.

גבון סיימה במקום הרביעי והאחרון בבית F בטורניר שנערך במרוקו, לאחר הפסד 1:0 לקמרון, 3:2 למוזמביק ו-3:2 לחוף השנהב – מאזן שהותיר את המדינה מחוץ לטורניר כבר בשלב הראשון וגרר זעם ציבורי רחב.

נשיא המדינה צפוי להתייחס בימים הקרובים להדחה המוקדמת ולצעדים הדרמטיים שננקטו, בעוד עתיד הנבחרת והכדורגל הגבוני כולו נמצא כעת בסימן שאלה.

