בלאגן בגבון: הממשלה השעתה את הנבחרת

כישלון מהדהד של נבחרת גבון בגביע אפריקה לאומות הוביל לצעדים חריפים וחסרי תקדים מצד ממשלת המדינה. לאחר שלושה הפסדים בשלושה משחקים והדחה כבר בשלב הבתים, הודיעה הממשלה על השעיית הנבחרת הלאומית עד להודעה חדשה, פירוק צוות האימון והדרת שניים מהשחקנים הבכירים – ובראשם פייר אמריק אובמיאנג.

בהחלטה רשמית שפרסם ביום חמישי משרד הנוער, הספורט, התרבות והאמנויות, הוגדרו הופעותיה של נבחרת "הפנתרים" בטורניר כ"בלתי מכובדות". בהודעה נכתב כי לאור הפגיעה החמורה בערכי האתיקה, המשמעת וההתנהגות המופתית שאותם מבקשת הרפובליקה לייצג, הוחלט על פירוק מיידי של הצוות המקצועי, השעיית הפעילות של הנבחרת הלאומית והוצאתם מהסגל של פייר-אמריק אובמיאנג וברונו אקואלה מנגה.

בנוסף, קראה הממשלה להתאחדות הכדורגל הגבונית "לקחת על עצמה את מלוא האחריות" לכישלון הספורטיבי ולמצב שנוצר סביב הנבחרת.

גבון סיימה במקום הרביעי והאחרון בבית F בטורניר שנערך במרוקו, לאחר הפסד 1:0 לקמרון, 3:2 למוזמביק ו-3:2 לחוף השנהב – מאזן שהותיר את המדינה מחוץ לטורניר כבר בשלב הראשון וגרר זעם ציבורי רחב.

נשיא המדינה צפוי להתייחס בימים הקרובים להדחה המוקדמת ולצעדים הדרמטיים שננקטו, בעוד עתיד הנבחרת והכדורגל הגבוני כולו נמצא כעת בסימן שאלה.